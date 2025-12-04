Читатели Клео.ру выберут лучшее банковское приложение

Клео.ру запускает новый этап народных рейтингов – на этот раз пользователи определят самое удобное и функциональное банковское приложение. В 2025 году мобильный банк стал полноценным инструментом управления финансами: от быстрых переводов до оформления кредитов и инвестиций. Поэтому удобство интерфейса, надежность систем безопасности и скорость работы приложения играют ключевую роль в удовлетворенности клиентов.

Новый рейтинг призван показать, каким сервисам действительно доверяют пользователи и какие мобильные приложения делают взаимодействие с банком максимально простым и комфортным. В голосование включены девять популярных банков – участники отобраны по узнаваемости, функциональности и широте аудитории.

Формат рейтингов Клео.ру уже доказал свою востребованность: читатели раньше выбирали лучшие зубные пасты, солнцезащитные средства, шариковые дезодоранты, марки питьевой воды, бренды детского питания, витамин D₃ и гидрогелевые патчи. Во всех случаях результаты формировались исключительно на основе голосов реальных пользователей, а не экспертных мнений.

Почему это важно

Современные пользователи сталкиваются с несколькими сложностями: огромным количеством похожих предложений, противоречивыми отзывами и разрывом между популярностью продукта и его реальным качеством. Народные рейтинги позволяют снять эти вопросы и показать честный выбор людей, которые ежедневно пользуются услугами и могут оценить их объективно.

Как проходит голосование

– Принять участие может любой желающий.

– Голос можно отдать за одно, два или три приложения.

– Голоса, поданные на сайте Клео.ру и в Telegram-канале, суммируются.

– На основе общего количества голосов формируется финальный рейтинг.

Голосование уже открыто. Перейти в раздел "Рейтинги" на сайте Клео.ру или в Telegram-канале можно в любой момент – процесс занимает всего несколько секунд.

Это не просто очередной список популярных сервисов. Это возможность увидеть реальные предпочтения пользователей и сформировать объективный ориентир для всех, кто выбирает удобный и надежный мобильный банк.