Как вернуть близость в отношения, если наступило затишье?

Психолог, автор онлайн проекта "Про любовь и отношения" Лара Макаровская рассказала, как не бояться отдаления друг от друга и почему не надо спешить в случае затишья, как более грамотно использовать это время для своего восстановления, прежде чем возвращаться в близость.





Встречая кого-то, влюбляясь, каждый верит, что вот он – тот – особенный человек, предназначенный мне, чтобы жить долго и счастливо. Какое-то время вы живете счастливо, вернее, пребываете в иллюзии настоящей взаимной любви. Всё заканчивается тем, что особенный становится обычным, и наступает затишье, привычка, рутина. Застой, может смениться разочарованием и отдалением друг от друга.

Период влюбленности конечен – это важно помнить. Точнее он сменяется новым периодом, чтобы вы могли прийти к самой сути отношений. Не стоит опасаться развития любви, где старт – незрелая влюбленность, а конечная станция – настоящая осознанная любовь и здоровые отношения, где возможно, оставаясь собой, жить с другим, таким каким он или она является.





Что может означать затишье?

Один из партнеров утратил свою значимость перед другим Отношения превратились в привычку, рутину и стало скучно Внимание одного переключилось на то, что поважнее: карьерный рост, учеба, дети, новое увлечение

Что делать тому, кто это заметил и хочет вернуть к себе внимание партнера?

Прежде, чем пытаться восстановить близость, стоит тщательно разобраться, что на самом деле происходит между вами?

Вот несколько рекомендаций, чтобы повлиять на ситуацию во время затишья, определить, как лучше возвращать внимание партнера к отношениям:

Верните собственное внимание к проблеме. Отвлекитесь от карьеры, учебы, детей и прочего, чтобы понаблюдать, что происходит между вами и любимым человеком? Какое-то время наблюдайте: за его поведением и за тем, на что уходит его время жизни? Осталось ли там место вам и вашим отношениям? Решите, есть ли у вас будущее с этим человеком? Что лично вы можете привнести в пару, как "новое дыхание"? Чем вы можете наполнить и вдохновить ваш союз?





Затишье в отношениях – это время наблюдения и исследования. Исследуйте 4 категории, чтобы увидеть реальность вместо иллюзии:

любовь – любите ли вы партнера? Это безусловная любовь? Как часто вы его благодарите? Как часто он вам нужен, и вы его просите о чем-то?

баланс – как строится баланс пары "брать – давать"? Кто любит, а кто лишь позволяет себя любить?

борьба – кто чаще идет первым на примирение в ссоре? За что вы боретесь? Вы слышите друг друга? Или вы "деретесь", даже не понимая причин борьбы?

игра – вы умеете флиртовать с любимым? Соблазнять его? Есть ли элемент игры у вас в паре?

Умение вовремя переключить внимание с партнера и на себя – ключ к решению проблем во время затишья. Близость – процесс энергозатратный и требует от участников восстановления. Важно научиться переключать внимание от "него" к "себе" для восстановления личного ресурса. Наполнившись, вы сможете легко найти решение на пользу вам и вашим отношениям: и ответ, как восстановить близость. Любовь к себе, легкий флирт и непосредственность в общении соблазнительны. Они вернут близость в ваши отношения на любом этапе.