Dark Shower — новый велнес-тренд: как душ в темноте помогает быстрее засыпать

Тяжелое засыпание – бич современности. Независимо от возраста многие сталкиваются с тем, что не могут вечером быстро и без проблем отойти ко сну. Виноват в этом стресс, гаджеты и бешеный ритм, в котором мы живем. И если раньше при тяжелом засыпании всем советовали "посчитать овец", то теперь выбор техник и методик куда более разнообразный: от медленной йоги перед сном до дыхательных практик.

А недавно появился еще один способ не вертеться часами в кровати. Интернет-инфлюенсеры уверяют, что так называемый "темный душ" – лучший способ быстро заснуть и спать словно младенец.

Что такое "темный душ"

Это душ в полной темноте или при минимальном освещении. Без яркого света, экранов и лишних раздражителей.

Иногда оставляют слабый источник света – например, свечу или приглушенную лампу. Но смысл остается тем же: убрать визуальную нагрузку и переключить внимание на ощущения.

Обычно такой душ принимают вечером, за 60–90 минут до сна.

Откуда появился этот тренд



Тема сна в последние годы стала одной из ключевых в велнес-индустрии. Появилось много практик, которые помогают быстрее засыпать и лучше восстанавливаться.



"Темный душ" – продолжение этой логики. Он объединяет сразу два фактора, которые влияют на сон: освещение и температуру тела.

Плюс он хорошо вписывается в идею "меньше стимулов вечером". Когда перед сном убирают яркий свет, громкие звуки и активный контент.

Почему это действительно влияет на сон

Здесь все довольно просто.

Яркий свет вечером мешает выработке мелатонина – гормона, который отвечает за сон. Даже обычное освещение в ванной может "сигналить" мозгу, что еще не время отдыхать.

Когда света нет, организм быстрее переключается в спокойный режим.

Второй момент – температура воды. Теплый душ (около 40 градусов) сначала слегка повышает температуру тела, а потом она постепенно снижается.

Этот процесс связан с естественной подготовкой ко сну. За счет этого засыпать становится легче.

Что происходит во время такого душа



Без света ощущения становятся заметнее. Вода, температура, звук – все воспринимается сильнее.



Это помогает замедлиться. Мозг не отвлекается на визуальные детали и быстрее "отпускает" дневное напряжение.

Такой формат особенно хорошо заходит тем, у кого перед сном много мыслей и сложно переключиться.

Кому это может подойти

Тем, кто долго засыпает, часто просыпается ночью или чувствует, что сон неглубокий.

Также это хороший вариант для тех, кто вечером проводит много времени перед экраном и не успевает "выключиться".

Как попробовать "темный душ"

Здесь не нужно усложнять.

Достаточно:

выключить основной свет в ванной

оставить минимальное освещение или полную темноту

сделать воду теплой, но комфортной

не спешить и не отвлекаться на телефон

Даже 10–15 минут хватает, чтобы почувствовать разницу.

Что важно учитывать





Безопасность – базовый момент. Если ванная не самая удобная, лучше оставить слабый источник света, чтобы не поскользнуться.

Температура воды не должна быть слишком высокой. Перегрев дает обратный эффект – может появиться ощущение тяжести и усталости.

И главное – ориентироваться на свои ощущения. Если формат не заходит, не стоит себя заставлять.