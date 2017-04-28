Что делать, если ты умная, красивая и… не замужем

Если тебе немного за 30 (или около того), и все вокруг успели достать тебя вопросами про «принца», а «принц» все никак не прискачет, не отчаивайся. Мы расскажем, где он «застрял», почему ты его не встречаешь, и как его покорить, когда встреча все-таки состоится.

Как считаешь, чего должна добиться умная и красивая девушка к 30 годам? Ты, наверное, подумала про образование и какие-никакие успехи в карьере, но поверь – по мнению окружающих, это все не то. Они уверены, что 30 годам девушка должна сделать главное – удачно (ну, или как придется) выйти замуж. А если не вышла, значит, «не берут». И вот ты, не успев еще к 30-ти сходить в загс или хотя бы встретить «напарника по походу», начинаешь чувствовать себя какой-то некачественной, неполноценной.

123RF/ Antonio Guillem

«Что со мной не так? Надо похудеть? Волосы отрастить? А может уже стара я для них, и им 18-летних подавай? И характер у меня дрянной, ворчу, требую много…».

Стоп! С таким подходом ничего не получится. Предлагаем взглянуть на проблему под другим углом и разобраться во всем вместе с профессионалом.

20 апреля в Школе Жизни состоялся вебинар с популярным психологом и писательницей Юлией Свияш. Тема вебинара - «Умная, красивая, не замужем? Чем покорить сильного мужчину?». Юлия тактично, интересно и на жизненных примерах объяснила участницам, почему после 25 лет так сложно встретить «мужчину мечты». Оказывается, трудности с поиском партнера в этом возрасте вполне объяснимы.

Почему после 25 лет девушке сложнее выйти замуж?

Вспомни свой первый роман: все конфетно, шоколадно и цветочно. Бабочки в животе, любовь в глазах, а в голове только «это он!». Возможно, и второй роман был таким же, и третий… Но рано или поздно ты устаешь ошибаться. Негативный опыт слишком больно бьет по самооценке, возможности доверять и бросаться в отношения, как в омут с головой.

123RF/Konrad Bak И это первая причина, почему к 30 годам девушкам так сложно выйти замуж: мы неосознанно выстраиваем собственную систему безопасности, которая теперь крайне жестко фильтрует всех, кто к нам приближается. Мы становимся более избирательными, превращаемся в детективов, которые проводят расследование – подходит или нет, обидит ли, жадный ли, честный или лжец и т.д.

Вторая причина одиночества после 25 – появление «центра управления полетами» на том месте, где раньше играли гормоны. Проще говоря, мы начинаем думать. Неосознанное желание защитить себя от неудач переплетается со способностью здраво оценить, кто перед тобой – мужчина, достойный внимания, или тот, от кого лучше держаться подальше. Мы больше не готовы «есть» абы что. И позиция «пусть плохонький, но свой» нам не подходит.

Третья причина – мы начинаем сомневаться в себе. Социум давит: «Когда уже замуж выйдешь?», и мы думаем: «Действительно - чего это я еще не замужем? Со мной что-то не так?». Ты же знаешь – женщине только дай волю в себе «покопаться», и она мигом найдет тонну недостатков. И нос не такой, и талия не осиная, и волосы не густые, и готовит она плохо, и вообще - как таких еще Земля носит? Если барон Мюнгхаузен вытянул себя за волосы из болота, то мы усиленно себя топим.

123RF/Viacheslav Iakobchuk

И четвертая причина – мы начинаем сомневаться в мужчинах. Кто-то уверен, что нормальных не осталось, другие – что все нормальные женаты, а третьи считают, что мужчины вообще не хотят жениться. В общем, полнейшая безысходность, осталось только уйти в монастырь!

К чему все это приводит?

К тому, что под давлением общества и, откровенно говоря, дурацких стереотипов, мы все-таки настраиваем себя на «замуж». С внутренними барьерами никто, как правило, не разбирается. Мы просто уверены – в загс надо, и точка! Словно это мерило того, что женщина состоялась в жизни.

И тут разворачивается борьба: душа все еще помнит негативный опыт, она боится боли и не хочет разочарований, а голова живет своей жизнью. Ей надо, чтобы было, как у всех «нормальных». И тогда начинается игра под названием «Я хочу тебе понравиться».

Юлия Свияш уверена – невозможно быть собой, пытаясь кому-то понравиться. А ведь именно этим занимается девушка, так отчаянно желающая выйти замуж. Она начинает подгонять свой образ под навязанные стандарты, требовать от себя слишком многого, «драмкружок, кружок по фото…». Она хочет быть и идеальной хозяйкой, и любовницей, и красавицей, и умницей.

Но все это никак не связано с истинным счастьем. Это рамки и границы, которые нельзя переступать, иначе - «одиночество и 40 кошек». А лишь только в счастливую женщину, которая искренне себя любит и не пытается переделать, способен влюбиться мужчина.

123RF/Sanne Berg

Получается замкнутый круг: хотим понравиться, потому что уверены, что такие, какие есть, мы никому не нужны - чересчур стараемся – не нравимся. В конце концов, разочаровываемся и «выходим замуж» за работу, свободу, к которой так привыкли, и даже за собственные проблемы. С последними, кстати, очень удобно – они есть всегда, на их решение уходит много времени. Создается иллюзия занятости, а про одиночество вспоминается все реже.

Как выйти из замкнутого круга прямо в объятия суженого?

Конечно, на словах все проще, чем на деле, но первое, что тебе стоит сделать – наладить отношения с самой собой. Нельзя запрещать себе чувствовать. Страшно? Бойся. Обидно? Плачь. Хорошо? Смейся и наслаждайся моментом. Нужна помощь? Проси!

Юлия Свияш уверена: сила женщины – в ее слабости. В признании того, что она нуждается в мужской защите, в мужском покровительстве. «Чапаев с шашкой наголо» вряд ли вызовет желание оберегать его от жизненных трудностей. Ты можешь сколько угодно быть уверена в том, что со всеми невзгодами справишься сама, но стоит только признать, что справляться с мужской помощью куда проще, и эта помощь появится. А с ней и мужчина, разумеется.

И, главное, разреши себе быть не идеальной! Пойми, твоя самооценка и внутреннее ощущение счастья никак не зависят от того, замужем ты или нет. Ты можешь быть состоявшейся личностью, даже если пока засыпаешь и просыпаешься одна. Главное, чтобы тебе с собой было хорошо.

123RF/georgerudy

Конечно, это далеко не все вопросы, которые были разобраны на вебинаре «Умная, красивая, не замужем? Чем покорить сильного мужчину». Юлия Свияш с присущей ей способностью обращаться к бессознательному и снимать глубинные беспокойства помогла девушкам понять, какие внутренние барьеры мешают им обрести семейное счастье и разобраться, чего на самом деле они хотят от жизни в настоящий момент.

Познакомиться с Юлией вы можете также в рамках проекта Клео «Начни новую жизнь». Психолог помогает участнице Наталии обрести уверенность в себе и принять перемены в своей жизни. Благодаря ее поддержке Наталия уверенно идет к своим мечтам.