Он не устоит! Лайфхаки для ярких свиданий

Глубокий, красивый голос с хорошо поставленной речью — одно из главных оружий женщины, подаренных природой.

В силу стресса и зажимов в теле большинство людей почти не используют все возможности своего голоса. Тем, кто стремится к саморазвитию и красоте во всем, педагог по сценической речи и ораторскому мастерству REFORMA LAB, актриса театра на Таганке Маргарита Радциг подобрала несколько несложных упражнений и рассказала об особенностях женского голоса.

Речевой аппарат женщин более развит — так заложено природой. Налаживать контакт с детьми, чутко прислушиваться, уметь «читать» невербальные сигналы — женская прерогатива.

У женщин лучше, чем у мужчин, развиты навыки распознавания мимики и жестов. У прекрасного пола эти области более подвижны и эмоционально насыщены. Развит эмпатический слух: женщины могут определять тонкие эмоциональные составляющие, более способны к сочувствию, пониманию. Да, они больше любят поговорить, познают мир через общение, им нравится сам процесс коммуникации, тогда как мужчины больше восприимчивы к конкретной информации.

Зажим мышц тела, особенно в области речеобразующих органов, приводит к тому, что голос звучит не глубоко, и его природная красота не раскрывается полностью. Стресс, навязчивые мысли, неспособность отдыхать и расслабляться, состояние борьбы с миром — все это отражается на голосе, поэтому, для того, чтобы его раскрыть, очень важно работать с телом и уметь его расслаблять.

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Расставаясь с напряжением в теле и мышцах, мы избавляемся, в том числе, и от внутренних психологических проблем. Обрести контакт с телом и получить навыки расслабления могут помочь такие средства как йога, пилатес, плавание, массаж и многое другое. Снять напряжение в теле непосредственно перед встречей вы сможете благодаря рекомендациям из моей прошлой статьи. Там же вы найдёте несколько секретных актерских техник для развития голоса.

Распространённая женская проблема — завышенный (писклявый) голос. В этом случае вибрирует и звенит больше всего головной резонатор, то есть, свой голос вы ощущаете больше всего в голове. Вибрации голоса передаются собеседникам, и если голос зажат и звучит лишь один участок речевого аппарата, это может раздражать собеседника.

В данном случае, когда голос звучит только из головы, вас будут воспринимать только на уровне интеллекта и информации. Это нормально, если вы ведёте совещание, но на свидании собеседник будет ждать от вас совсем другого. Полностью раскрытый природный голос звучит из центра грудной клетки.

Детский писклявый голос у взрослой женщины также вызывает у собеседников подсознательное сомнение в её интеллектуальных способностях, и слышимая информация обесценивается автоматически.

Грудной резонатор — природная опора голоса, его центр, тот тон, который был задуман для вашего тела, когда вы родились. Также это и эмоциональный резонатор: когда вибрирует грудная клетка, человеку передаются эмоции и чувства, он вовлекается. Именно так проявляется все женское и личностное обаяние. Концентрируйтесь на грудной клетке во время общения с мужчиной, и шансы его обольстить серьезно возрастут.

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Чтобы развить силу грудного голоса, можно делать перед свиданием такое упражнение: глубоко вдохните, а выдыхайте медленно, с приятным протяжным стоном, произнося звук ХА или ХМ, будто стонете от удовольствия.

Если говорить про приёмы эффективной коммуникации для свиданий или других важных случаев, прежде всего важна свобода тела и полноценное глубокое дыхание. Так мозг работает лучше, состояние спокойнее, организм в целом функционирует лучше. Помните об улыбке — она автоматически располагает собеседника и даёт расслабляющий сигнал вашему телу. Избегайте закрытых поз и закрытых жестов.

Слегка приоткрытые губы — это тоже канал связи, повышающий вашу привлекательность.

Чтобы больше сонастроиться с собеседником, незаметно и медленно можно отзеркаливать его позу. Это один из законов человеческого общения, мы подсознательно используем его, когда ходим сблизиться и наладить контакт.

Сократить дистанцию вы сможете, если попробуете не нарочито пристроиться по дыханию к собеседнику. Если вы чувствуете, что ритм слишком быстрый или медленный, через какое-то время вы можете этот ритм поменять, как бы ведя партнёра за собой. К примеру, партнер очень волнуется — начните дышать как он, а затем замедляйте дыхание, и он расслабится.

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Очень важен контакт глазами. Если его совсем нет, считайте, что контакта нет как такового. Постоянно смотреть в глаза тоже не следует, это может вызвать смущение и дискомфорт.

Важно расстояние между людьми. Оно должны быть комфортно обоим. И чем более близких отношений вы хотите с человеком, тем меньше должно быть расстояние, но сокращать его стоит аккуратно, каждый раз проверяя, не нарушаете ли вы границ.

Ещё одно эффективное средство налаживания общения — это прикосновения: здесь у женщин больше свободы, мы можем невзначай прикоснуться, и чем больше тактильного контакта, тем ближе взаимоотношения.

Путь к мужчине лежит через неподдельный интерес к нему: будьте искренними, внимательными, испытывайте настоящий интерес к человеку, задавайте вопросы, интересуйтесь его состоянием и делами.

Но время от времени нужно рассказывать немного и о себе. Очень хорошо, если вы переведете разговор в область чувств и эмоций, и сделаете высказывание в духе «Я — сообщений»: «Мне сейчас очень комфортно», «Я ощущаю, что у нас много общего»... Говорите только то, что на самом деле чувствуете. Эмоциональная сфера — область, где женщине нет равных.

И напоследок ещё два вербальных оружия: комплименты и юмор. Мужчины любят комплименты не меньше женщин. Они не должны быть слишком прямыми или грубыми, нахваливать собеседника тоже не нужно. Воздавайте должное мужским качествам: силе, уверенности, интеллекту.

Второе оружие — юмор. Это лучшее средство налаживания любого общения. Даже если вы не блещете остроумием, наверняка вы знаете несколько анекдотов или шуток, которые можно вставить во время неловкой паузы. Кстати, чувство юмора, так же, как и голос, можно развивать. Мы делаем это на уроках актёрского и ораторского мастерства, и сценической речи.