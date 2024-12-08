День бабушек и дедушек в 2025 году: история праздника и лучшие идеи подарков

В воспитании многих людей непосредственное участие принимали старшие родственники, тем самым закладывая для них основы жизненных ценностей. Именно поэтому в 2025 году День бабушек и дедушек отметят во многих странах мира, в том числе и в России. В этой статье Клео.ру расскажет об истории и значении данного торжества, его традициях празднования, а также предложит оригинальные идеи для поздравлений старших родственников.

Когда отмечается День бабушек и дедушек в 2025 году

Прежде чем готовить сюрприз для своих любимых старших родственников, уточните, какого числа День бабушек и дедушек в 2025 году, чтобы не пропустить эту дату. Количество стран, где принято отмечать этот праздник, превышает 30, при этом четко установленной даты для него нет, и каждое государство само выбирает, когда праздновать торжество. В России праздник отмечают 28 октября, эта дата фиксированная и не меняется из года в год. Ее выбор связан с давними традициями – празднованием Осенних Дедов, припадающих на конец октября и предназначенных укрепить связь с предками.





История и значение праздника

Впервые идея учредить праздник, посвященный старшему поколению, пришла полякам. Инициатива исходила от журнала "Женщина и жизнь" в 1965 году. Издание выдвинуло предложение праздновать Бабушкин день 21 января, а Дедушкин 22 января.

В Америке Национальный день бабушек и дедушек был основан в 1978 году. Инициатива принадлежала Мэриан Маккуэйд, защищающей права пожилых людей. С того времени торжество ежегодно отмечают.

Международным День бабушек и дедушек стал относительно недавно, в 2009 году. При этом основание праздника изначально преследовало коммерческие цели. Идея о его создании исходила от Цветочного бюро Голландии, которое было озабочено падением уровня продаж цветов в кашпо. В результате эта организация предложила учредить праздник, отличающийся тем, что внуки презентовали бы своим бабушкам и дедушкам цветы в кашпо. Такой подарок имел особое значение – од был предназначен стать символом связи между поколениями. Корни символизировали старших родственников, а молодые побеги – младших.

Такая идея пришлась по душе предпринимателям, занимающимся цветочным бизнесом и находящимся в разных странах Америки и Европы. Торжество понравилось и обычным людям, поскольку ассоциировалось у них с добрыми традициями. Также День бабушек и дедушек стали отмечать и в России.





Традиции празднования

Торжество сопровождается определенными мероприятиями, направленными на то, чтобы подчеркнуть связь между поколениями. Одна из основных традиций – преподнесение бабушкам и дедушкам подарков в виде комнатных растений. При этом многие предпочитают делать выбор цветов, несущих определенный смысл. К примеру, гибискус символизирует собой долголетие и процветание, а герань – стабильность и благополучие в финансовой сфере.

Неизменным остается такое мероприятие как праздничное чаепитие, когда за семейным столом собираются все ее члены. Просмотры сопровождаются теплыми воспоминаниями и просмотром альбомов со старыми фото. Некоторые организации устраивают сборы подарков для одиноких людей преклонного возраста, проживающих в домах престарелых.





Как поздравить бабушку и дедушку

Торжество пройдет особенно тепло и оставит у старших родственников незабываемые впечатления, если вы подготовите для них поздравления с Днем бабушек и дедушек. Обязательно произнесите слова благодарности за семейным столом, отдайте им повышенную порцию внимания, проведите вместе время и выразите свою любовь.

Популярным подарком в этот праздник являются молодые комнатные цветы, вы можете преподнести их старшим родственникам и рассказать, что они символизируют. Поскольку торжество проходит накануне холодов, придутся к месту "согревающие" подарки, такие как уютный плед, теплые варежки, носки или шарф, электроодеяло, термос, грелка, обогреватель.

Также бабушке и дедушке можно преподнести презент, связанный с их хобби. Отличным решением будет совместное времяпровождение с ними, для этого можно приобрести билет в театр или отправиться на увлекательную экскурсию.





Итог

День бабушек и дедушек в 2025 году – это теплый семейный праздник, имеющий особое значение для укрепления семейных связей. Обязательно поздравьте своих старших родственников и подчеркните, какую важную роль они имели и продолжают иметь в вашей жизни.