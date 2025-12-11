В Москве представили персонажей новогоднего шоу "История игрушек"

Организаторы новогоднего грандиозного шоу "История игрушек" раскрыли список персонажей, которые появятся на сцене концертного зала "Москва" в парке "Остров Мечты". Представление пройдет с 20 по 21 декабря, затем с 24 по 30 декабря 2025 года и продолжится со 2 по 7 января 2026-го. Постановка создается продюсерским центром "Седьмая Радуга" и уже заявлена как одно из самых масштабных событий предстоящих каникул.





В этом сезоне зрителям покажут уникальный состав участников. В шоу участвуют герои популярных анимационных проектов телеканала "МУЛЬТ", объединенные в единый сюжет. Ключевая линия истории разворачивается вокруг новогоднего переполоха в магазине игрушек, где таинственная Тень лишает героев памяти. Командам мультперсонажей предстоит восстановить порядок и вернуть праздник, вспоминая свои способности и сильные стороны.

На сцене появятся несколько вселенных. Среди них – команда волшебниц из "Сказочного патруля", каждый персонаж которой обладает собственной стихией и характером. Герои мультсериала "Геройчики" дополнят постановку динамикой и юмором, а "Турбозавры" представят зрителям сочетание доисторических существ и машин-трансформеров. В числе героев также будут персонажи проектов "Ум и Хрум", а особую роль сыграет Кот Басик – один из самых узнаваемых персонажей современного детского контента, известный своим спокойствием и доброжелательностью.

Создатели постановки делают ставку на зрелищность и технологичность. В шоу задействованы более 200 артистов, используется свыше 300 костюмов и применяются сложные визуальные решения: мэппинг, световые проекции, воздушная акробатика. Отдельным элементом станут гигантские интерактивные игрушки, которые будут взаимодействовать с залом и менять атмосферу в зависимости от реакции зрителей.





Главной особенностью "Истории игрушек" станет участие аудитории в развитии сюжета. Аплодисменты, вовлеченность и активность детей и родителей будут менять ход сцен, что сделает каждое представление уникальным. Такой подход организаторы называют ключевым принципом своих проектов: шоу создается не только на сцене, но и в зале.

Представление рассчитано на все возрастные категории и доступно для посещения семьями с детьми от 0 лет. В расписании предусмотрено несколько сеансов в течение каждого дня. Ожидается, что премьера соберет десятки тысяч зрителей и станет центральным праздничным событием в тематическом парке "Остров Мечты".