«Догонялки» с мужчиной: как убегать, чтобы он завоевывал

Представь себе ситуацию: охотник собирается в лес за добычей, берет ружье, бодрым шагом направляется в самую глушь и вдруг видит – на тропинке сидит заяц. Охотник уверен – сейчас начнется что-то интересное! Его захлестывает азарт и предвкушение победы.

Он готовится к погоне, но вдруг... заяц делает то, что рушит все шаблоны: со счастливым видом и распростертыми объятиями «добыча» бежит не прочь от охотника, а в его сторону, приговаривая: «Ну, наконец-то! Поймай меня скорее! Я тут сижу целыми днями, жду. Я весь твой!». Неправильно это как-то, да?

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К сожалению, в мире людей часто происходит то же самое. Женщины (читай «зайцы») бегут за мужчинами (читай «охотниками»), ни давая им ни малейшего шанса завоевать себя и почувствовать сладкий вкус победы.

Казалось бы, ну какая мелочь! Неважно, кто кого догоняет, главное – чтобы людям было хорошо вместе. Однако практика показывает, что еще как важно.

Мужчинам жизненно необходимо осознавать, что женщина, находящаяся рядом, была завоевана «потом и кровью», а не пришла со словами «бери меня, я вся твоя».

Почему эти «догонялки» так важны для отношений и как правильно убегать, чтобы мужчина бежал вслед за тобой, рассказала в своем вебинаре «Мужчины любят тех, кого завоевали. Учимся убегать» психолог Юлия Свияш.

Почему нужно убегать?

Возможно, ты удивишься, но подобные «погони» нужны в первую очередь не тебе, а твоему возлюбленному. Ему важно чувствовать себя победителем, всемогущим, способными выйти на охоту и вернуться с самой лучшей добычей. То, что легко идет в руки – не интересно. Куда интереснее заполучить трофей, ради которого нужно постараться.

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Проще говоря, мужчина любит себя всемогущего рядом с тобой, как бы эгоистично это ни звучало. Кроме того, свою любовь он неосознанно оценивает через все, что вкладывает в ваши отношения.

Время, эмоции, деньги, личное пространство – всем этим мужчина готов делиться лишь с той женщиной, которая представляет для него определенную ценность. А ценность представляет та женщина, ради завоевания которой нужно преодолеть сложности, победить дракона и взобраться на высокую башню.

Именно поэтому не стоит при первом же знаке внимания с его стороны бросаться в объятия с криками «Ну, наконец-то!» - таким образом ты сама все испортишь.

Почему женщины сами догоняют, а не убегают?

К сожалению, часто случается так, что естественный порядок вещей нарушается – женщина становится охотником, а мужчина «добычей». Представительница слабого пола берет ружье и говорит «зайцу»: «Не переживай, я сама все сделаю».

Как это выражается в реальной жизни? Женщины изо всех сил пытаются понравиться мужчинам, проявляют инициативу, названивают, пишут в соцсетях, назначают встречи, стараются угодить, наготавливая обед из 10 блюд, пытаются удивить в сексе и т.д. В общем, делают все, чтобы максимально облегчить мужчине жизнь.

О каком завоевании может идти речь? «Добыча», которая, по идее, должна бегать по лесу, призывно помахивая хвостиком, сама приходит в дом охотника с сумками и говорит: «Теперь я твоя навеки». Не удивительно, что интерес к такой женщине у мужчины мгновенно исчезает. Зачем напрягаться, если все и так доступно – только руку протяни. Почему так происходит?

Во-первых, женщины не чувствуют себя ценными. Им кажется, что они не достойны всех этих ухаживаний, подвигов, цветов, серенад под окнами. Какие только глупости не приходят в женские головы: внешность – так себе, возраст – далеко за 18, родители всегда говорили, что надо быть сильной и брать быка за рога…

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Все эти убеждения мешают женщине понять и принять одну простую истину: какой бы она ни была, она – ценность. И для самой себя, и для окружающих мужчин.

Во-вторых, девушки боятся, что если они начнут убегать, то никто за ними не побежит. Но только подумай, хочешь ли ты быть с мужчиной, которому ты настолько не нужна, что он даже не попытается тебя завоевать?

В-третьих, мы боимся показаться жестокими и холодными, тем самым отпугнув от себя мужчину, который нам так важен.

Мы не понимаем простой истины – подобная «холодность» и недоступность (в разумных пределах, естественно) лишь подстегивает интерес мужчины. Не забывай – преследовать хочется лишь ту добычу, которая убегает. Если же «добыча» навязывается сама, бросается на шею, названивает по телефону, «душит» своим вниманием – от нее хочется поскорее скрыться в лесной глуши.

Как сделать так, чтобы ты убегала, а он догонял?

Во-первых, прими тот факт, что ты – ценность. И когда мы говорим об этом, мы не имеем в виду пафос, гордыню или вульгарное поведение. Женская ценность – это скорее про скромное внутреннее ощущение того, что ты достойный человек, которому интересно с самим собой. Не зацикливайся на мужчине и на ваших отношениях. Не забивай голову мыслями о том, как ему понравиться (вот это точно не работает!), осознай то, что ты сама для себя являешься сокровищем и пронеси эту идею через каждое мгновение своей жизни.

Во-вторых, позволяй ему проявлять активный интерес по отношению к тебе. Если ты станешь бегать за мужчиной, то почувствуешь себя отвратительно хотя бы потому, что это ненормально. Поэтому дай ему возможность проявить инициативу – позвать на свидание, написать сообщение с пожеланием спокойной ночи, встретить тебя после работы, чтобы увидеться всего на полчаса в кофейне. Эти жесты, которые кажутся тебе лишь милым ухаживанием, играют для мужчины огромную роль – таким образом он шаг за шагом завоевывает тебя и право быть рядом с тобой.

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В-третьих, давай ему возможность ждать тебя. Нет, не час сидеть в машине под окнами, пока ты примеряешь одно платье за другим. Речь идет о том, чтобы не нестись стремглав к телефону, как только на экране высветится его номер, и не отменять все свои планы, если он зовет на свидание. Конечно, в начале отношений, когда влюбленность застилает глаза, очень сложно совладать с желанием каждую минуту проводить в его обществе, но это как раз тот случай, когда надо останавливать коней на скаку и тушить свои же избы. Если сегодня ты дашь ему возможность максимально проявить свою сущность охотника, завтра ваши отношения выйдут на качественно новый уровень.

В вебинаре Юлии Свияш ты найдешь еще больше полезной информации о том, как убегать от мужчины, чтобы он тебя догонял и влюблялся еще сильнее. Психолог рассказывает и о начальном этапе отношений, и о том периоде, когда, кажется, что страсти улеглись и убежать можно разве что в магазин за молоком. Слушай, запоминай и не позволяй себе превратиться в ту, которой «больше всех надо».