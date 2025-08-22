Роман Костомаров: "Что бы ни случилось у тебя в жизни, никогда не сдавайся"

28 сентября, когда во всем мире отмечается Международный день глухих, в Москве на Поклонной горе состоялся благотворительный "Добрый забег". Присоединиться к этому благородному событию решили в этот день более 400 тысяч человек со всей страны, в том числе и наши звезды спорта, театра и кино.

Одним из главных звездных участников стал олимпийский чемпион в танцах на льду и амбассадор благотворительной программы ДоброFON Роман Костомаров. Вместе со своей супругой – фигуристкой, чемпионкой мира и Европы, бронзовым призером Олимпийских игр Оксаной Домниной – он в этот раз был мотиватором, открывшим марафон добра.

Напомним, что Роман дважды брал золото чемпионата мира и трижды становился чемпионом Европы, а в январе 2023 попал в реанимацию с пневмонией, которая привела к ампутации обеих стоп и кистей рук. Шанс выжить в такой ситуации составлял 2%, но произошло настоящее чудо: Костомаров не только выжил, но и за рекордное время смог вернуться на лед. Сейчас Роман старается наслаждаться каждым днем, участвует в телевизионных и благотворительных проектах, находит вдохновение в своей семье и путешествует, а к фигурному катанию относится скорее как к хобби.

– Скажите, насколько важно для вас участвовать в таких благотворительных мероприятиях?

– Конечно, надо поддерживать – это очень важно: делаем добро вместе! Это же не просто забег, а возможность привлечь внимание общества к проблемам глухих и слабослышащих детей. Для меня лично важным событием стало вручение чека от ДоброFON на сумму 3 миллиона рублей в поддержку организации "Я тебя слышу", которая помогает детям адаптироваться и даже вернуть слух и возможность говорить. А в общей сложности на забеге было собрано более 19,5 миллионов рублей на благотворительные цели. Я уже был на многих мероприятиях, где действительно поддерживают детей с ограниченными возможностями, которые хотят заниматься спортом: играть в хоккей, футбол. Пусть даже у них что-то и не так со здоровьем, но этот азарт и удовольствие, которое они получают от занятий спортом, ни с чем не сравнимы.

Главное, что бы с тобой ни случилось, не замыкаться в себе, продолжать жить нормальной жизнью, двигаться, желательно вперед. Бег – основная дисциплина с самого моего детства. Поэтому, если здоровье позволяет, бегайте! Движение – это главное.

– Вы сегодняшние забеги смотрели?

– Издалека. Что смотреть, как бегают другие? Признаться, завидую. Я бы тоже побегал, но нынче, видите, это уже не очень удобно.

– Ну, несмотря ни на что, вы вышли на лед уже в конце 2023 года! Это потрясающе!

– Я пообещал: вернусь на лед! И слово свое сдержал. Первое, что произошло после выхода из больницы, мы поехали на шоу в Сочи с Ильей Авербухом. Понимал, нужно быстрее выходить из зоны абсолютного дискомфорта, начинать заниматься своими привычными делами.

Да, выход на лед дался непросто. Пришлось смириться: как раньше, увы, уже никогда не будет… Так что фигурное катание, уже больше стало как хобби. Любимое хобби.

Когда я вижу полный зал, когда тебе аплодируют, когда тебя поддерживают, сразу такой трепет в душе, по которому ты скучаешь. Это происходит редко, наверное, поэтому эти чувства откликаются внутри вдвойне.

– Скажите, за последнее время поменялось ли у вас мировоззрение и понимание ценности таких благотворительных мероприятий?

– Наверное, да. Сильно поменялось. Люди здоровые зачастую проходят мимо таких проблем, не замечают просто, в голову не берут. И когда ты сам лично сталкиваешься с таким событиями, – жизнь, как мы видим, преподносит сюрпризы, и что-то далеко загадывать нельзя, – то, конечно, начинаешь совсем иначе смотреть на многие вещи. Конечно, я рад всегда принимать участие в таких мероприятиях, где есть помощь и поддержка тем людям, которые нуждаются, тем более детям.





– Роман, раскройте секрет, что вас поддерживает на плаву в таких жесточайших ситуациях?

– Наверное, самоирония. Именно она помогает мне в нынешней ситуации чувствовать себя более уверенным. Когда смеешься над собой, это облегчает тебе жизнь. Нельзя, даже несмотря на всю серьезность темы, все уводить в безысходную трагедию. Мне бы хотелось стать примером силы духа и характера, преодоления таких жестоких препятствий в жизни, из которых надо выходить достойно.

А секрет? Он, наверное, прост: что бы ни случилось у тебя в жизни, никогда не сдавайся, а продолжай что-то делать, двигайся дальше. Когда трудишься, работаешь, занимаешься чем-то, это тебя окрыляет. Поэтому просто нужно каждый день выполнять любимую работу, которой ты занимаешься, и в ней становиться лучше, прогрессировать изо дня в день.

– В преддверии Зимней Паралимпиады 2026 года, которая пройдет в Италии с 6 по 15 марта, какое у вас отношение к нейтральному статусу наших спортсменов?

– Считаю, что у каждой страны должен быть свой флаг, свой гимн. Это норма, это то, что было всегда. Как и многие, наверное, отношусь к "нейтральности" не очень хорошо. Это несправедливо к нашим спортсменам, потому что спорт не должен иметь отношения к политике. Спортсмены занимаются всю жизнь, трудятся ради результата, ради победы. Но знаю, недавно "лед тронулся" – это допуск наших спортсменов к Паралимпиаде. Так что позитивная динамика наблюдается, хоть медленно, но есть прогресс. Возвращение статуса – это большой шаг вперед. Дай Бог, чтобы вернули всех остальных спортсменов.

– Роман, вы раньше очень много путешествовали, летали по разным странам и континентам.

– Ну, мы и сейчас много путешествуем. Не перестали. В зависимости от свободного времени и времени года, возможностей и реалий нашего мира.

– А есть места, куда вы готовы приезжать всегда, без условий?

– О, это Сочи! Наш с женой любимый город. Более 10 лет мы жили и работали в Олимпийском парке и теперь обязательно приезжаем в эти места. Знаем каждый уголок, каждое место. Все родное.