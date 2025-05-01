"Культурный код" провинциальной Тарусы: разговор с психологом Александрой Яковлевой

Александра Яковлева водит для своих друзей авторские экскурсии по городу, помогает проводить этнические "русские девичники", является куратором проектов "Тарусский причал" и "Фестиваль старинных саней". Мы встречаемся с Сашей на паблик-ток с фольклор-терапевтами и психологами на тему "Культурный код: ценности и особенности культуры в современном мире", проходящем в ресторане "Савой", где она выступила в роли ведущей.

– Александра, почему, на ваш взгляд, сегодня так актуальна тема "Культурного кода"?

– Русская традиция – нескончаемый источник энергии, настоящий, как я говорю, "сундук с ресурсами". Сколько мудрости и силы было в том, что можно назвать "народная психология". Сегодня – да, интерес к обрядам, традициям, своему родному "культурному коду" активно возрождается, и недаром по всей стране такой большой запрос на этнические фестивали, праздники, девичники. Сегодня мы как раз собрались, чтобы обсудить, как старинные русские традиции могут помочь людям 21-го века.

– Вы рассказали, что в какой-то степени сами возрождаете интерес к традиции в Тарусе. Вы там родились, родное для вас место?

– Я сама москвичка, но с детства каждое лето проводила именно в Тарусе, на даче у бабушки. И это было по-настоящему деревенское детство, несмотря на то, что Таруса – город. У большинства жителей (и у нас в том числе) не было водопровода, телевизора, каких-то удобств. Чтобы заварить чай с травами, мы шли в поля их собирать, чтобы пожарить картошку с грибами, надо было взять корзину и отправиться в лес.

В Тарусе я исходила все тропинки, мне знаком каждый изгиб Оки. Это мое родное место, место силы. Я росла здесь, вырастила своих детей. Историю Тарусы и истории творческих людей, которые здесь когда-то жили или гостили, я изучила в деталях.

И когда ко мне приезжают гости, то я могу часами рассказывать о Василии Дмитриевиче Поленове, "открывшем" Тарусу для творческого мира, о Константине Георгиевиче Паустовском, памятник которому стоит над Окой, о Марине Ивановне Цветаевой, которая провела в Тарусе самые счастливые годы – детство и отрочество. Семья Цветаевых много лет снимала здесь дачу, в Песочном.

– Как вам кажется, в чем феномен этого небольшого городка Калужской области? Почему именно сюда так тянет людей искусства?

– Волна интереса к Тарусе людей искусства началась с появления здесь художника Василия Поленова. Он исполнил свою мечту и построил на другом от нас берегу Оки (сейчас это Тульская область) усадьбу Борок. Русская природа до сих пор вдохновляет творческих людей. Не влюбиться в эти виды невозможно! В гости к художнику стали приезжать его друзья – Коровин, Серов, Левитан. С конца 19-го века здесь поселилась семья Цветаевых. В советское время здесь жил Николай Заболоцкий, купили дом Паустовские, также во многом "спровоцировавшие" волну писательского интереса к тихой и провинциальной Тарусе. Сюда переехали Белла Ахмадулина со своим мужем, художником Борисом Мессерером, Святослав Рихтер, который организовал в городе музыкальный фестиваль. Вообще, нельзя жить здесь, не подпитываясь таким богатым прошлым. И со временем я тоже стала принимать участие в проектах, связанных с "культурным кодом". Например, в "Фестивале старинных саней".

– О, можно поподробнее?

