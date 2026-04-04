Гримаса зумеров: новый тренд, который пришел на смену duck face

В марте 2026 года мир селфи взорвал новый микротренд – гримаса зумеров, он же Gen Z pout. The New York Times, Washington Post и Yahoo в один голос заявили: утиное лицо миллениалов умерло, и на сцену выходит отрешенный взгляд и немного надутые губы. Разбираемся, как выглядит тренд и почему зумеры решили, что это новый сексуальный шик.

Как выглядит гримаса зумеров

Представьте лицо человека, который смотрит сквозь вас в никуда. Глаза слегка расфокусированы, взгляд – в среднюю даль или чуть в сторону. Будто вы застали его в момент глубокой задумчивости (или после двух бессонных ночей в TikTok). Губы при этом не сжаты в трубочку, а слегка приоткрыты. Верхняя чуть приподнята и акцентирована, нижняя мягко подтянута вверх. Получается что-то среднее между легкой гримасой недовольства, надутой обидой и расслаблением.





В народе гримасу уже окрестили platypus pout (надутый утконос) и sulky pout – за характерное "лицо кирпичом". Но в отличие от duck face 2010-х, здесь все максимально естественно. Будто ты просто случайно попал в кадр, пока думал о своем.

Откуда взялся тренд

История тренда началась еще в 2022 году. Писательница Рейн Фишер-Куанн в журнале i-D ввела термин dissociative pout и связала его с эстетикой "лоботоми-шик" (lobotomy-chic) – отрешенной, почти диссоциативной сексуальностью, где главное правило: выглядеть так, будто тебе абсолютно все равно.

Но активное обсуждение тренда приходится на март 2026-го. После публикаций в ведущих мировых СМИ тренд подхватили в том числе в России, и "гримаса зумеров" мгновенно завирусилась. Тиктокеры тут же принялись снимать туториалы.





Кто популяризировал Gen Z pout

Главным лицом тренда стала Лили-Роуз Депп – ее природные пухлые губы и фирменный пустой взгляд идеально легли в эстетику. Компанию ей составили:

Рэйчел Сеннотт – королева независимого кино и ироничных селфи;

Ариана Гринблатт – юная звезда, которая уже покорила Gen Z;

Инфлюенсеры вроде Эштин Эрл и Айрис Кендалл (участница реалити-шоу Love Island).

Чем отличается от миллениальского duck face

Если вы помните 2010-е, то duck face выглядел так: губы трубочкой, щеки втянуты, все лицо напряжено в попытке создать гиперобъем. Классика Кайли Дженнер и Ким Кардашьян.





Gen Z pout – это полная противоположность:

Никакого напряжения – только расслабленность.

Акцент не на объем всей губы, а только на верхнюю.

Взгляд абсолютного безразличия вместо "посмотри на меня".

То есть миллениалы старались понравиться камере, а зумеры делают вид, что камеры вообще нет.

Почему зумеры выбрали именно эту гримасу

Тренд не случаен. Он отражает сразу несколько глубинных сдвигов:

Смена идеалов красоты . На смену гиперобъему и наигранности приходит баланс и легкость. Многие девушки сейчас делают lip flip – микроинъекции, которые чуть приподнимают верхнюю губу.

. На смену гиперобъему и наигранности приходит баланс и легкость. Многие девушки сейчас делают – микроинъекции, которые чуть приподнимают верхнюю губу. Эстетика отрешенности . Выглядеть непринужденно и не пытаться угодить – главная ценность поколения Z. То есть улыбаться на камеру как дурак? Это кринж! А вот делать вид, что тебе все равно, – это высший пилотаж.

. Выглядеть непринужденно и не пытаться угодить – главная ценность поколения Z. То есть улыбаться на камеру как дурак? Это кринж! А вот делать вид, что тебе все равно, – это высший пилотаж. Защита от миллениальского кринжа . Зумеры выросли на мемах про "утиное лицо" и селфи со всевозможными фильтрами. Им важно дистанцироваться от этой эстетики.

. Зумеры выросли на мемах про "утиное лицо" и селфи со всевозможными фильтрами. Им важно дистанцироваться от этой эстетики. Идеально для TikTok и Instagram. В эпоху, когда все знают, как работают фильтры, аутентичная гримаса с пустым взглядом выглядит честнее. Или, по крайней мере, создает такую иллюзию.





Как повторить гримасу зумеров (если очень хочется)

Расслабьте лицо. Никакого напряжения в скулах и лбу Сфокусируйте взгляд в среднюю даль или чуть в сторону. Думайте о чем-то отстраненном: например, о том, зачем вы вообще включили камеру на телефоне. Слегка приподнимите верхнюю губу, как будто вы вот-вот скажете "м-м-м, нет". Нижнюю чуть подтяни вверх Не втягивайте щеки! Это duck face, мы от него уходим.

Главное – не переигрывать. Нужен именно легкий, едва уловимый объем. Попрактикуйтесь перед зеркалом, и уже через пару минут вы сможете выглядеть так, будто вам все равно на все. И это, как ни странно, сейчас очень модно.