Астролог Тамара Глоба: "Вокруг очень много красивых женщин, но они не всегда это осознают"

В последние годы астрология плотно вошла в поп-культуру. Даже если вы не знаете, кто вы по асценденту и что там в натальной карте, шутки про ретроградный Меркурий вряд ли миновали и ваши чаты с подружками.

Тамара Глоба – пожалуй, один из самых популярных астрологов современности, а кроме того, писатель, журналист, издатель, автор книг по астрологии, актриса и телеведущая. Уверены, каждый найдет в ее материалах что-то ценное для себя.

Мы встретились с Тамарой Глоба на дне рождения бренда "Леди Мария". В окружении красивых, уверенных в себе женщин сложно было не говорить о внутренней силе, наслаждении жизнью и… любимой одежде.

– Тамара, вы эффектная женщина, посещаете мероприятия, много снимаетесь… У вас есть какой-то секрет красоты "на каждый день"? И в чем вообще красота для вас?

– Наверное, природные данные (улыбается). Безусловно, я их развивала. Как-то так случилось, что с раннего возраста жизнь меня "выталкивала" на сцену. В пять лет пела на огромную аудиторию пионерского лагеря, где дедушка с бабушкой работали. Потом в школе, классе в третьем, ставили с ребятами спектакли. То есть это публичная активность, какая-то творческая, интеллектуальная и личная инициативность и дают стремление как-то подтянуться.

– В этом есть красота, правда.

– Вокруг очень много красивых женщин, но они не всегда это осознают. Иногда смотришь и думаешь: "Ты красивая, ты просто не знаешь, какая ты красивая, с каким-то внутренним светом". Некоторые стесняются сами себя, так и хочется сказать: "Распрямись, ты так хороша! Ты упускаешь свои годы, свое время".

И... Я тоже этому училась. Есть мы внутренние, и там, внутри, может все что угодно происходить – и большое счастье, и страшная печаль. Но когда выходишь к людям, ты все-таки должен собраться. "Капитан, капитан, подтянитесь – только смелым покоряются моря", – помните песенку Паганеля из кинофильма "Дети капитана Гранта"? Вот. А мне часто приходилось быть капитаном и прямом, и в переносном смысле – и по сей день – а это значит, что от меня зависело настроение людей, их дух и готовность быть и жить.

Плюс очень поддерживает внутреннее чувство, что я живу, по возможности, конечно, так, как считаю нужным. Всех периодически мучает ощущение, что сделал что-то не так – недосмотрел, не успел, недовоспитал, не облагодетельствовал – и меня сия чаша не миновала.

Но с годами все больше осознаешь: нельзя якорь тяжести прожитого на себя вешать, надо идти дальше, жить.

Люди по-разному все переживают и воспринимают. В Астрологии, например, Луна в Близнецах дает бóльшую эмоциональную легкость, человек быстрее переключается: с кем-то пообщался, выдал свои внутренние переживания, и они ушли. А если Луна в Козероге, то человек может зациклиться на каких-то проблемах, сжимается внутри, тяжело переживает неудачи. Это может сказываться и на внешности, и на всей жизни. Поэтому важно находить точку опоры, которая даст внутреннее равновесие.





– Внутренняя наполненность, безусловно, играет главенствующую роль. Но нам, женщинам, важен и внешний вид. Какой стиль предпочитаете в повседневной жизни?

– Я люблю разные – и кэжуал, и спортивный стиль. Раньше мой любимый был романтический. В юности много шила сама, когда работала на киностудии, – и себе, и подружкам, а позже и сыну, и дочери новогодние и летние наряды.

– А есть у вас, может быть, какие-то ежедневные ритуалы, которые позволяют собраться, настроиться на день?

– Да, ежедневные ритуалы особенно важны в такие периоды, как сейчас, когда перепады погоды, к тому же Венера в апреле шла ретроградно, но уже идет директно. В подобные сложные периоды важно по возможности отбросить лишнее и посвятить время себе.

Я стараюсь делать зарядку, хотя не всегда получается из-за дел. Ну и, конечно, меня природа наполняет. Недавно отдыхала на океане. Он дарит такое состояние, когда ты с ним в единении – и кажется, что уходит, вымывается все плохое.

– И последний вопрос. О чем мечтаете?

– Наверное, как многие, о безграничном счастье для своих детей. Конечно, благополучие – это хорошо, но главное, чтобы все были не просто живы-здоровы, а чтобы добрый и прогрессивный мир был, чтобы люди любили и понимали друг друга.

В последние десятилетия многие люди, как колючки, обороняются друг от друга и от мира. На самом деле, если бы люди захотели посмотреть на Землю, то увидели бы, какая она фантастическая, нереальная сущность – щедрая преданность – ведь она дает нам все: и материю для жизни души, и любовь, и красоту свою безграничную. Вот чем надо наслаждаться!