Основательница фемтех-стартапа Clatch Екатерина Меркулова: "Очень горжусь, что в приложении много подростков – их не обманешь"

Мы живем в эпоху, когда женщины летают в космос, руководят научными экспедициями, совершают инновационные открытия в медицине и создают технологические стартапы. Но некоторые стереотипы все еще существуют, например, о том, что мир технологий – мужской. Пожалуй, одним из первых это опроверг писатель Стиг Ларссон, сделавший главной героиней своих книг гениальную и странную девушку-хакера Лисбет Саландер.

Основательница одного из успешных российских фемтех-стартапов – приложения для женщин Clatch – Екатерина Меркулова пришла в мир технологий из авиации и космонавтики. Как ментор "Сколково" Екатерина получила персональную благодарность председателя Фонда "Сколково" за вклад в развитие технологического предпринимательства.

– Екатерина, до того, как создать приложение Clatch, вы 15 лет руководили проектами в авиации и космонавтике. Расскажите про свой профессиональный путь. Несмотря на то что женщины давно уже и самолетами управляют, и в космос летают, стереотипы о том, что это мужской мир, все еще существуют.

– Я закончила Ульяновский институт гражданской авиации и около 15 лет запускала и развивала проекты в авиации и космонавтике, работая в нескольких компаниях. Это была классическая "тяжелая" карьера миллениала. Закончила эту часть пути в позиции C-Level в структурах Роскосмоса. Не могу сказать, что ощущала на себе какое-то давление мужского мира: не могу вспомнить ни одного случая, чтобы в этих и правда мужских сферах меня кто-то притеснял по половому признаку или к моему мнению не прислушивались именно из-за половой принадлежности. В авиации я точно была абсолютно своей, в космической отрасли профессионализм и уважение пришлось завоевывать.

– Почему вы решили сменить сферу деятельности?

– По прошествии лет могу сказать, что это был, вероятно, классический кризис среднего возраста. Случились личные перемены – развод после многих лет брака, я осталась одна с ребенком без жилья и существенных сбережений, и все это одновременно с карьерным кризисом. В компании сменился топ-менеджмент, а за ним последовала и смена C-Level уровня, так я впервые оказалась уволенной, что было для меня серьезным ударом (после совершенно линейной карьерной лестницы, которая вела меня только вверх). Позднее у ребенка обнаружилось серьезное заболевание, и нужно было искать что-то вне корпорации и вне топовых позиций (на них ты не принадлежишь себе и уж точно не можешь полноценно заниматься ребенком-инвалидом). Это был сложный период, но благодаря моему увлечению технологиями и умению быстро учиться (и, конечно, не без прекрасных людей, которые меня окружали), появилась возможность влиться в стартап-среду.

– До Clatch у вас был опыт создания стартапов?

– Долгое время я была "рядом со стартапами". После ухода из корпоративного мира я менторила стартапы, сотрудничала с венчурными фондами как аналитик, помогала друзьям что-то запускать, была кофаундером небольшого стартапа. Но Clatch стал моим первым собственным потребительским продуктом, который я действительно придумала, и, как мне кажется, он получился. В целом я изучила рынок и поняла, что все приложения в этой сфере очень медицинские, мне хотелось сделать не пугающее, а доброе и веселое приложение. Я фактически "продала" идею Clatch внутри корпорации МТС, запустила его небольшим ресурсом, и метрики оказались впечатляющими.

– Какие полезные функции есть у Clatch? И какие проблемы с его помощью можно решить?

– Clatch помогает отслеживать и прогнозировать цикл, считать даты менструации и овуляции, а также вести дневник самочувствия, настроения и симптомов с наглядной аналитикой на основе внесенных данных. Можно подключать близких и делиться с ними информацией о цикле и заметками, а еще настраивать "зашифрованные" уведомления с любым текстом, чтобы напоминания были деликатными в любом окружении.

Подчеркну, что Clatch это не медицинский, а lifestyle-сервис на стыке управления данными и инфотейнмента, который помогает организовывать жизнь вокруг цикла, лучше понимать свое состояние, планировать нагрузки, отдых и заботу о себе.

Конечно, сейчас (в духе модных тенденций!) мы внедрили ИИ, у нас есть виртуальная подружка Клаша, с которой можно обсудить отношения, первый опыт, буллинг или просто "поболтать", а база ответов верифицирована психологами.

– У вас много пользователей? Как девушки в основном узнают о приложении?

– Сейчас у приложения уже более миллиона активных пользователей в месяц, и, кажется, мы один из самых быстрорастущих фемтех-игроков в России, а возможно, и в мире!

Половина аудитории Clatch – это девушки от 14 до 25 лет, средний возраст пользовательницы около 21 года, то есть мы очень хорошо "зашли" поколению Z и "Альфа". Я, кстати, очень горжусь, что у нас много подростков – их не обманешь, и они самые искренние!

Результат всегда дает системная работа с маркетингом, не работает что-то одно, работает система. Это и соцсети, и SEO, ASO и performance-маркетинг, и выступления мои и команды в разных медиа. В этом году планируем делать партнерства с близкими по духу медиа и брендами.

– У вас есть профессиональная мечта? В каком направлении хочется развиваться дальше?

– Очень хочется масштабировать Clatch. Сейчас мы №3 на российском рынке. Вот хочется быть первыми. Понятная цель, к которой можно двигаться. Еще хотелось бы, чтобы фемтех перестал быть в России чем-то маргинальным и стал восприниматься как крутое и перспективное направление бизнеса и технологий.





– На сайте Clatch вы назвали себя "исследователь технологий". Что вам больше всего интересно в области новейших технологий?

– Мне интересно, как технологии меняют повседневность. Собственно, я соавтор двух книг про технологии будущего и часто выступаю как эксперт в этой сфере довольно часто. Влияние технологий на повседневность действительно интересует больше всего. Вот раньше мы все искали в браузере, а теперь ищем в нейросетях. Или то, как телефоны заменили нам практически все – это действительно интересно. Надеюсь, что когда-нибудь получится поисследовать и написать что-то еще в этом направлении.

– Что вы с радостью доверите искусственному интеллекту, а что – никогда?

– Я активно использую ИИ в работе и личной рутине: сбор и структурирование данных, поиск информации, генерацию черновиков текстов, идеи для контента. Пользовательские данные Clatch не доверила бы открытым LLM абсолютно точно. Для меня очень важна безопасность данных, ведь пользователи доверяют нам самое сокровенное, и мы ни за что на свете не хотим их подвести.



– Сейчас больше девушек ярко проявляют себя в мире технологий, чем, допустим, десять лет назад?

– Мне кажется, женщины всегда себя проявляли, но сейчас это особенно заметно. Да, пожалуй, такая тенденция есть. ИТ перестает быть традиционно мужской сферой, и это здорово!

– Насколько стал проще порог входа в IT? Появилось столько онлайн‐курсов, которые учат программированию с нуля и обещают, что "кодить может каждый".

– "Ворваться в ИТ" не так просто, как кажется. Нейросети, конечно, многое упростили, и при желании вайбкодинг доступен действительно почти всем. Между тем, чтобы кодить и создавать продукт, есть огромная разница.

– Кто для вас ролевая модель в мире технологий? Или просто кто вас вдохновляет?

– Сергей Павлович Королев кажется мне очень вдохновляющим примером. По своей сути он был кем-то вроде современного продакт-менеджера или даже стартапера. Еще советские конструкторы. Создать новый тип воздушного судна – это что-то невероятное! В общем, мой авиационный и космический опыт в каком-то смысле до сих пор меня вдохновляет и поддерживает, ну и помогает мыслить какими-то большими масштабами.