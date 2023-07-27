Сеттер — описание и характеристика породы собак с фото

Сеттеры относятся к породам охотничьих собак, которые входят в группу легавых. Вывели их в Англии еще в Средние века. В России эта собака знакома всем по повести Г. Н. Троепольского и одноименному фильму «Белый Бим Черное Ухо», в котором роль главного персонажа сыграл русский сеттер по кличке Степан. Это очень красивая и умная собака, представленная разными породными подвидами.

Описание и породные характеристики сеттеров

Сеттеры, как и пойнтеры, относятся к островным породам, т. к. были выведены в Англии. Они входят в группу легавых подружейных охотничьих пород. Их способности получили у охотников широкое признание в разных странах мира. Они работают не по следу, а по верхнему чутью, которое позволяет им быстро находить диких птиц. Задача этой собаки — заставить добычу взлететь, после чего охотник сбивает птицу выстрелом. Как охотничьи собаки, они специализируются только на пернатой дичи.

Характерной особенностью сеттера как представителя породы охотничьих собак, согласно породному описанию, является приседающая стойка на дичь, давшая название всей породной линии. Само английское слово «setter» в переводе означает «приседающий». При наличии общей охотничьей стойки все представители этой породы охотятся разными способами.

Собака этой породы считается узкопрофильной. Ее вывели специально для поиска пернатой дичи на охоте английские аристократы. По этой причине у всех представителей этой породы с детства проявляются врожденные охотничьи инстинкты. Все щенки любят обнюхивать землю, интересоваться шорохами, запахами и звуками, красться за «добычей».

Все представители этой охотничьей породы имеют спортивное и подтянутое тело с пропорциональным сложением и с хорошо развитой мускулатурой. Высота кобелей в холке составляет 60-70 см, суки значительно ниже — до 55-65 см в холке. Вес собаки варьируется от 28 до 35 кг.

У сеттеров высокие и сильные конечности, туловище удлиненное. Уши продолговатой формы, висячие. Шерсть волнистая и длинная. Остевой волос жесткий. При проживании в вольере на улице у собаки может отрастать мягкий подшерсток зимой. Кожа эластичная, на теле нет жировых складок. Конституция сухая, живот втянут, грудь умеренно широкая.

Прикус правильный, ножницеобразный. Голова сухая, морда удлиненная, глаза миндалевидной формы. Хвост длинный, саблевидной формы, средней длины, низко посаженный, покрыт снизу длинной шерстью. Шерсть на разных участках тела имеет разную длину. На голове, морде и спине шерсть короткая или средняя. На хвосте, груди, лапах и брюхе растут длинные волнистые очесы. Круп у сеттеров округлый, хвост никогда не поднимается выше поясницы. Когда сеттер встает в свою знаменитую стойку, спина и хвост находятся на одной линии.

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Продолжительность жизни представителей этой охотничьей породы составляет 11-16 лет.

Внутри породы выделяют официально три подвида:

английский;

шотландский;

ирландский.

Существует еще русский сеттер, который не получил официального признания.

Сергей Иванов, охотник, заводчик сеттеров: «Желая завести себе сеттера, владелец должен сначала ответить на вопрос, сможет ли он обеспечить активный ежедневный выгул своему питомцу. Лучше всего представители этой породы подходят для загородного содержания. В городской квартире без постоянных физических нагрузок сеттеры будут скучать и испытывать дискомфорт».

Английский

Самый первый вид островного сеттера, который сохранился до наших дней в первозданном виде. Представителя этого породного направления сеттеров называют еще лаверак в честь Эдуарда Лаверака, выведшего сеттера этого типа в 1825 году.

Собака английского подвида, согласно характеристикам породы, имеет уникальный крапчатый окрас, который называется бельтон. Такое название дал сам Эдуард Лаверак в честь деревни, где он выводил своих английских сеттеров.

По породному стандарту крапчатый может быть:

голубым;

лимонным;

оранжевым;

трехцветным, в котором сочетаются черные или темно-коричневые пятна на белом фоне с крапом любого оттенка.

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Все щенки появляются на свет белыми, крап проявляется в 3-4 месяца.

В отличие от других сеттеров, английский охотится, как кошка — припадая грудью к земле и приседая на лапах. При этом нос собака держит по ветру.

Шотландский

Порода охотничьих собак шотландский сеттер была выведена и зарегистрирована второй среди островных собак этого типа. Она тоже имеет второе название — гордон, полученное в честь создателя этого вида островных собак, английского герцога Александра Гордона. Он использовал для скрещивания с английскими сеттерами шотландских дирхаундов, имевших темный окрас шерсти.

Порода была зарегистрирована в 1860 году в Шотландии. У шотландских сеттеров допускается только один стандарт окраса — черный с рыжим подпалом. Шотландцы немного крупнее и массивнее остальных сеттеров, что отражается в тяжелом галопе и рыси. Шерсть длинная и мягкая. Она образует на туловище собаки юбочку. На лапах, хвосте и ушах присутствуют очесы, на хвосте каскад. Морда немного шире и массивнее, чем у английского и ирландского сеттеров, квадратной формы. Губы брылястые, немного отвисшие.

Это самый узкоспециализированный подвид сеттеров, который будет заниматься только охотой. Гордон считает своим хозяином только одного члена семьи, которого выбирает сам, сохраняя ему верность на протяжении всей своей жизни.

