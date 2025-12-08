Сидеть и ничего не делать: что такое равдоггинг и почему все говорят об этой практике

В лентах мелькают видео, где люди просто сидят по 10–15 минут и ничего не делают. Практику назвали равдоггинг и уверяют, что она помогает "замедлиться".
В соцсетях все чаще появляются видео, где люди просто сидят, смотрят в окно или на море и ничего не делают. Без телефона, музыки и разговоров. Это – равдоггинг, и он уже стал новым символом осознанного замедления.
На первый взгляд кажется, что это скучно и даже странно. Но на самом деле равдоггинг – это практика, которая возвращает контакт с реальностью и с собой.
Что такое равдоггинг
Смысл равдоггинга – осознанно быть в моменте без отвлечений. Без наушников, без ленты соцсетей, без подкастов на фоне. Просто сидеть и позволять себе ничего не делать.
Это не медитация в привычном смысле. В равдоггинге нет задачи "успокоиться" или "думать правильно". Его идея – дать мозгу передышку от постоянного потока стимулов, который мы создаем сами.
Откуда пришел тренд
Идея "ничего не делать" набирает популярность в соцсетях после волны трендов на замедление – digital detox, mindful mornings, silent walks.
Молодое поколение устало от постоянной продуктивности и информационного давления, поэтому равдоггинг стал естественным ответом на перегруз.
В TikTok и других соцсетях хэштеги #rawdoggingreality и #doingnothing набирают миллионы просмотров. Люди делятся видео, где они просто сидят на скамейке, смотрят в небо или слушают звуки города.
Почему психологи поддерживают этот тренд
С точки зрения психологии, равдоггинг – это форма восстановления нервной системы. Когда человек перестает получать внешние раздражители, мозг начинает естественным образом "перезагружаться".
Такие паузы снижают уровень тревожности, помогают лучше осознавать эмоции и повышают концентрацию.
Кроме того, практика учит выдерживать тишину и одиночество – то, чего большинству из нас сейчас не хватает.
Как практиковать равдоггинг
Начать можно с малого – 5–10 минут в день.
Главное правило – никаких отвлечений. Без телефона, разговоров, музыки и задач. Просто сесть, дышать и позволить мыслям приходить и уходить.
Несколько простых рекомендаций:
выберите комфортное место: диван, лавочка, подоконник;
поставьте таймер, чтобы не смотреть на часы;
не пытайтесь "думать правильно" – можно скучать, раздражаться или мечтать;
после паузы отметьте, как чувствуете себя телом и умом.
Со временем становится проще "ничего не делать" – и именно в этом появляется эффект: снижается внутреннее напряжение, улучшается внимание и появляется ощущение спокойствия.