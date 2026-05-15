Грезы наяву: почему мы проводим дни в мечтах и страдаем от бессонницы ночью

Видеть сны и бодрствовать – два состояния, казалось бы, противоположных друг другу. Однако наука доказывает, что это не совсем так.

Исследование, недавно проведенное командой DreamTeam (Парижский Институт мозга), показало, что погружение в грезы происходит не только во время ночного отдыха.

Ученые с помощью независимого ИИ-алгоритма предварительно выделили четыре ментальных состояния, присущие человеческому мозгу во время дневной бдительности. Среди них:

  • (С1) мимолетные, фрагментарные воспоминания;
  • (С2) ощущение сильной связи с внешней средой (шум машин, температура в комнате);
  • (С3) мечтательное состояние, полное спонтанности, витальности и причудливых ассоциаций;
  • (С4) целеориентированное планирование будущего.

В эмпирическом исследовании приняли участие 92 добровольца, мозговая активность которых измерялась по мере их отхождения ко сну. Последний момент регулировался методом Эдисона: к руке испытуемого была привязана бутылка – ее падение служило сигналом смены режима бодрствования у участника исследования.

Ученые заявили о неожиданном наблюдении: все четыре состояния, отмеченные выше, встречались у испытуемых вне зависимости от их фазы сна и бодрствования: то есть некоторые мечтали наяву (С3), в то время как другие планировали предстоящий день в объятиях Морфея (C4).

Команда DreamTeam предполагает, что возможной причиной частого пребывания в состоянии грез (С3) может быть снижение у индивида функциональной связи между лобными и затылочными долями мозга, отвечающими за мышление и зрительную обработку информации соответственно. Другой интересный вывод исследования состоит в том, что страдающие от бессонницы люди в реальности спят больше, чем думают: признать это им "мешает" состояние слишком сильной связи с внешней средой (С2), когда чуткость по отношению к окружающему миру воспринимается как барьер для засыпания.

"Как бы удивительно это ни прозвучало, бодрствовать не обязательно означает быть внимательным и бдительным к тому, что происходит вокруг, думать и действовать рационально", – поясняет Дельфина Удиетт, ведущий исследователь команды DreamTeam.

Известно, что существует продолжительная связь между состояниями сна и бодрствования, в течение которой могут происходить изменения в работе мозга, такие как "блуждания ума" и "туман в голове". Теперь ученых Парижского Института мозга интересует, связано ли содержание мыслей с ментальным состоянием человека.

Если мечтание происходит не только во сне, почему мы его не замечаем?

"Здесь нас вероятно подводит память. Обычно мы помним грезы, связанные с сильными эмоциями, или те, которым придаем значение. Но мы так же грезим и во время рабочего дня!" – отмечает Николя Дека.

Вопросы о сне и дневных грезах, которые вы хотели спросить, но боялись:

– Помогает ли метод Эдисона в развитии креативности?

– Да, переход от состояния бодрствования ко сну ученые называют оптимальной точкой креативности. Мгновенная фиксация мыслей в момент засыпания (С3) помогает создавать необычные ассоциации, недоступные для мозга в период его "нормального" функционирования.

– Грезы наяву это аналог ночных сновидений?

– С научной точки зрения, да. Мозг не всегда хорошо распознает, бодрствует организм или нет. Когда взаимодействие между лобными и затылочными долями мозга снижается, человек начинает грезить – нередко с открытыми глазами.

То, как и почему человек видит сны, интересует не только нейробиологов: испанский драматург Педро Кальдерон посвятил этому свою пьесу 1635 года.

Юлия Крышевич

Редактор раздела «Искусство»

 

