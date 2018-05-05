Обычно шашлык готовят из мяса свинины или баранины, но если приобрести такое мясо нет возможности, многие хозяйки отдают предпочтение более дешевому куриному мясу. Для приготовления шашлыка из курицы, необходимо подобрать самый вкусный маринад, чтобы мясо было мягким и достаточно сочным.

Чтобы избежать этой проблемы, следует подобрать наиболее подходящий вариант маринада, в этом случае кусочки мясного блюда получатся сочными и ароматными.

Правила маринации куриного мяса

Есть несколько основных правил, которые следует соблюдать при подготовке куриного шашлыка, к ним следует отнести:

Курица имеет очень нежную и мягкую структуру, и если другие виды мяса маринуют для того, чтобы размягчить, то куриные кусочки укладывают в соус только для того, чтобы придать им вкуса и аромата. Именно поэтому маринады могут быть самыми разнообразными. В их состав могут входить кефир, майонез, уксус, лимон и различные пряности. Процесс маринования курицы занимает минимальное количество времени, можно начинать приготовление блюда уже через 1-2 часа после маринования. Все же некоторые виды маринада помогают сделать вкус курицы лучше, поэтому хозяйки выдерживают мясо в соусе от 12 часов до двух суток. Не стоит оставлять продукт в маринаде на длительное время, если в составе соуса содержится уксусная кислота, сок лимона или его цедра. Если хозяйка решила использовать для приготовления шашлыка уксус, то наилучшим вариантом станет винный или яблочный продукт. При жарке шашлыка стоит учитывать, что разные части курицы будут готовиться разный период времени. Поэтому ножки жарят отдельно, а филе отдельно.

Маринад на кефире

В таком соусе мясо получается достаточно нежное и очень вкусное, очень важно добавлять в маринад растительное масло, в противном случае кусочки мяса получатся сухими.

Ингредиенты:

грудка или бедра куриные - 1,2 кг;

лук репчатый - 4 штуки;

соль крупная - по вкусу;

специи для шашлыка - по вкусу;

кефир жирный - 1 литр;

зелень - 1 пучок;

растительное масло - 1 ложка;

молотый перец черный - по вкусу.

Процесс приготовления:

Куриные бедрышки или филе промывают в воде, слегка обсушивают. Если это филе, то его нарезают кусочками среднего размера. Белый лук очищают от шелухи и помещают в чашу блендера, где из овоща делают пюре. Это необходимо для того, чтобы каждый кусочек мяса пропитался ароматом и соком лука. Дольки чеснока очищают и натирают на мелкой терке. Также стоит взять петрушку и зелень мяты, промыть и нарезать очень мелко. В миске перемешивают тертый чеснок с солью, туда же насыпают молотый перец и добавляется луковая масса. Составляющие еще раз взбиваются блендером. Готовой смесью натирают бедрышки, складывают мясо в большую миску, а затем заливают литром кефира. Если дома кефира не нашлось, можно использовать сметану, домашний йогурт или простоквашу. Дополнительно к курице добавляется ложка растительного масла и измельченную зелень, все составляющие тщательно перемешивают. Масло в составе соуса не только помогает сделать мясо более мягким и сочным, но и раскрывает вкус специй. В дополнение к маринаду можно добавить дополнительно любимые специи, это может быть розмарин или куркума. Но не стоит добавлять слишком много пряностей, иначе это перебьет вкус мяса. Процесс маринования длится около 2-3 часов, мясо обязательно помещается под пресс.

С майонезом и чесноком

Это достаточно популярный вариант маринада, так как его чаще всего используют хозяйки для подготовки куриного шашлыка. Процесс приготовления не многим отличается от рецепта выше, но все же стоит описать его более подробно.

Ингредиенты:

куриное филе - 1,2 кг;

майонез домашний - 120 мл;

специи для шашлыка - 1 пачка;

соль - по вкусу;

чеснок молодой - 1 головка;

перец молотый - по вкусу.