Ирландский

Порода собак ирландский сеттер появилась в Великобритании позже остальных подвидов в результате бридинга с английским и шотландским подвидом, а также с водяным ирландским спаниелем и бладхаундом, которые считаются близкими породами с сеттерами.

Это самый грациозный и изящный сеттер, у которого уши более длинные, а конституция сухая. Шерсть средней длины, шелковистая и блестящая. Признается только каштановый окрас. Шерсть на хвосте, животе, горле и груди выглядит как бахрома. На конечностях имеются очесы. Это самые жизнерадостные и игривые сеттеры, которые не любят долго ждать и не обладают такой усидчивостью, как их шотландские собратья.

Кроме каштановых окрасов в этом подвиде встречаются и красно-белые, но очень редко, поэтому такие собаки стоят очень дорого.

Русский

Это порода собак, похожая на сеттера, но с небольшими отклонениями от стандартов островных видов. Считается, что это направление, не получившее официального признания и регистрации как отдельная порода сеттеров, произошло в результате метисации островных английских сеттеров с русскими аборигенными охотничьими собаками.

Характер и особенности темперамента

Сеттеров сегодня многие хотят завести в качестве домашнего компаньона, не задумываясь над тем, что это узкоспециализированная охотничья порода, которой требуется много физической нагрузки и продолжительные прогулки в лесу.

Все сеттеры обладают дружелюбным характером и не могут выполнять функции охранников. Если владелец такой собаки не является охотником, ему потребуется каждый день выгуливать своего сеттера не менее 3-4 часов, чтобы животное могло получить нужную физическую нагрузку.

Для городской квартиры не подходит шотландский сеттер. Это самый серьезный представитель данной охотничьей породы, для которого требуется проживание в загородном доме.

Собаки этой породы отлично дрессируются, но не любят долго оставаться в одиночестве. Они лишены агрессии, отлично ладят с детьми и полностью подчиняются человеку. Если собака не будет получать повышенных физических нагрузок и сбрасывать энергию во время длительных прогулок в лесу, она не только создаст много проблем в городской квартире, но и заболеет.

Эти собаки отличаются высоким интеллектом, дружелюбием и активностью. Прежде чем завести такого питомца, необходимо быть готовым посвящать ему каждый день много времени, обеспечивая сеттеру активное движение, игры и пробежки. Идеальным вариантом для такой собаки станет охота на дичь и посещение охотничьих станций, где готовят охотничьих собак.

История селекции породы сеттер

Впервые о породе островных собак сеттер, фото представителей которых представлены ниже, упоминается в XV веке, когда английский врач Джон Кайуса провел перепись собак английских пород. Известно, что сеттеры произошли от немецких вахтельхундов и испанской длинношерстной легавой. Чтобы повысить остроту нюха, собак скрещивали с гончими, борзыми, ретриверами и колли.

В отличие от легавых, сеттеры не делали стойку, а присаживались или ложились на землю, чуя добычу за несколько километров, что существенно облегчало задачу охотника.

В XIX веке заводчики островных пород решили отделить сеттера от других представителей охотничьих собак, чтобы не утратить породные черты. Породные стандарты впервые были установлены для английского сеттера в 1825 году, когда сохранением породы занялся Эдуард Лаверак.

Первая выставка породы была проведена в 1860 году. На ней присутствовали только английские сеттеры. Через 1,5 года на следующей выставке сеттеров присутствовали уже шотландские и ирландские сеттеры. Во многом порода поддерживалась за счет популярности охоты в Англии и в разных европейских странах. Несмотря на две мировые войны, которые не коснулись территории Великобритании, порода сеттеров даже после сокращения охотничьих угодий не потеряла своей популярности и сохранилась в первозданном виде до наших дней.

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Особенности здоровья

Представители этой охотничьей породы имеют сильный иммунитет, т. к. при разведении разных подвидов сеттеров заводчики тщательно подбирали животных для вязки. У сеттеров крепкое здоровье, при правильном содержании они не болеют и могут прожить в среднем до 13 лет.

При этом встречаются породные заболевания:

онкология;

эпилепсия;

патологии органов дыхания;

врожденная глухота;

врожденное расширение пищевода;

тазобедренная дисплазия;

паралич задних конечностей;

проблемы со зрением;

пиометра;

отиты;

дерматиты.

Для предотвращения развития тяжелых патологий требуется регулярно, не менее одного раза в 6 месяцев, посещать ветеринара для осмотра собаки.

Уход и содержание

Собак этой породы следует с детства социализировать и нагружать. Они отлично дрессируются, беспрекословно слушаются хозяина. Щенков кормят 4-5 раз в день до 4-5 месяцев. Потом количество кормлений сокращают, увеличивая объем порции.

К году следует перейти на двухразовое питание. Для корма следует выбирать натуральные или готовые рационы. При выборе готовых предпочтение следует отдавать кормам класса холистик, в составе которых не менее 70% белка животного происхождения.

Нельзя кормить рабочую собаку человеческой едой, т. к. это приведет к проблемам со здоровьем питомца.

Со щенячьего возраста сеттера нужно дрессировать и выгуливать, следя за тем, чтобы собака получала полноценные физические нагрузки. Лучше всего содержать сеттеров разных видов в загородном доме, где они могут свободно бегать во дворе. Держать на цепи сеттеров, как и любых охотничьих собак, нельзя.

Итоги

Тем, кто мечтает завести собак породы сеттер, нужно запомнить несколько важных моментов: