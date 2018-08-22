Чистим ковер быстро и эффективно в домашних условиях

При наличии отличных новомодных материалов для покрытия пола, ковры остаются самыми популярными элементами интерьера. Дорогой палас из натуральных материалов или совсем маленький синтетический половичок у кровати мгновенно преображают окружение, добавляют теплоты и уюта.

Беда в том, что ворсистое покрытие быстро впитывает в себя пыль, мелкий мусор, пролитые жидкости. Если в семье есть дети и животные, то вопрос о том, как почистить ковер в домашних условиях становиться актуальным для очень многих хозяек. Быстро и эффективно справляется с этим специализированная химчистка, но не всегда есть возможность пользоваться таким методом.

Многочисленные средства для выведения пятен с ковровых изделий часто вызывают аллергии и не всегда оправдывают себя. На помощь приходят простые, но действенные средства из веществ, которые найдутся на любой кухне и ванной.

Соль, сода, уксус

Согласитесь, средства безвредные и всем знакомые. Сухая чистка пищевой содой или солью позволяет освежить ковер, удалить пыль, неприятные запахи.

Проводиться такая процедура очень просто:

Выполняем обычную чистку пылесосом или щеткой. По всей поверхности паласа рассыпаем порошок соды или крупную соль. Через 30 минут тщательно убираем частицы с помощью пылесоса.

Почистить ковер от пятен быстро и эффективно поможет универсальная смесь соды и уксуса. Далее о том, как приготовить чудо-средство в домашних условиях.

Для этого в просторной посуде смешиваем такие ингредиенты:

литр теплой воды;

1 ст. ложка соли;

1 ст.ложка соды;

1 ст. ложка уксуса;

для дополнительного эффекта возможно добавить еще ложку любого моющего средства для посуды (для жирных пятен).

Мокрую чистку выполняем следующим образом:

Ковровое изделие пылесосим или чистим сухой щеткой. Подготовленную смесь пульверизатором распыляем по всей поверхности ковра и оставляем на 5-10 минут. Отдельно губкой или щеткой чистим особо загрязненные места с пятнами. Протираем поверхность влажной тряпкой. После полного просыхания ковер еще раз тщательно пылесосим, чтобы убрать остатки веществ.

Минусы данного вида чистки:

не подходит для изделий из натурального шелка;

для застарелых пятен придется повторить процедуру неоднократно.

Чайная заварка

Вначале важное примечание: данный способ чистки не стоит рассматривать для ковровых изделия светлых тонов. Преимущества чаинок в том, что вместе с пылью и небольшими пятнами они удаляют неприятные запахи.

Процедура выглядит так:

Первоначально чистим ковер пылесосом, веником или щеткой. Рассыпаем по всей поверхности мокрую использованную заварку. Чай черный или зеленый – значения не имеет. Оставляем до полного высыхания. Для более эффективной чистки рекомендуется собрать заварку по ковру веником или щеткой. Окончательно пропылесосить.

Нашатырь

Такое средство из домашней аптечки уместно использовать для удаления пятен органического происхождения, особенно от красных соков и вина.

Последовательность действий не отличается от иных способов:

Очищаем от пыли и мусора. Готовим раствор из литра воды и столовой ложки нашатырного спирта. Протираем губкой или щеткой в местах загрязнений. Выдерживаем 5-10 минут. Смываем мокрой тряпкой и вытираем сухой.

Керосин и бензин

Да, запах данного средства не относиться к приятным ароматам. Тем не менее, применение такого агрессивного метода позволяет почистить в домашних условиях как искусственный, так и натуральный ковер быстро и эффективно от застарелых пятен вина, лака, пластилина, кофе.

Способ первый:

На литр воды добавляем немного стирального порошка (по нормативам для обычной стирки) и чайную ложку керосина или столовую ложку бензина. Губкой или тряпкой, смоченной в подготовленной смеси, протираем места загрязнения.

После удаления пятна прочищаем чистой водой и оставляем для просушки.

Способ второй:

К подготовленному мыльно – бензиновому раствору засыпаем обычные опилки. Отжимаем их слегка и помещаем на места, которые подверглись загрязнению. Оставляем на время, чтобы грязь впиталась в опилки, и сметаем их щеткой.

Крахмал

Застарелые пятна это средство не поможет извести, но хорошо справиться с удалением пыли и придаст свежести светлым коврам. Для темных ворсистых изделий такой метод чистки не подходит, так как может оставить после себя разводы и белый налет.

Работаем с крахмалом так:

После уборки пылесосом посыпаем ковер крахмалом, особо уделяя внимание сильнозагрязненным местам. Втираем щеткой или веником крахмальную пыль по ковру. Через 5-10 минут пылесосим еще раз.

Самого трудоемкого процесса очистки требуют ковры с длинным ворсом. Из них тяжело добывать пыль и мелкий мусор, они медленно просыхают. Некоторые стадии нужно для них повторять несколько раз и более тщательно.

Дорогие и требовательные изделия из натурального шелка не любят влаги и не переносят водяных растворов. Привести их в порядок на дому помогают специальные препараты или специализированная химчистка.