– В Тарусе живет уникальный человек – Алексей Калмыков. Он в одиночку собрал удивительную коллекцию старинный саней – несколько сотен экземпляров. Самый старый относится к 18-му веку. Есть купеческие сани, для парадных выездов, для дров и сена, грузовые, в том числе сани из блокадного Ленинграда, резные, расписные, плетеные, кованые. Он ищет сани по всей стране и ближнему зарубежью, реставрирует. Глобальная мечта – музей саней. Но пространства, способного вместить столь масштабную коллекцию, пока у нас нет. Сейчас все экспонаты прячутся по разным местам Тарусы – в гаражах, на складах и чердаках знакомых и друзей. Поэтому был придуман фестиваль, чтобы вывести сани на общее обозрение. Уже несколько лет подряд зимой у нас открываются фестивальные площадки, в том числе в саду Ракицкого, в историческом подвале Школы искусств и др. На главной площади Тарусы организуются праздничные катания на санях, и все жители и гости города могут прикоснуться к истории старинного транспорта и сделать на память красивые фотографии. Приглашаем всех! Кстати, коллекцию саней Алексея уже назвали одной из крупнейших в стране.

– Знаю, что на этом вы не остановились…

– Еще Алексей собирает и сохраняет лодки-плоскодонки. Тоже старинная транспортная, но не сухопутная, как сани, а речная культура. Раньше река Ока была настоящей дорогой жизни. Товары, пассажиры, торговля... И на всех реках были лодки под названием плоскодонки, для мелководья. Но с появлением новых быстроходных моторных лодок такие варианты транспорта ушли из нашего повседневного быта, стали не нужны, как и сани. О них потихоньку стали забывать, но только не мы. Алексей занимается поиском и восстановлением этих лодок, с командой плотников по старым лекалам строит новые, тарусские художники помогают расписывать их в разных темах, связанных с историей любимого города. Я сама принимала участие в росписи нескольких. Сейчас они стоят под открытым небом, на берегу красавицы-Оки, и каждый может ими полюбоваться. Чуть больше года назад наши лодки пригласили в Москву, во Всероссийский музей декоративного искусства, где они провели месяц, а потом вернулись домой, в Тарусу. Расписная лодочка из коллекции Алексея украшала стенд Калужской области на Международной выставке "Россия", и сани тоже мы туда возили.





– Говорят, с приходом теплых дней к вам начинают "подтягиваться" творческие девушки? Вы тут обмолвились, что помогаете проводить девичники в русском стиле.

– В последнее время это очень модный запрос. Девичники, как правило, мы проводим в новом, очень атмосферно отреставрированном саду Ракицкого. Девичьим кругом мы идем в поле, собираем цветы, травы, плетем венки, как раньше это делали девушки на Руси. Поем песни, проводим обряды. Все безумно интересно и познавательно.

У каждого действия, символа есть свое логическое объяснение, и вот именно это – познание тайных кодовых значений – самое интересное. Мы как антропологи, возвращаемся в прошлое, к своим корням, к своему "Я", находя ответы на многие жизненные вопросы. А потом топим печь, пьем вкуснейший свежезаваренный чай из самовара, готовим еду по старинным рецептам.





– Кстати, мне тут по секрету рассказали, что в местном кафе "Где-то там" можно попробовать торт, изготовленный по рецепту... вашей мамы.

– В Тарусе очень чувствуется сотворчество с местными жителями, происходит такой постоянный круговорот ценностей. Кто-то из нас в Москве задумывался прийти в ресторан, кафе и попросить добавить в меню рецепты вашей семьи? А тут все произошло очень органично. Я сама этот тортик обожаю, он похож на медовик, но главный "секретный ингредиент" – грецкие орехи.

– Какие у вас планы на лето? Готовитесь уже к туристическому сезону? Таруса уже не первый год попадает в топ самых посещаемых туристами малых городов.

– Конечно, у всех тарусских проектов планов на лето много. Одно из дел, которому я еще помогаю, – развитие творческого пространства в доме-музее знаменитого советского ученого-агронома Николая Петровича Ракицкого. Не так давно при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в одном из уголков сада открылся Зеленый театр, где регулярно проходят концерты и спектакли, встречи с интересными людьми, художниками, коллекционерами и меценатами, со всеми теми, кто формирует творческое сообщество Тарусы, ее особую атмосферу. Здесь уже прошел "Бал цветов" с участием труппы Гедиминаса Таранды, и, насколько я знаю, команда сада на это лето планирует не менее интересные мероприятия. Так что приезжайте!