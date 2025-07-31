Читатели Клео.ру выбрали лучшую зубную пасту

Редакция Клео.ру подвела итоги первого пользовательского голосования в рамках нового проекта по созданию народных рейтингов товаров. На старте инициативы читателям было предложено выбрать лучшую зубную пасту в сегменте до 500 рублей. Своим мнением поделились более шести тысяч человек.

Голосование проходило как на официальном сайте, так и в телеграм-канале Клео.ру. Пользователи оценивали девять популярных паст, сравнивая их эффективность в борьбе с кариесом, состав, наличие или отсутствие фтора и дополнительные свойства. В результате сформировалась тройка лидеров, отражающая мнение аудитории, а не редакции или рекламодателей.

Первое место с ощутимым отрывом заняла паста R.O.C.S. "Активный кальций" – ее выбрали 1687 участников. Формула без фтора, мягкое воздействие на эмаль и ферментный состав и другие плюсы сделали ее фаворитом. На втором месте оказалась Colgate "Максимальная защита от кариеса", набравшая 1067 голосов. Это более классический вариант с фтором и жидким кальцием, подходящий для ежедневной профилактики. Замкнула тройку Splat "Биокальций" – 824 голоса – паста без фтора и SLS, натуральным составом и способностью восстанавливать микротрещины.

Среди номинантов также были зубные пасты брендов Elmex, Lacalut, Parodontax, President, Sensodyne и "Новый жемчуг". Хотя они не попали в тройку, каждая из паст получила от нескольких сотен голосов, что говорит о высоком уровне доверия и разнообразии пользовательских предпочтений.

Новый формат рейтингов от Клео.ру обещает стать удобным ориентиром для потребителей, уставших от маркетинговых подборок. Результаты формируются исключительно за счет реального пользовательского опыта, а значит – максимально приближены к действительности. В дальнейшем планируется запуск новых рейтингов, в которых вновь будет решать голос пользователей.