Колпачок и диафрагма: забытые, но эффективные методы контрацепции — стоит ли попробовать?

Сегодня, когда разговор заходит о контрацепции, на ум сразу приходят гормональные таблетки, спирали и, конечно, презервативы. А вот барьерные методы, такие как цервикальный колпачок и диафрагма, давно отошли на второй план. Но стоит ли их списывать со счетов? В этой статье мы вспомним про эти старые, но проверенные способы защиты и разберем их плюсы и минусы.

Как это работает?





Цервикальный колпачок и диафрагма – это барьерные методы контрацепции, которые буквально блокируют сперматозоиды на пути к яйцеклетке. Колпачок представляет собой небольшой куполообразный "шлем", который надевается на шейку матки, а диафрагма похожа на него, но чуть больше по размеру и крепится к стенкам влагалища.

Оба этих метода действуют механически: создают физический барьер между сперматозоидами и маткой. Для увеличения эффективности их часто используют вместе со спермицидами – специальными гелями, которые убивают сперматозоиды.

Плюсы барьерных методов

1. Отсутствие гормонов

Для многих женщин это важный аргумент. Нет необходимости каждый день глотать таблетки или переживать за побочные эффекты гормональной контрацепции, такие как перепады настроения или увеличение веса. Колпачок и диафрагма – это чистая механика, без химического вмешательства.

2. Защита в момент использования

Эти методы работают исключительно тогда, когда они вам нужны, то есть во время полового акта. Нет необходимости думать о них в повседневной жизни или беспокоиться о "пропущенных таблетках".

3. Безопасность для кормящих мам

После родов и во время грудного вскармливания гормональная контрацепция часто не рекомендуется, поэтому барьерные методы становятся отличной альтернативой. Они не влияют на лактацию и безопасны для организма в этот важный период.

4. Минимум противопоказаний

В отличие от гормональных методов, у цервикального колпачка и диафрагмы практически нет противопоказаний. Их могут использовать женщины, у которых есть проблемы с сердцем, печенью, или те, кто страдает от гормональных дисбалансов.

5. Многоразовое использование

Колпачок и диафрагма – это не просто барьерные методы, это еще и экономичные и экологичные решения. В отличие от презервативов, которые приходится покупать каждый раз, эти средства можно использовать многократно. Вы покупаете колпачок или диафрагму один раз и пользуетесь ими до двух лет, при этом существенно экономя деньги. И, что немаловажно для тех, кто заботится об экологии, – больше никаких отходов после каждого применения. Чтобы этот метод работал исправно, нужно лишь не забывать промывать и хранить их в чистоте.

А теперь о минусах

Конечно, у этих методов есть и свои недостатки. Во-первых, нужно привыкнуть к тому, как они устанавливаются. Это требует некоторого навыка и времени. Кроме того, нужно учитывать, что они не защищают от инфекций, передающихся половым путем, так что для полной защиты стоит комбинировать с презервативом.

Другой минус – необходимость каждый раз "планировать" защиту. Колпачок и диафрагму нужно ставить перед сексом, а после обязательно выждать минимум 6 часов, прежде чем их удалять. Спонтанность? Не совсем про эти методы.

Как правильно применять?





Ключ к эффективной барьерной контрацепции – правильная установка. Прежде чем использовать колпачок или диафрагму, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Гинеколог поможет выбрать правильный размер и покажет, как их устанавливать. Важно не просто "надеть" колпачок или диафрагму, а убедиться, что они плотно прилегают и полностью закрывают шейку матки.

Не забывайте про спермициды! Эти гели или кремы увеличивают эффективность метода в несколько раз. Их нужно нанести на барьер перед установкой.

Стоит ли попробовать?

Цервикальный колпачок и диафрагма – это не самый популярный, но надежный вариант, если вы ищете контрацепцию без гормонов. Они подойдут женщинам, которые хотят контролировать свой цикл, избегая химических вмешательств, и тем, кто не боится немного "спланировать" свою защиту. Да, эти методы требуют чуть больше внимания, чем, например, презервативы, но они могут стать отличной альтернативой для тех, кто не готов к гормональной контрацепции или спирали.

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