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Суббота 6 июля

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Названа самая удачная разница в возрасте между мужем и женой: проверьте свою пару

Названа самая удачная разница в возрасте между мужем и женой: проверьте свою пару

Специалисты считают, что возраст в отношениях имеет значение.

"Любви все возрасты покорны" – эту фразу слышал наверняка каждый россиянин. Старая "мудрость" призывает доверять сердцу, чувствам и не обращать внимания на цифры. Однако нередко такие браки заканчиваются провалом. Не так давно ученые выяснили, что разница в возрасте между супругами имеет значение. 

Исследователи проанализировали отношения между парами и пришли к удивительному выводу. Оказалось, что те мужчины и женщины, разница в возрасте между которыми 10 лет и больше, гораздо чаще разводятся. В то время как отношения с ровесниками или с партнерами на 1-3 года старше или младше являются более крепкими. 

Ученые пришли к выводу, что это связано с разным мировоззрением людей из разных поколений. Так, если семья столкнется с финансовыми проблемами, у каждого из супругов будет свой взгляд на решение этой ситуации. Пытаясь прийти к соглашению, отношения между ними будут только накаляться, и так в любой сфере. В то время как муж с женой примерно одного возраста быстрее смогут договориться, отмечают специалисты. 

Тем не менее возраст – не единственное, что необходимо учитывать при создании семьи. Важно, чтобы избранник был близок по духу. Эксперты по отношениям настоятельно рекомендуют перед тем как сближаться с партнером, откровенно обсудить четыре темы. 

1. Общие ценности;

2. Общие цели в жизни;

3. Готовность находить компромиссы;

4. Общие интересы.

Ранее мы рассказывали, почему современные отношения часто заканчиваются разводом.     

6 июля 2024, 04:00
Фото: freepik.com
Journal of Population Economics✓ Надежный источник

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