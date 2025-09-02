Клео.ру объявил о запуске нового рейтинга: выбери лучший шариковый дезодорант

Каждая женщина знает: найти средство, которое надежно защищает от пота и запаха, но не перебивает аромат любимых духов – задача непростая. Чтобы упростить выбор, редакция собрала девять популярных дезодорантов в ценовой категории до 1500 рублей. Проголосовать за понравившийся вариант можно на сайте Клео.ру или в Telegram-канале.

Формат проекта остается прежним: все решает мнение читателей. До этого с его помощью уже были выбраны лучшие зубные пасты и надежные солнцезащитные средства. Такой подход позволяет составить честный и прозрачный рейтинг, основанный на реальном опыте тысяч пользователей, а не на субъективных экспертных мнениях.

Итоги голосования будут опубликованы после подсчета всех голосов. Присоединиться может каждый – достаточно выбрать один, два или три продукта из списка.

Проект "народных рейтингов" Клео.ру задуман как инструмент разумного выбора и новый стандарт доверия в мире товаров и услуг. Здесь побеждают те, кто действительно заслужил признание покупателей.