Вислоухие собаки — описание породы с фото

Среди домашних питомцев довольно популярны вислоухие породы собак. Милые существа бывают маленькие и большие от природы, и те и другие вызывают восторг и умиление хозяев. Разберемся в особенностях характера, разновидностях животных, уходе за ними и правилах содержания.

Характерные особенности

Изначальной целью селекционеров было вывести породу охотничьих собак, однако сегодня их заводят просто как домашних питомцев. Они без проблем могут жить в условиях квартиры и частного дома. При этом нельзя забывать об основном предназначении животных — им необходимы активные физические нагрузки в виде длительных прогулок, подвижных игр и тренировок.

Перед тем как завести такого четвероногого друга, следует учитывать их предрасположенность к инфекционным заболеваниям ушных раковин. Чтобы впоследствии не подвергать вислоухих животных болезненным процедурам, необходимо периодически проверять органы слуха и тщательно за ними следить.

Разнообразие маленьких пород

Углубившись в историю, можно понять, что всех небольших вислоухих объединяет общее происхождение. У многих пород имеются все родовые ветки, ведущие к одному предку, давшему потомкам конский хвост и ушной хрящ, не приобретающий твердости даже в период взросления.

Бассет-хаунд

Доброжелательность и мягкое отношение к человеку — главная особенность классических представителей вислоухих собак. С учетом ярко выраженного инстинкта следования за добычей, собаки породы бассет-хаунд не только хорошие друзья, но и компаньоны по охоте. Они отлично ладят с человеком и другими животными.

Бассеты неприхотливы в плане содержания и ухода, что тоже относится к положительным качествам. Короткий волосяной покров достаточно расчесывать раз в месяц. В домашней обстановке питомец с удовольствием составит вам компанию, лежа рядом на подстилке. А во время прогулки он, напротив, весьма активен и не прочь пуститься вдогонку за котом. Бассеты очень преданы своему человеку, они умны, но упрямы и не спешат беспрекословно выполнять команды хозяина.

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Бигль

Еще один представитель семейства гончих — английская охотничья вислоухая собака. Речь о породе, которая называется бигль. Несмотря на изящество, с бассетом их объединяет окрас и невысокий рост.

Тренировки на постоянной основе способствуют развитию умственных способностей животного. Эти собаки склонны к лидерству и упрямству. Достаточно небольшого послабления со стороны человека, и собака становится неуправляемой. Проявление охотничьего инстинкта просматривается буквально во всех повадках.

При отсутствии должного внимания и длительных активных прогулок очень активный питомец громко лает, не давая покоя домочадцам и дворовым кошкам. Чтобы не пришлось краснеть за невоспитанность пса, необходимо с раннего возраста дрессировать собаку, при этом не перегибать палку и ни в коем случае не применять физическую силу.

Кокер-спаниель и спрингер-спаниель

Ранее два вида этих животных относились к одной породе, внешнее сходство — лучшее тому доказательство. Однако позднее кинологи решили разделить породы. Кокер-спаниель значительно крупнее спрингера, а вот в чертах характера у них много общего. Обе породы очень привязываются к своему хозяину и до последнего служат ему верой и правдой. И те, и другие могут похвастаться густым подшерстком и длинным волосяным покровом. С учетом этого за шерстью питомцев необходимо тщательно следить, применяя специальные щетки и гребни, регулярно вычесывать ее. На сегодняшний день допустимы разные окрасы собак этой породы, но традиционным неизменно остается бело-коричневый цвет.

У кокер-спаниелей отлично развиты навыки ищеек, поэтому их часто берут на службу в государственные структуры.

Собаки болезненно переносят одиночество, а потому часто воют и беспричинно лают. Что касается порчи вещей — прибегают к этому крайне редко, лишь в случае отсутствия собственных игрушек.

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Такса

Среди вислоухих собак эта порода пользуется особой популярностью. На родине (которой значится Германия) такс называют «барсучьими собаками» — они отлично охотятся на барсуков, енотов и лис. Во время прогулок эти милые существа не прочь погнаться за голубями.

По натуре своей они мегаактивные, с веселым нравом и одновременно непростым характером. С домочадцами таксы очень добры и послушны, с посторонними людьми отношения складываются гораздо сложнее. Иногда они проявляют нешуточную агрессию, не давая постороннему приблизиться к хозяевам. Чтобы избежать подобных неприятностей, владельцам следует с момента появления питомца в доме приучать его к возможному присутствию гостей и приличному поведению на улице. Тогда собака не станет кидаться на прохожих.

Классификация пород подразумевает ряд признаков:

длина шерсти — гладкошерстная, длинношерстная и жесткошерстная;

разнообразная расцветка — черная, коричневая, подпалая, мраморная и палевая.

Внешние характеристики:

вытянутое тело;

короткие, крепкие конечности;

длинный хвост (в момент возбуждения поднят вверх).

Таксы отлично все понимают, но ждать от животных, что по первой команде принесут тапочки, не стоит.

