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30-летние VS 40-летние: кто подойдет тебе больше

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Ни для кого не секрет, что возраст влияет на характер мужчины, на его предпочтения и систему ценностей. Отношения с 30-летним и отношения с 40-летним — это совсем разные истории.

В чем же главные различия, рассказывает евангелист развлекательной социальной сети «Фотострана» Екатерина Фадеева.

Кадр из фильма «Спасатели Малибу»

Считается, что к 30 годам мужчина становится более степенным, заканчивает с разгульной жизнью и серьезно задумывается о создании семьи, о стабильности и постоянстве во всем: в отношениях, карьере и увлечениях. К этому возрасту у него есть определенные достижения и жизненный опыт, на будущее у него имеются цели, которые могут быть связаны либо с профессиональным ростом, либо с достижением других целей в личной жизни.

В этом возрасте мужчина начинает иначе смотреть на женщину: если до этого он, как правило, в первую очередь обращал внимание на ее внешность, сексуальность и эффектность, то теперь он склонен оценивать ее больше как личность со своими достоинствами и недостатками.

Согласно исследованию Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), такие качества, как ум, внимательность и нежность, 30-летний мужчина уже ценит в первую очередь.

123RF/ Oleksii Hrecheniuk

Через десять лет его поведение может резко измениться. К этому моменту его первые дети уже вырастают, а сам он все чаще и чаще задается вопросом: чего я достиг в этой жизни? Ответ на этот вопрос может показаться неутешительным и в конечном счете обернуться кризисом среднего возраста, с которым каждый человек справляется по-разному: для одних он может быть временным периодом неудач и падений, а для других — началом какого-то нового увлечения или занятия.

После этого кризиса мужчины сильно меняются. Если твоему избраннику уже за 40, остерегайся сразу нагружать его своими проблемами и проверять, можно ли на него опереться: ему уже хочется пожить для себя.

Именно поэтому в таком возрасте мужчины ценят в женщинах, прежде всего, самостоятельность и заботливость, тогда как красота отходит на второй план.

123RF/ Oleksii Hrecheniuk

Помощь и поддержку избранник окажет, но лишь тогда, когда уже будет считать тебя своей. Поэтому в начале отношений лучше не рассказывать о своей прошлой неудавшейся личной жизни, склоках с бывшей свекровью и вечно текущем кране на кухне.

Так кто тебе подойдет больше — 30-летний мужчина или 40-летний? Здесь не может быть однозначного ответа: все индивидуально.

30-летний мужчина более гибко относится к новым партнерам. Это значит, что, с одной стороны, с ним будет легче завести знакомство и начать общение, с другой — он сможет без колебаний прервать отношения и продолжить поиски своей второй половинки, ведь на кону стоит создание семьи.

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Чтобы завоевать его сердце, стоит не только внимательно следить за своей внешностью, но и тщательно подбирать темы для разговора, ненавязчиво демонстрировать свою эрудицию и быть при этом женственной и нежной — в таком случае тебя обязательно ждет успех.

Новые отношения для 40-летнего мужчины — это большие перемены в жизни, а перемены в таком возрасте воспринимаются намного тяжелее. С одной стороны, это может затруднить ваши взаимоотношения на первоначальном этапе, с другой — если вам удастся влюбить его в себя, вы будете крайне близки, так как мужчины в это время очень крепко держатся за свое окружение.

Чтобы эти большие перемены прошли для твоего избранника безболезненно, старайся быть самостоятельной и заботливой — именно у таких женщин больше всего шансов.

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    Рисунок
    Кого бы ты предпочла для отношений?
0 Не нравится 9 Нравится 22.06.2017 Теги: возраст 30 лет 40 лет характер мужчины

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Обсуждение 3  

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  • Butterfly USA
    Что -то на всех картинках татуированные люди. Особенно "впечатлило" последнее фото.
    		22.06.17 03:47
         
    1
         
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  • Елизавета
    Простите, если это не она слева на пол-экрана. Эта женщина мне несимпатична. Хотела даже с Фотостраны удалиться.
    		 22.06.17 02:01
         
    0
         
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  • Елизавета
    Вы понимаете, что, давая такие важные и серьезные советы, не надо навязывать фото несимпатичной екатерины фадеевой. Я на фотостране давно, не думала, что там "рулят" такие дамы. И у каждого мужчины индивидуально, будь ему 30 или 40 лет. Очень некомпетентные советы. И еще более неприятно смотреть на жабоподобную женщину, которая себя асом считает. Простите.
    		 22.06.17 01:55
         
    2
         
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