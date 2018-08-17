Яблочный Спас 2018: дата и традиции праздника

В августе православные христиане отмечают великий церковный праздник – Преображение Господне. Он носит второе название – Яблочный Спас. Праздник не зависит от Пасхи, он празднуется всегда в одну дату.

В православном календаре отмечено, когда, какого числа будет Яблочный Спас в 2018 году. Празднование состоится 19 августа, которое в этом году выпадает на воскресенье.

История праздника

Яблочный Спас – это особый праздник, который связан не только с православными традициями, но и со сбором урожая. Этот день собрал в себя как религиозные, так и языческие составляющие.

Еще в древности считалось, что это день поворота природы к осени. В этот день первый раз можно было съесть яблоко. Перед употреблением их в пищу, яблоки освещались в церкви.

В южных регионах страны в церковь носят освящать виноград. Чтобы благословить следующий урожай, на поля приглашался священник.

Праздник Преображение Господне олицетворяет явление сущности Христа своим ученикам. Иисус до начала своих мучений хотел внушить истину своего пребывания на земле. Те, кто любил Иисуса, считали, что он пришел на Землю, чтобы занять трон в Израиле. Спаситель пытался объяснить людям, что он не является освободителем евреев, его предназначение уберечь людей от грехопадения.

Приметы и традиции

С Яблочным Спасом связано много традиций и примет:

Первое съеденное яблоко должно было сказать человеку, что ожидает его в предстоящие 12 месяцев. Если фрукт будет сладким, то весь год ожидается веселым, удачным. Но, если яблоко окажется кислым, человеку могут грозить неприятности. Кисло-сладкое яблоко говорит о том, что в семье будет мир и понимание. Молодые люди и девушки загадывали желание на Яблочный Спас. Девушки обмакивали яблоко в мед и шептали над ним свое самое сокровенное желание. Считалось, если оно идет от чистого сердца, то обязательно сбудется. Нельзя было жениться в этот день. Пары, которые обручились в этот день, обречены на несчастье. Это связано с тем, что в Успенский пост в любой день категорически запрещены свадьбы. В этот день принято молиться и благодарить Бога за посланный урожай. Чтобы весь год у человека был достаток в доме и семье, нужно угостить яблоками со своего огорода нищих людей. При этом обязательно нужно найти нищего. Если человек это не сделает, то на следующий год не будет урожая. Принято в этот праздник часть своего урожая пожертвовать церкви. Все нуждающиеся смогут прийти в церковь и угостится лакомствами, подаренными природой. По тому, какой будет погода в Яблочный Спас, предсказывали предстоящую зиму. Если в этот день был дождь, то ожидали морозную зиму. В день Яблочного Спаса навещают умерших. На могилках нужно оставить яблоко. Считалось, если родственники не ели яблок до начала праздника, то на том свете их родные смогут попробовать угощение. До 19 августа всегда убирали зерно с поля. Это нужно было сделать до начала дождей.

В Яблочный Спас никто не работал. Запрещена уборка по дому, шитье, вязание, любые строительные работы. Можно было только собирать урожай и готовить пищу. На Яблочный Спас принято печь пироги с начинкой из яблок, грецких орехов и меда.

Кроме того, на праздничном столе должны быть пирожки и блины со сладкими начинками, каши, компоты, запеченные яблоки. Угощение нужно разделить со всеми друзьями и соседями. А вечером организовывались праздничные гуляния с песнями и плясками в полях.

Нельзя забывать, что в период празднования Яблочного Спаса у православных идет Успенский пост, поэтому есть ограничения в употреблении пищи. Под запретом любая пища животного происхождения. Но в день Преображения Господня разрешается съесть рыбу и выпить вина в небольшом количестве.

В древности существовала традиция, по которой женщины должны были очищать дом. Для этого нужна была восковая свеча и яблоко. Фрукт разрезался пополам, серединка вынималась и в нее ставилась свеча. Хозяйка дома должна была пройти весь дом со свечей и прочитать молитвы. Женщины просили защитить их дом и семью от бед и невзгод. Воск переливали во вторую половинку яблока, обе части крепко связывались ниткой и закапывались за домом. После проведения ритуала женщины могли приступать к приготовлению праздничного угощения.

Есть интересная приметы для тех, кто хочет привлечь в свой дом богатство и удачу. Для этого нужно сорвать три веточки липы и поставить их у кровати. В течение девяти дней каждое утро нужно проходить с веточками по дому и хлестать по углам. Тем самым в дом звал богатство.

Яблочный Спас, который будет в 2018 году 19 августа, имеет много интересных примет и традиций. Прежде всего – это преображение природы, с этого дня начинает холодать, люди прощаются с летом и ожидают наступление осени.