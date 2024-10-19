Почему любовь живет только три года: ответ психолога

Психолог, кинетик Валентина Орли объяснила, почему трехлетний рубеж может стать кризисом для отношений и что можно предпринять на старте, чтобы этого избежать.





Первые этапы любви наполнены узнаванием, знакомством с партнером, да и порой с самим собой! Мы начинаем сиять изнутри рядом с любимым и любящим человеком. Мы как бы становимся лучше, красивее, сильнее. Все наполнено волшебством, страстью и романтикой, кажется новым и захватывающим, (даже если вы входите в отношения уже 3-й или 4-й раз) – новые ощущения, эмоции и состояния. Однако с течением времени повседневная рутина, обязательства и различные трудности и узнавание друг друга ближе и ближе могут начать размывать эту "волшебную атмосферу" очарования друг другом.

Удивительно, но через три года ослабевает влияние гормонов влюбленности. Гормон дофамин – естественный стимулятор, который мотивирует заполучить самый ценный в жизни приз: понравившегося человека. И окситоцин – один из важнейших гормонов, отвечающий за социальное взаимодействие у человека. Именно его чаще всего называют "гормоном любви". Или гормоном устойчивой привязанности.

Когда приз получен и дофамин вырабатывается за счет шоколадных конфет или поиска приключений (у нас же не принято завоевывать любимого человека каждый день или каждую неделю), а окситоцин за три года привыкания начинает резко снижать свои показатели... Вот тогда наступает реальная опасность, о которой мы не подозреваем, а наше тело готово к новым приключениям. Вопрос: с кем? И самое удивительное, что это приключение можно подготовить и прожить вместе с партнером без необходимости ожидать кризиса!





1. Привязанность и привычка. За три года пара успевает создать определенные привычки и привязанности друг к другу, из которых страшно выходить, хочется удержать эту стабильность.

В какой-то момент это может привести к нежеланию или страху менять что-то в отношениях. Иначе есть ощущение, что они разрушатся от новизны. Статичные, системно повторяющиеся действия и эмоции становятся комфортными, но приносят ли они счастье? Сохраняют ли они восхищение друг другом?

2. Изменение ожиданий. В начале отношений у нас есть романтичные идеи о том, как будут выглядеть отношения. И они рисуются в розовых красках и рюшечках. Спустя три года эти ожидания могут столкнуться с реальностью, где идеал начинает трещать по швам.

Мы стараемся поддерживать идеальное состояние той иллюзии, каким мы представляли себя в роли жены или в роли мужа! Однако эти роли могут стать нам не по плечу, наши ожидания как в себе, так и в другом человеке начинают разрушать нас. Мы снимаем маски идеальности и начинаем показывать себя истинного, порой даже того, кого мы не знали или не видели сами. Знакомясь с партнером, мы познаем себя – в отражении в его глазах, поступках, решениях...

Мы начинаем осознанно работать над отношениями и принимать решения, которые могут привести к разочарованию, так как пытаемся изменить партнера! Не замечая своих задач.





3. Проблемы в коммуникации. Нередко пары перестают, а часто так и не начинают открыто общаться, отказываются обсуждать сложные темы, в надежде, что они сами как-то решатся! Это детская позиция в отношениях. Это может плавно перейти в недопонимание и накопление обид, что еще больше усугубляет ситуацию.

Важно начать доносить свою правду и слышать правду другого человека. Быть честным в отношениях без обвинения, без уничижения своего партнера. Правда, высказанная в любви, всегда станет точкой роста для обоих.

4. Мы вырастаем рядом друг с другом! Но не всегда признаем личностный рост партнера или не видим свой! В течение трех лет мы можем сильно измениться как личности. Поменять цели и даже ценности! Иногда эти изменения идут вразрез с теми ценностями и интересами, которые были общими и объединяли партнеров ранее. Если они не растут вместе, это может привести к конфликтам, разногласиям и непониманию. А часто это перерастает в презрение. И желание не взаимодействовать с этим.

Но даже если ваш трехлетний рубеж вызывает тревогу, это не конец! Отношения требуют постоянного развития, внимания и работы. Открытое общение, совместное обучение, путешествия, интересное времяпрепровождение и желание понимать друг друга могут помочь преодолеть этот кризис и вывести ваши отношения на новый уровень.

Помните, каждый этап – это возможность расти и развиваться вместе!





Есть еще один классный секрет – повторяйте церемонию свадьбы каждые 3-4 года – пишите и обновляйте свои клятвы! Это обновляет ваш окситоцин и поднимает дофамин.

Признавайте друг друга в своих изменениях! Смотрите друг на друга восхищенными, влюбленными глазами. Стройте и корректируйте новые планы! Играйте в эту чудесную игру жизни вместе!