Чистим ковер быстро и эффективно в домашних условиях
При наличии отличных новомодных материалов для покрытия пола, ковры остаются самыми популярными элементами интерьера. Дорогой палас из натуральных материалов или совсем маленький синтетический половичок у кровати мгновенно преображают окружение, добавляют теплоты и уюта.
Беда в том, что ворсистое покрытие быстро впитывает в себя пыль, мелкий мусор, пролитые жидкости. Если в семье есть дети и животные, то вопрос о том, как почистить ковер в домашних условиях становиться актуальным для очень многих хозяек. Быстро и эффективно справляется с этим специализированная химчистка, но не всегда есть возможность пользоваться таким методом.
Многочисленные средства для выведения пятен с ковровых изделий часто вызывают аллергии и не всегда оправдывают себя. На помощь приходят простые, но действенные средства из веществ, которые найдутся на любой кухне и ванной.
Соль, сода, уксус
Согласитесь, средства безвредные и всем знакомые. Сухая чистка пищевой содой или солью позволяет освежить ковер, удалить пыль, неприятные запахи.
Проводиться такая процедура очень просто:
- Выполняем обычную чистку пылесосом или щеткой.
- По всей поверхности паласа рассыпаем порошок соды или крупную соль.
- Через 30 минут тщательно убираем частицы с помощью пылесоса.
Почистить ковер от пятен быстро и эффективно поможет универсальная смесь соды и уксуса. Далее о том, как приготовить чудо-средство в домашних условиях.
Для этого в просторной посуде смешиваем такие ингредиенты:
- литр теплой воды;
- 1 ст. ложка соли;
- 1 ст.ложка соды;
- 1 ст. ложка уксуса;
- для дополнительного эффекта возможно добавить еще ложку любого моющего средства для посуды (для жирных пятен).
Мокрую чистку выполняем следующим образом:
- Ковровое изделие пылесосим или чистим сухой щеткой.
- Подготовленную смесь пульверизатором распыляем по всей поверхности ковра и оставляем на 5-10 минут.
- Отдельно губкой или щеткой чистим особо загрязненные места с пятнами.
- Протираем поверхность влажной тряпкой.
- После полного просыхания ковер еще раз тщательно пылесосим, чтобы убрать остатки веществ.
Минусы данного вида чистки:
- не подходит для изделий из натурального шелка;
- для застарелых пятен придется повторить процедуру неоднократно.
Чайная заварка
Вначале важное примечание: данный способ чистки не стоит рассматривать для ковровых изделия светлых тонов. Преимущества чаинок в том, что вместе с пылью и небольшими пятнами они удаляют неприятные запахи.
Процедура выглядит так:
- Первоначально чистим ковер пылесосом, веником или щеткой.
- Рассыпаем по всей поверхности мокрую использованную заварку. Чай черный или зеленый – значения не имеет.
- Оставляем до полного высыхания.
- Для более эффективной чистки рекомендуется собрать заварку по ковру веником или щеткой.
- Окончательно пропылесосить.
Нашатырь
Такое средство из домашней аптечки уместно использовать для удаления пятен органического происхождения, особенно от красных соков и вина.
Последовательность действий не отличается от иных способов:
- Очищаем от пыли и мусора.
- Готовим раствор из литра воды и столовой ложки нашатырного спирта.
- Протираем губкой или щеткой в местах загрязнений.
- Выдерживаем 5-10 минут.
- Смываем мокрой тряпкой и вытираем сухой.
Керосин и бензин
Да, запах данного средства не относиться к приятным ароматам. Тем не менее, применение такого агрессивного метода позволяет почистить в домашних условиях как искусственный, так и натуральный ковер быстро и эффективно от застарелых пятен вина, лака, пластилина, кофе.
Способ первый:
- На литр воды добавляем немного стирального порошка (по нормативам для обычной стирки) и чайную ложку керосина или столовую ложку бензина.
- Губкой или тряпкой, смоченной в подготовленной смеси, протираем места загрязнения.
После удаления пятна прочищаем чистой водой и оставляем для просушки.
Способ второй:
- К подготовленному мыльно – бензиновому раствору засыпаем обычные опилки.
- Отжимаем их слегка и помещаем на места, которые подверглись загрязнению.
- Оставляем на время, чтобы грязь впиталась в опилки, и сметаем их щеткой.
Крахмал
Застарелые пятна это средство не поможет извести, но хорошо справиться с удалением пыли и придаст свежести светлым коврам. Для темных ворсистых изделий такой метод чистки не подходит, так как может оставить после себя разводы и белый налет.
Работаем с крахмалом так:
- После уборки пылесосом посыпаем ковер крахмалом, особо уделяя внимание сильнозагрязненным местам.
- Втираем щеткой или веником крахмальную пыль по ковру.
- Через 5-10 минут пылесосим еще раз.
Самого трудоемкого процесса очистки требуют ковры с длинным ворсом. Из них тяжело добывать пыль и мелкий мусор, они медленно просыхают. Некоторые стадии нужно для них повторять несколько раз и более тщательно.
Дорогие и требовательные изделия из натурального шелка не любят влаги и не переносят водяных растворов. Привести их в порядок на дому помогают специальные препараты или специализированная химчистка.
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А чем вы чистите ковер? 3
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Лена / 22.08.18 10:11От пыли и мелкого мусора отлично чистят современные моющие пылесосы, а вот удалить пятна действительно бывает сложно. Попробовала нашатырь для разлитого вина – сработало!
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Татьяна / 22.08.18 10:10Зимой сухим снежком вычищается вся пыль и грязь, а если проветриться всю ночь на хорошем морозе, то и микробы все помрут.
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Вера / 22.08.18 10:10По принципу чайной заварки отлично чистит ковры квашеная капуста. Этот способ – рецепт нашей бабушки. Только запах потом по всему дому кислотный. Но если хорошо промыть ее перед этим – все терпимо.