Большие вислоухие породы

Любители крупных пород умиляются существам, преданно смотрящих на них с фото, и задумываются обзавестись вислоухой собакой. Выбирают питомца не по названию, а значит, перед ответственным шагом стоит изучить все нюансы. У одних собак жесткий характер, а другие наоборот, способны стать отличными компаньонами и поладить со всеми домочадцами, включая детей.

Бернский зенненхунд

Животные родом из Швейцарии вырастают до 68-70 см. Собаки отличаются мощным и крепким телосложением, прямыми, с параллельным поставом конечностями, густой и длинной шерстью. В основном собаки породы Бернский зенненхунд черного окраса с рыжими подпалами на животе и лапах и с обязательной белой маской на морде.

Животные не прочь пообщаться, но без повода навязываться не будут. Своему человеку преданы, к незнакомцам относятся оценивающе и с осторожностью. Большие собаки этой породы легко поддаются дрессировке, но не любят излишнего напора.

Мастино неаполитано

Родиной животного с массивным телосложением, рост которого в холке достигает 72-75 см в холке, является Италия. Внешние характеристики:

мощный костяк, отлично развитая мускулатура;

массивная голова;

висящие крупные уши (иногда в профилактических целях против ушных болезней заводчики их купируют);

длинная жестковатая шерсть;

среди допустимых окрасов — черный, голубой, изабелла.

Белые отметины и наличие тигрового рисунка вполне допустимы, не считаются браком или отклонением от нормы.

Если посмотреть на фото, совсем несложно понять, в чем особенность этой породы вислоухой собаки. Строение кожи таково, что она словно вся висит. Мордочка — одна сплошная складка, состоящая из толстой кожи и мелких волосков. Собака обладает отменными охранными качествами, о чем свидетельствует ее грозный вид и массивное тело. Низкий лай заставляет чужаков насторожиться.

В армии Александра Македонского неаполитанских мастифов держали в качестве боевых псов легионеров. Со временем произошла трансформация породы, сегодня пес отлично справляется с охранными качествами, одновременно с тем оставаясь ласковым и очень преданным своим хозяевам. Животное легко поддается дрессировке, с энтузиазмом выполняя команды.

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Немецкий дог

Выходцы из Германии, достигая взрослого возраста, вырастают в холке до 85-90 см. Животные этой породы отличаются мощным костяком и гармоничным телосложением. Короткая шерсть собак может быть палевой, мраморной, черной, голубой, тигровой, с белыми отметинами.

Немецкий дог спокойно остается дома один, но наиболее комфортно ощущает себя в компании хозяина. Питомец обожает неспешные, длительные прогулки с владельцем. Они прекрасно ладят со всеми членами семьи, включая детей.

Правила содержания и питание

С учетом особенностей вислоухих собак уход за ними несколько отличается. Основное внимание необходимо уделять здоровью животного:

Регулярно осматривать ушные раковины, чистить уши ватной палочкой, смоченной кипяченой водой или небольшим количеством растительного масла. При любом подозрении на инфекцию незамедлительно обращаться в ветеринарную клинику и ни в коем случае не заниматься самолечением. Запущенная болезнь ушей приводит к полной глухоте, а в некоторых случаях — к летальному исходу. По мере необходимости купать животное в теплой воде с использованием шампуней, предназначенных специально для собак. Периодически осматривать ротовую полость и чистить зубы. Стричь когти и осматривать глаза.

Учитывая активность собак, нужно как можно больше гулять с ними на свежем воздухе, развлекая разными играми. Вислоухие отличаются высоким интеллектом, соответственно, их смело можно привлекать к спортивным соревнованиям.

Что касается рациона питания, нужно следить, чтобы пища была сбалансированной и полнорационной. При выборе промышленных кормов отдавать предпочтение маркам премиум-класса. Если решено кормить натуральной пищей, лучше посоветоваться с ветеринаром для составления меню на каждый день.

Правила выбора щенка вислоухой породы

Официально оформленная родословная и специальная щенячья карточка — это и есть подтверждение породы животного. Приобретение питомца без соответствующих документов может обернуться для владельца разочарованием в виде беспородного животного. Чтобы избежать неприятных моментов, при выборе домашнего питомца обращайте внимание:

на подвижность и активность щенка;

качество шерсти (она должна быть блестящей, без перхоти, чистая и мягкая на ощупь);

влажный нос;

ясный взгляд, глаза без гнойных выделений;

чистая внутренняя поверхность ушных раковин, отсутствие неприятного запаха и выделений;

мягкий округлый живот.

Щенки подобны маленьким детям — очень любознательны и активны. Пассивность и сонливость потенциального питомца должна насторожить. Возможно, недомогание связано с развитием болезни. Если заводчик не дает внятного объяснения причины, от покупки щенка лучше отказаться и обратиться в другой клуб по разведению вислоухих пород.

Итоги

Список вислоухих собак включает большие и маленькие породы. Среди них есть охранники, ищейки и охотники. Висячие ушки — основная особенность, объединяющая разнообразные породы собак. По натуре своей они все очень преданы своему человеку и в случае опасности не дадут его в обиду. Дома это ласковые и милые существа. Вислоухие собаки на протяжении долгих лет будут радовать хозяина своим присутствием при условии правильного ухода, включающего обязательный контроль состояния ушных раковин.