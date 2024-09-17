Как вернуть страсть в долгих отношениях: советы для тех, кто хочет оживить секс

Долгие отношения – это, конечно, уютно и стабильно, но с годами даже самые горячие страсти могут угаснуть. Но если вам кажется, что искра ушла, не спешите ставить крест на интимной жизни. Да, однообразие может потушить огонь, но ведь мы с вами не в пещере живем – страсть можно вернуть! Как? Читайте дальше, и вы узнаете, как превратить рутину в настоящую взрывную страсть.

Прелюдия начинается задолго до спальни

Никто не сказал, что секс начинается только в спальне. Самое время начать игру еще до того, как вы вернетесь домой. Представьте: вы на ужине в ресторане, и вместо обычных разговоров о работе, начинаете нежно касаться его под столом – случайные, но весьма намекающие касания. Ваша нога вдруг оказывается чуть ближе к его колену, а ваши пальцы мягко скользят по его бедру. Да, такие намеки действуют безотказно! И поверьте, в такси, когда вы продолжите свои дразнящие прикосновения, он будет молиться, чтобы машина ехала быстрее. К подъезду он будет уже на грани – готов сорвать с вас всю одежду в одно мгновение.



Откровенные разговоры и горячие слова





Никто не спорит, что иногда слова могут возбуждать сильнее прикосновений. О чем же говорить? О своих желаниях, конечно! Но если раньше вы боялись сказать что-то слишком откровенное, сейчас самое время. Секс по расписанию? Забудьте! Смелее расскажите партнеру, что вы хотите от него. Хотите, чтобы он "захватил" вас прямо здесь и сейчас? Скажите ему это. Пусть каждое ваше слово звучит, как приглашение к действию. А если добавите пару "горячих" слов во время самого процесса – эффект будет гарантирован.

Новые роли и сценарии

Ролевые игры? Почему бы и нет! Только подумайте: сколько раз вы играли одну и ту же роль? Снимите с себя этот "костюм"! Как насчет стать его "незнакомкой", которую он случайно встречает на вечеринке? Или доминирующей "боссом", которая пришла "взять свое"? Ролевые игры могут добавить в вашу интимную жизнь не просто остроты, а настоящий вулкан страсти. Главное – перестать стесняться и отпустить себя.

Смелые эксперименты с позами





Когда вы в последний раз пробовали что-то новое в постели? Да-да, те самые позы, которые вы думали, что они для гимнастов, а не для обычных смертных. Не бойтесь экспериментировать! Даже если это будет выглядеть немного комично в первый раз, смех только добавит удовольствия. Смело экспериментируйте с новыми углами и вариантами, которые раньше казались слишком сложными.

Длинная прелюдия – обязательный пункт

Не забывайте про прелюдию. Да, мы все привыкли к быстрым процессам, но иногда долгие ласки могут пробудить ту самую первобытную страсть, которая казалась уже давно угасшей. И это не просто пару поцелуев или прикосновений. Дайте себе время насладиться друг другом: медленно раздевайте его, проводите пальцами по коже, дразните, целуйте в неожиданных местах. Пусть он будет на пределе, прежде чем вы перейдете к главному. Тогда ваше "главное" станет настоящим фейерверком.

Перерыв – для того, чтобы заскучать





Иногда чтобы снова захотеть друг друга, нужен небольшой перерыв. Да-да, разъехаться на пару дней или устроить себе небольшую "разлуку". Пусть каждый из вас побудет наедине с собой, и тогда после встречи огонь будет гореть сильнее. Скучать друг по другу – это нормально, и такой "отпуск" от отношений может добавить остроты. Ну а чтобы план не провалился и встреча была действительно жаркой, каждый вечер дразните его пикантными фото и недвусмысленными намеками на то, что вы с ним сделаете, когда наконец-то будете наедине.

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