Успенский пост в 2018 году: дата начала и конца

Для православных христиан наступил Успенский пост – короткий и строгий. Начинается он спустя месяц после Петровского поста, не меня числа, 14 августа, и через две недели заканчивается 28 августа.

Этот период воздержания имеет три основные вехи и неожиданный для мирского понимания смысл. Необходимо знать, какие рекомендации дают священнослужители и богословы, отвечая на вопросы своей паствы в 2018 году.

Главное – решиться

Если новоначальный христианин не уверен, какого числа начинается в текущем, 2018, году Успенский пост и когда заканчивается, значит, он еще не вполне освоился с основными этапами православного цикла событий.

Год верующего включает в себя четыре продолжительных поста:

Рождественский (с конца ноября, с 28-го числа, по 6 января, завершается в канун одного из главных торжеств – Рождества Христова). Великий – самый строгий и длительный (дата начала для каждого года своя, продолжительность – 6 недель плюс Великая Седмица, какая тоже имеет жесткие ограничения). Заканчивается пост Пасхой – Воскресением Христовым, в 2018 году она была 8 апреля, в 2019 году выпадает на 28 апреля. Петровский пост – летний (дата начала варьируется, она зависит от того, какого числа празднуется Троица, начинается сразу после нее и длится до Петрова дня, всегда 12 июля). Успенский пост – двухнедельный, строгий (начинается и заканчивается в одни и те же числа: с 14 по 27 августа, после него следует праздник Успения Богоматери).

Этот короткий пост подходит тем, кто не может решиться на длительные ограничения Великого или Рождественского.

Три значимых вехи

Период покаяния, смирения и молитвы, посвященный Успению (то есть земной смерти) Богородицы, включает три значимые вехи:

14 августа – янтарное начало медового Спаса (по правилам церковного служения называется Изнесение Древ Честного Животворящего Креста);

– янтарное начало медового Спаса (по правилам церковного служения называется Изнесение Древ Честного Животворящего Креста); центром его является праздник, который трудно переоценить по значимости, Преображение Господне – датируется 19 августа (в народе ласково именуется «Яблочный Спас»);

(в народе ласково именуется «Яблочный Спас»); само Успение Пресвятой Богородицы, венчающее 28 августа 2-недельное воздержание и молитвенное очищение.

Начальный праздник 14 августа посвящен особому воспоминанию о Кресте Господнем как о Его великой жертве и одновременно об оружии, которое способно одолеть любого невидимого противника, врага, препятствующего духовному спасению.

«Тот, кто накрепко верит, не колеблется в непреложности Господних обетов и соотносит все свои мысли и поступки с Божьей правдой, тот, уповая на Крест Его, не будет посрамлен никогда», – разъясняет прихожанам протоиерей Максим Козлов, настоятель московского храма преподобного Серафима Саровского.

19 августа – главный день перед Успением Богородицы, праздник Преображения Господня. Любопытно, что событие, которое должно стоять в череде евангельских дат, перенесено на конец лета. Это было сделано специально, чтобы не затмевалась его самостоятельная значимость как этапа спасения человеческого рода. В этот день Иисус Христос явился только троим своим ученикам – апостолам Иоанну, Петру и Иакову. Это произошло на Фаворской горе.

Он разъяснил им смысл наступающих Страстных дней, укрепил их веру пониманием того, что именно скоро случится, напомнил, что путь к Небу – не только спасение и очищение души, но и общение с живым Богом.

Третья веха, венчающая пост – светлое поминовение Успения Пресвятой Богородицы Приснодевы Марии 28 августа.

Смерть как праздник

Радостный праздник небесно-лазурного цвета – Успение Божьей Матери – это день, полный трепета и надежды. По сути, это Богородичная Пасха.

Нет грусти в памяти об этом событии. Пречистая Дева много молилась после Вознесения Ее Сына, особо Она любила Гефсиманский сад. Именно там и явился Ей снова архангел Гавриил, чтобы возвестить о скором упокоении. Через три дня Богоматерь преставилась, предав душу в руки Господа, спустившегося к ней с архангелами.

По преданию, апостол Фома, не успевший проститься с Девой Марией, нашел в пещере, месте ее погребения, лишь благоухающие одежды.

Праздник Успения – один из тех, что не сразу бывает осознан через светское миропонимание. Как смерть может стать торжеством и радостью? Но даже название его, которое означает «сон», содержит частичку давнего осознания смысла произошедшего: той смерти, которая неминуемо ждала каждого человека до Крестной Жертвы и Воскресения Христова, больше не существует. Божья Матерь, ставшая вершиной человеческого рода, пережила упокоение по-особому и была воскрешена. И нет больше скорби о смерти и страха перед ней.

Известно, с какого времени установлен церковью Успенский пост: большое число исследований указывает на то, что первые упоминания о нем начинаются не позднее 450 года.

Пост: диета или нет

На дворе 2018 год, и современный человек, склонный к упрощениям, зачастую трактует время поста как своеобразную диету. Заканчивается лето, на прилавках много овощей и фруктов, поэтому эти дни некоторые трактуют как разгрузку для пользы организма.

Церковь обращает особое внимание православных христиан на то, что отличия ограничений во время поста от вегетарианства или какой-либо диеты кардинальны. Определенное воздержание в телесных удовольствиях, а также всякого рода развлечениях и забавах осуществляется ради Христа.

Верующие призваны в это время вернуть покой и согласие в отношения с близкими людьми, простить всех и в то же время признав свои ошибки, сделать шаги в направлении победы над собственными недостатками. Это достигается смирением и молитвой.

Во время Успенского поста православные верующие по мере возможности должны:

воздерживаться от животной пищи (рыба позволяется один раз – в день Преображения Господня 19 августа, по выходным – масло и немного красного вина);

посещать богослужения;

ограничить развлечения и посвятить время молитве;

примириться с ближними, простить обиды;

помочь тем, кому живется труднее;

по возможности причаститься Христовых Тайн.

По народным традициям, которые связаны со временем сбора свежего урожая, заведено приносить в храмы на службы в три Спаса – яблочный, медовый, ореховый – и освящать:

14 августа – мед, сладости;

19 августа – яблоки, виноград, другие плоды нового урожая;

29 августа – орехи.

Однако особый смысл и значение этих дней забывать нельзя. Митрополит Антоний Сурожский говорил о благодатном периоде Успенского поста, как о времени радости, о возможности для человеческой души отряхнуть с себя все, что омертвело, вернуться домой и обратиться к жизни со всей полнотой и интенсивностью.