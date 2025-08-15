Клео.ру запустил новый рейтинг: выбираем лучшее солнцезащитное средство

Такой формат помогает покупателям сориентироваться в огромном многообразии средств и услышать рекомендации не экспертов, а таких же пользователей.

После дебюта с рейтингом зубных паст, проект продолжает собирать народное мнение о бьюти-товарах. Формат остается прежним: решает голос каждого, без редакционных "топов" и приглашённых экспертов.

На этот раз в фокусе – солнцезащитные средства стоимостью от 1500 до 3000 рублей. В голосование вошли девять санскринов, и именно пользователи выбирают, какой из них заслуживает звания фаворита. Принять участие может любой желающий: достаточно отметить один или несколько вариантов на сайте Клео.ру или в Telegram-канале.

Итоги будут подведены 30 августа. Все голоса суммируются, формируя финальный список средств, которые действительно работают и не подводят в жаркие дни.

Проект "народных рейтингов" задуман как способ упростить выбор в условиях огромного ассортимента и предложить рекомендации, основанные на опыте реальных покупателей. В ближайшее время редакция планирует запуск новых голосований по другим категориям.

