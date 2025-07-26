Блогер и экс-директор по маркетингу в глянце Екатерина Беззубова: "Мы живы, и это про что-то большее, чем филология"

В середине августа в московском баре "Игристый" состоялся "закрытый девичник" – писательский дебют известного блогера, автора подкаста "Свой человек" и экс-директора по маркетингу The Voice Mag Екатерины Беззубовой. В своей довольно эмоционально насыщенной книге "Подписка на жизнь. Маленькие шаги к большим переменам" она делится с читателями своими личными переживаниями и знаниями о любви и семейных отношениях. Помимо рекомендаций, в книге богато представлены и разнообразные духовные практики для активация счастья. Об успехе книги говорит то, что уже с первых недель после выхода "Подписка на жизнь" попала в подборки мотивирующей литературы ведущих СМИ, а некоторые медиа даже окрестили Катю "русской Луизой Хей".

– Екатерина, а чем ваша книга отличается от другой мотивирующей литературы?

– Мне кажется, максимальной искренностью. В отличие от многих канонических наставлений моя книга построена на личном опыте и искреннем диалоге с читателем. Речь о том, что я ощущала, что очень хочу рассказать всем, чем могу поделиться. Моя книга – это такое "анти-выгорание в обложке", инструкция по возвращению к себе без марафонов и громких лозунгов.

Мы живы, и это про что-то большее, чем филология, это про наш мир, про наши чувства.

– А как вообще родилась идея написать книгу?

– Признаюсь, никогда не думала, что вдруг в 2025 году начну получать гонорары как писатель. Я занимаюсь маркетинговыми коммуникациями, и вот чтобы так мне позвонили из издательства и сказали, что готовы платить за публикации? Я не знала, что такое произойдет! Они еще не видели, как я танцую!

Но если серьезно, то книга родилась из постов в соцсетях. Получая горячие отзывы на затрагиваемые там темы, я поняла, что должна расширить все это в нечто большее. Ну и, конечно, повлиял и тот факт, что за последние 15 лет я посетила, пожалуй, все виды медитативных практик, которые только можно посетить. Мне это все безумно интересно.





Помню, когда мой дедушка подарил мне книгу Дейла Корнеги и добавил, что всегда надо уметь общаться с людьми, мне захотелось не просто научиться "правильно" общаться, но и понимать, почему каждый думает именно так, а не иначе, почему у этого получается, а у этого нет. Стала внедряться в тему, изучать разные методы, практики. Помню, приходила к друзьям и спрашивала: "Вы что, не знаете что такое регрессология? Вы никогда не занимались медитативными техниками? Сейчас я вам все расскажу!" Потихоньку такая потребность делиться с окружающими стала собираться в посты, затем в полноценные тексты. И вот вышла книга, которая, однако, попылилась на рабочем столе года три в рукописи. А год назад на одной из вечеринок я встретила своих подружек. Слово за слово, и "мотивирующий пинок" от них: "Так, тебе срочно надо издаваться!" Я позвонила в издательство, начались переговоры.

– Вы тут рассказали, что вас очень активно поддерживают и друзья, и ваша семья и что первые строчки книги вы посвятили теме благодарности.

– Первые строчки. Они – самые сложные. И это – да, была благодарность моей семье, бабушке, дедушке, родителям, мужу, детям, друзьям, которые всегда поддерживают, даже не смотря на то, что многие из них весьма далеки от всяких практик и медитаций.

Я родилась в семье военных, этим сказано многое. Кстати, с папой был забавный случай. Я ему однажды рассказала, что, представляешь, в Индии есть такой ашрам, где ты просто дату рождения называешь, а они тебе прочитают всю твою жизнь, а напоследок называют твоего партнера и твоих детей. О как, говорит папа, интересно. Берем. Пробуем. Проходит онлайн-сессию, а мы сидим все рядом, следим за его реакцией. Он трубку кладет, поворачивается к нам и так задумчиво: "Да-а, хорошо работают индийские спецслужбы!" Это о том, что в нашей семье в такие вещи не верил никто и никогда. И мне было даже немного неловко и сложно показать им мою книгу. Очень было волнительно.

Но обстоятельства сложились так, что когда я вплотную приблизилась к моменту жестких сроков сдачи, то была занята другими проектами. И тогда я предложила родителям стать моими "редакторами". Они как раз отдыхали в пансионате. В итоге я вручила им рукопись со словами: "Вот вам книга, вычитываем!" И они прочитали ее друг другу несколько раз! Вслух. Потом даже признались, что их вечера благодаря этому стали романтичнее. И ни одного отрицательного комментария, кстати!

– Формулу счастья в книге выводите?

– Осознанность, благодарность и любовь к себе. Это моя личная формула. У каждого она своя.

Я вообще считаю себя человеком очень деструктивным. Мне тяжело сосредоточиться на чем-то одном и довести начатое до логичного финала. Училась водить машину – не вожу, брала уроки фортепьяно – не играю, все забыла уже. И книга – это то дело, которое я действительно довела до конца. И это дает мне такую внутреннюю силу. Точно могу сказать, что вот я шла, шла и дошла, и у вас все получится. Счастлива ли я сейчас? Да!

– Что насчет следующей книги?

– Будет. Про любовь! Мне кажется, что в этом вопросе мы все запутались – большое количество разводов, расставаний. Сама я в браке 14 лет, мы поженились, когда мне было 22. У нас двое детей. Так что, как говориться, мне есть, что здесь сказать. И знаете, порой лучше попробовать все изменить внутри пары, а не искать чего-то нового.