Международный день тещи в 2025 году: когда отмечают и как поздравить

Любой женатый мужчина знает, насколько важную роль играет в семье мама его супруги, и как отношение этой женщины может отразиться на семейном благополучии. Она не только заботится о своей дочери, но и оказывает существенную помощь по уходу за внуками, помогает организовать и наладить быт. Именно поэтому каждому мудрому зятю необходимо завоевать расположение этой родственницы. Отличную возможность сделать это дает особый праздник – Международный день тещи. В этой статье Клео.ру расскажет об истории его возникновения и традициях, а также предложит оригинальные идеи поздравлений и подарков.

Когда отмечают Международный день тещи в 2025 году

Прежде, чем готовить поздравления и подарки для своей "второй мамы", уточните, какого числа День тещи. Изначально его праздновали весной, но впоследствии оно было перенесено на четвертое воскресенье октября. В 2025 году дата выпадает на 26 число этого месяца.





История праздника

Считается, что этот оригинальный праздник имеет шуточное происхождение. Он появился в 1934 году по инициативе редактор одной из техасских газет Amarillo Globe-News. Джин Хоу в своей заметке провел параллель с такими известными торжествами как День матери и День отца и задал вопрос, почему аналогичного праздника не существует для "второй мамы". Идея понравилась читателям, которые стали активно отмечать День тещи. Впоследствии праздник распространился не только в США, но и в странах Латинской Америки, а позже и Европы.

Стоит отметить, что в этот день принято отмечать не только Международный день тещи, но и свекрови. Считается вполне логичным и обоснованным отдать дань уважения также и матери мужа.

В России об этом празднике узнали благодаря интернету. На сегодняшний момент торжество не получило широкого распространения, но с каждым годом к его отмечанию подключается все большее количество семей.





Традиции праздника

Во многих странах данное торжество принято проводить в тесном семейном кругу за праздничным столом. Интересным фактом является то, что в России существует аналог такой традиции отмечания, существующий с давних времен. Это "тещины вечерки", которые принято устраивать пятый день масленичной недели. В этот день зять должен был показать свое уважение к теще, накрыв для нее на стол и позвав ее в гости.

С особым трепетом и почтением к теще относятся в одном из турецких городков, где принято посещать тещу каждую пятницу. Такие частые совместные семейные ужины – отличный способ, чтобы наладить родственные отношения и укрепить их.





Как оригинально поздравить тещу

Чтобы показать свое хорошее отношение ко "второй маме", любимому зятю нужно решить, как ее оригинально поздравить и что подарить на День тещи. Клео.ру предлагает вашему вниманию идеи оригинальных поздравлений, которые способны растопить сердце даже самой строгой женщины:

Прекрасным вариантом будет дать "второй маме" повышенную порцию внимания и тем самым показать свое теплое отношение к ней. Для этого подойдет песня или стихотворение, исполненные в ее честь, вручение шуточного диплома.

Памятный подарок в виде фотоколлажа со всеми членами семьи оставит теплые воспоминания на долгие годы. Также можно преподнести торт, сделанный на заказ и содержащий надпись, посвященную теще.

Великолепным решением будет сделать "второй маме" презент, о котором она давно мечтала. Незабываемые впечатления способны оставить билет в театр или на концерт, приглашение на мастер-класс, сертификат в спа-центр. Это подарит теще отличную возможность отвлечься от повседневных будней и провести время с удовольствием.





Итог

Международный день тещи – это веселый и одновременно трогательный семейный праздник, который способен дополнительно укрепить родственные связи. Обязательно поздравьте в этот день свою "вторую маму", уделите особое внимание подготовке подарка для нее и дайте понять, насколько важна она для вашей семьи.