Разобраться, что нельзя готовить на Новый год 2023 — год Кролика, стоит заранее, чтобы не спугнуть удачу. Считается, что этот пушистый симпатичный символ предпочитает натуральную растительную еду. В праздничное меню включают легкие салаты, закуски, разнообразные горячие блюда с минимумом жирных мясных составляющих.

Особенность Кролика — символа 2023 года

Несмотря на спокойный пугливый характер, кролики способны мгновенно реагировать на опасность. В естественной природной среде они спасаются благодаря хитрости, сообразительности, смелости и быстрым лапам.

При попадании в домашнюю обстановку эти животные быстро адаптируются. Миролюбивые питомцы становятся компаньонами для взрослых членов семьи и друзьями в играх для детей.

Учитывая такие особенности характера, Черный Водяной Кролик в 2023 году обеспечит поддержку людям, которые не боятся ставить трудные цели и решились на какие-то существенные изменения в жизни. Он мотивирует на улучшение финансового положения, получение новой работы.

В год Кролика часто ссорящиеся супруги смогут найти понимание, одиноким людям посчастливится встретить любовь.

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Приметы на год Кролика

Для позитивных изменений рекомендуется соблюдать приметы, связанные с годом Кролика:

Чистота. Для чистоплотного животного, символизирующего 2023 год, важна систематическая уборка в доме. Перед новогодними праздниками следует навести чистоту заранее, чтобы оставить проблемы в прошлом.

Злаки в доме. Для привлечения благополучия и удачи осенью в поле срезают стебли ржи или пшеницы с созревшими колосьями. Высушивают их и ставят небольшой пучок в красном углу.

Фигурки покровителя. Необходимо в доме поместить фигурки кролика. Учитывают, что нельзя использовать чучело этих животных или их натуральный мех. Такое кощунство навлечет беду.

Вода. Поскольку будущий хозяин относится к водяным знакам, рекомендуется для его привлечения и устранения негативной энергетики в углах поставить емкости с водой.

Монета на благополучие. Для привлечения в дом денег следует, накрывая на стол, класть под каждую салатницу или тарелку с закусками по монетке.

Есть и другие приметы, соблюдение которых поможет в наступающем году избежать неприятностей. На стол расстилают скатерть, окрашенную в серебристый или нежный голубой тон. Это главные цвета Кролика. А вот открытый огонь он не любит, поэтому свечи на стол не ставят.

Не рекомендуется салаты оформлять в виде кролика, так как будущему хозяину это не понравится. Целесообразно придавать им форму копны, корзинки и других подобных вещей.

Нежелателен крепкий алкоголь. Если есть возможность, предлагают гостям домашнее вино, хотя не будет негативных последствий, если оно будет из магазина. Освежающие безалкогольные напитки рекомендуется готовить самостоятельно. Они символизируют достаток и крепкую семью.

Основным новогодним атрибутом становится морковь. Она входит не только в состав блюд, но и служит великолепным декором. Стоит только проявить фантазию и включить творческое воображение.

Что не стоит готовить на новогодний стол в преддверии года Кролика

Соблюдения примет для счастливого будущего недостаточно, так как важно владеть информацией о том, какие блюда не любит символ года. Считается, что на праздничном столе должны присутствовать 12 разнообразных закусок. Их выбор соотносится с предпочтениями приходящего покровителя.

Анализируя информацию о том, что нельзя готовить на Новый год 2023 — наступающий год Кролика, можно составить перечень продуктов, которые исключают из меню:

некоторые виды мяса (к ним относятся говядина, телятина и, конечно, кролик);

ограничивают жирную свинину;

желатин, производимый на основе хрящевой, костной ткани различных животных;

мясные субпродукты;

колбасу, сосиски, паштеты, в составе которых присутствует говяжье мясо.

Зная основные предостережения, несложно разобраться, что нельзя готовить на Новый год 2023 — год признанного «вегетарианца» Кролика.

Его отпугнет запеченный крупный свиной окорок, не порадует тушеная телятина. Чтобы сопутствовала удача и благословение будущего покровителя, отказываются от заливных блюд на желатиновой основе. Исключают говяжьи бифштексы, буженину, торты с калорийным масляным кремом.

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Не рекомендуется целиком запекать крупную рыбу, утку, гуся, курицу, индейку. Но такие виды легкого мяса в разделанном виде входят в состав легких горячих и холодных закусок.

Не следует при встрече 2023 года подавать на праздничный стол тяжелые, чрезмерно калорийные салаты, заправленные большим количеством майонеза с высоким показателем жирности. Не подойдут закуски, в которых присутствует много сыра, копченостей, мяса. Нельзя готовить для встречи Нового 2023 года любой суп. Такое блюдо включают в рацион после праздников.

Предпочтения вкуса грядущего покровителя — Кролика

Пушистый быстроногий кролик не может обойтись без злаков. Признанный «вегетарианец» благосклонно отнесется к гарнирам, приготовленным из крупы. Подойдут тушеные овощи, картофельное пюре. С гарниром подают индейку, курицу, рыбу.

На столе должны быть в большом количестве фрукты, свежая зелень. Готовят различные овощные салаты, включая в состав морепродукты, отварное птичье мясо.

Несколько вариантов:

небольшие рулетики, основой для которых служит лаваш, а роль начинки исполняет малосольное рыбное филе, яйца, овощи, сыр;

тарталетки, заполненные смесью из тертого сыра и яиц, шпротным паштетом, овощным салатом, икрой, измельченными жареными грибами;

канапе, составленные из разнообразных овощей, фруктов, дополненные сыром, оливками.

Кролику нравятся сладости, поэтому обязательно готовят десерты. Отдают предпочтение несложным разновидностям пирожных, печенья. Крем не должен быть чрезмерно калорийным.

Итоги

Новогоднее меню должно быть обильным, красивым и вкусным. Важно учитывать особенности 2023 года, для которого символом и покровителем служит Черный Водяной Кролик. Приветствуются фруктово-овощные закуски, сочная зелень, легкие закуски без жирного майонеза. Исключают говядину, крольчатину, крепкий алкоголь, ограничивают свинину.