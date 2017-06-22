30-летние VS 40-летние: кто подойдет тебе больше

Ни для кого не секрет, что возраст влияет на характер мужчины, на его предпочтения и систему ценностей. Отношения с 30-летним и отношения с 40-летним — это совсем разные истории.

В чем же главные различия, рассказывает евангелист развлекательной социальной сети «Фотострана» Екатерина Фадеева.

Кадр из фильма «Спасатели Малибу»

Считается, что к 30 годам мужчина становится более степенным, заканчивает с разгульной жизнью и серьезно задумывается о создании семьи, о стабильности и постоянстве во всем: в отношениях, карьере и увлечениях. К этому возрасту у него есть определенные достижения и жизненный опыт, на будущее у него имеются цели, которые могут быть связаны либо с профессиональным ростом, либо с достижением других целей в личной жизни.

В этом возрасте мужчина начинает иначе смотреть на женщину: если до этого он, как правило, в первую очередь обращал внимание на ее внешность, сексуальность и эффектность, то теперь он склонен оценивать ее больше как личность со своими достоинствами и недостатками.

Согласно исследованию Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), такие качества, как ум, внимательность и нежность, 30-летний мужчина уже ценит в первую очередь.

123RF/ Oleksii Hrecheniuk

Через десять лет его поведение может резко измениться. К этому моменту его первые дети уже вырастают, а сам он все чаще и чаще задается вопросом: чего я достиг в этой жизни? Ответ на этот вопрос может показаться неутешительным и в конечном счете обернуться кризисом среднего возраста, с которым каждый человек справляется по-разному: для одних он может быть временным периодом неудач и падений, а для других — началом какого-то нового увлечения или занятия.

После этого кризиса мужчины сильно меняются. Если твоему избраннику уже за 40, остерегайся сразу нагружать его своими проблемами и проверять, можно ли на него опереться: ему уже хочется пожить для себя.

Именно поэтому в таком возрасте мужчины ценят в женщинах, прежде всего, самостоятельность и заботливость, тогда как красота отходит на второй план.

123RF/ Oleksii Hrecheniuk

Помощь и поддержку избранник окажет, но лишь тогда, когда уже будет считать тебя своей. Поэтому в начале отношений лучше не рассказывать о своей прошлой неудавшейся личной жизни, склоках с бывшей свекровью и вечно текущем кране на кухне.

Так кто тебе подойдет больше — 30-летний мужчина или 40-летний? Здесь не может быть однозначного ответа: все индивидуально.

30-летний мужчина более гибко относится к новым партнерам. Это значит, что, с одной стороны, с ним будет легче завести знакомство и начать общение, с другой — он сможет без колебаний прервать отношения и продолжить поиски своей второй половинки, ведь на кону стоит создание семьи.

Чтобы завоевать его сердце, стоит не только внимательно следить за своей внешностью, но и тщательно подбирать темы для разговора, ненавязчиво демонстрировать свою эрудицию и быть при этом женственной и нежной — в таком случае тебя обязательно ждет успех.

Новые отношения для 40-летнего мужчины — это большие перемены в жизни, а перемены в таком возрасте воспринимаются намного тяжелее. С одной стороны, это может затруднить ваши взаимоотношения на первоначальном этапе, с другой — если вам удастся влюбить его в себя, вы будете крайне близки, так как мужчины в это время очень крепко держатся за свое окружение.

Чтобы эти большие перемены прошли для твоего избранника безболезненно, старайся быть самостоятельной и заботливой — именно у таких женщин больше всего шансов.