Процесс приготовления:

Куриное филе промывают и нарезают на несколько кусочков, после чего курицу помещают в глубокую миску, где она будет мариноваться. Чеснок очищают и нарезают тонкими пластинками, можно измельчить овощ с помощью пресса. Специи соединяют с солью, молотым перцем черным и майонезом. Все тщательно перемешивают, при этом специи можно использовать любые. Теперь чеснок укладывают на куриное филе, после этого в миску укладывают майонезную массу и все хорошо перемешивают. В таком виде кусочки оставляют мариноваться на полтора часа, если времени мало, то достаточно и одного часа.

Маринад с йогуртом

Этот вариант соуса можно отнести к быстрому маринованию, так как достаточно тридцати минут, чтобы мясо пропиталось соусом и получилось вкусным. Курица под таким маринадом получится очень сочной, если строго следовать рецепту.

Ингредиенты:

куриное филе - 600 грамм;

чеснок молодой - 2 зубчика;

масло оливковое - 12 ложки;

йогурт - 12 стакана;

орегано сушеный - по вкусу;

соль крупная - по вкусу;

перец молотый - 5 грамм;

лимон - 12 штуки.

Способ приготовления:

Для приготовления соуса, следует сначала нарезать кусочками куриное филе, а затем переложить мясо в небольшую кастрюлю. Все ингредиенты перемешиваются в отдельной миске. В емкость наливают натуральный йогурт, туда же добавляют оливковое масло и измельченные зубчики чеснока. Дополнительно укладывают в смесь необходимые пряности и соль. Лимон разрезают и выдавливают из него две ложки сока, готовый маринад перемешивают до однородности. Готовым соусом заливают куриное мясо, а затем ставят на курицу пресс и оставляют на полчаса, если есть время, можно выдержать курицу в соусе около часа.

Маринад на основе уксуса

Готовить куриное филе не просто, так как оно получается достаточно сухим после приготовления, ведь в нем отсутствует жир.

Чтобы эта проблема не коснулась шашлыка, при использовании уксусного маринада следует использовать дополнительно растительное масло.

Ингредиенты:

филе куриное - 3 кг;

соль крупная - 1,5 ложки;

уксус винный - 3 ложки;

репчатый белый лук - 2 кг;

масло растительное - 1 ложка;

смесь молотых перцев - 5 грамм.

Приготовление:

Сначала промываем куриное филе, а затем измельчаем его с помощью ножа на кусочки среднего размера. Лук очищается от шелухи, нарезается крупными кусочками и отправляется в блендер. Овощ измельчают до состояния кашицы. Луковая масса укладывается в миску с кусочками куриного филе. Туда же отправляют растительное масло, смесь из молотых перцев, немного уксуса и соль. Все составляющие перемешивают и оставляют для маринования на четыре часа. Когда время истечет, следует очистить мясо от маринада, так как если на кусочкам филе останется лук, то он придаст горечь шашлыку. Процесс маринования не должен длиться более четырех часов.

Если необходимо выдержать мясо более длительное время, то через четыре часа курицу вынимают из соуса, промывают в воде, а затем добавляют в подготовленное мясо немного растительного масла.

Маринад с соевым соусом и медом

Этот вариант маринада отличается своим интересным вкусом и невероятным ароматом. Готовый шашлык получается сочным и имеет аппетитную корочку.

Ингредиенты:

перец сладкий - 2 штуки;

мед натуральный - 5 ложек;

куриное филе - 2,1 кг;

соус соевый - 120 мл;

масло растительное - 55 мл;

соль крупная - по вкусу;

чеснок острый - 2 зубчика;

перец молотый - 5 грамм;

лук репчатый - 4 головки.

Процесс приготовления:

Сначала следует растопить мед, а затем смешать его с соевым соусом и небольшим количеством соли. Соль можно не добавлять, если соус достаточно соленый. К маринаду дополнительно добавляют молотый перец черный и растительное масло, все повторно перемешивают. Куриное филе нарезают крупными кубиками, репчатый лук нарезают кольцами средней толщины. Также стоит нарезать тонкими кольцами сладкий перец. Чеснок измельчают ножом или измельчают прессом. Мясо укладывают в миску с соусом, хорошо перемешивают и дают настояться курице около двух часов.

Также можно подобрать и другие варианты маринадов, в их состав добавляют пюре киви, красное вино и различные специи. Для шашлыка из куриного мяса лучше подойдет специальная приправа для курицы. Но можно использовать и любые другие пряности.