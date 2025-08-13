Терапия бездельем: что такое бедроттинг и почему каждый должна это попробовать

Еще недавно провести день в постели означало одно из двух: или вы заболели, либо вы очень ленивый человек. Сегодня же это поведение получило новое название – бедроттинг – и статус полноценного тренда. Термин пришел из английского выражения bed rotting ("гниение в кровати") и стал популярным благодаря зумерам в TikTok.

Что такое бедроттинг на самом деле

Суть проста: вы позволяете себе остаться в постели на весь день и не чувствуете вины за это. Без планов, без спешки, без обязательств. Можно просто лежать, смотреть сериалы, читать, пролистывать соцсети или заниматься любым пассивным занятием, которое не требует особых усилий. Главное – делать это осознанно и ради отдыха, а не потому, что "сил больше нет".

Почему это стало трендом



Бедроттинг совпал с тем, что в обществе все громче звучит идея бережного отношения к себе. Молодое поколение откровенно говорит о ментальном здоровье, усталости и выгорании – и не видит в отдыхе ничего постыдного. Более того, один ленивый день может помочь снизить уровень стресса, дать телу и мозгу возможность перезагрузиться.



Психологи отмечают, что короткие периоды полного безделья могут быть полезны, если они – осознанный выбор, а не единственный способ провести выходной.

Где проходит грань

Важно отличать здоровое восстановление от избегания реальности. Если "постельные дни" случаются редко, приносят удовольствие и после них появляется энергия, это нормальный способ отдыха. Но если привычка лежать целыми днями становится регулярной, сопровождается апатией и нежеланием возвращаться к делам – это уже повод прислушаться к себе и, возможно, обратиться за поддержкой.

Как сделать бедроттинг полезным





Выберите день, когда можете позволить себе не выходить из дома.

Уберите раздражающие факторы: уведомления, рабочие чаты, список дел.

Подготовьте все для комфорта: вода, перекус, плед, любимая книга или сериал.

Определите, что именно вы хотите от этого дня – отдохнуть, досмотреть сезон сериала, дочитать книгу или просто выспаться.

Бедроттинг – это не про лень, а про заботу о себе. В умеренных дозах он помогает восстановиться, снизить уровень стресса и напомнить себе, что отдых – не роскошь, а необходимость.