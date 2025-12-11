"Зумер" стало словом 2025 года по версии "Грамоты.ру"

Портал "Грамота.ру" назвал словом 2025 года термин "зумер", обозначающий представителей поколения Z – людей, появившихся на свет примерно с конца 1990-х до начала 2010-х и выросших в цифровой среде.

Выбор был сделан экспертным жюри из 469 филологов из 23 городов России. За слово "зумер" проголосовали 42% участников, что сделало его безоговорочным лидером рейтинга. В тройку также вошли "выгорание" (38%) и "редфлаг" (37%), а четвертое место заняло слово "промпт", отражающее влияние искусственного интеллекта на современный язык.

По словам руководителя проекта Константина Деревянко, выбор символичен.

"Это те самые "новые взрослые", которые ворвались в нашу жизнь, развиваются, принимают решения и строят наше будущее", – отмечает он.

Лингвисты отмечают, что победа "зумера" закономерна. Интерес к поколению Z в последние годы стремительно растет – их язык, ценности и цифровая идентичность становятся предметом исследований, а их сленг проникает в повседневную речь.

Характерно, что в шорт-листе голосования оказались и другие знаковые слова эпохи: "брейнрот", "имба", "сигма", "проявленность" и даже ироничное "пупупу" – выражение, пришедшее из TikTok. Все это, по словам экспертов, отражает "лексическую текучесть" современного языка, где нормы меняются быстрее, чем успевают обновляться словари.

Ранее "Грамота.ру" называла словами года "нейросеть" (2023) и "вайб" (2024) – оба термина также родом из интернет-культуры.