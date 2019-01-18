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Когда будет растущая луна в марте 2019 года

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Начало первого весеннего месяца в этом году придется на убывающую луну. Но циклическая смена фаз спутника отдает большее количество дней этого месяца растущей луне. Календарь на март 2019 г. точно определяет когда, с какого числа наступает фаза растущей луны. Эти сведения помогут распланировать дела на месяц рационально.

Растущая луна в марте 2019 года

В астрологии огромное значение имеет фаза роста спутника Земли. Растущая луна в марте 2019 г. занимает почти половину месяца, 14 дней с 7 по 20 марта. Месяц начинается с четвертой фазы, которая характеризуется некой пассивностью, замедлением любых процессов, инертностью. Люди в это время более вялые, чаще и сильнее устают.

Но уже со второй недели марта, с 7 числа луна начинает набирать объем. Фаза новолуния придаст сил, откроет новые возможности. На тело человека в этот период все имеет двойное воздействие. Рождается больше детей. Но с ростом видимой части луны уменьшается скорость и интенсивность заживления ран, повреждений.

Чтобы запланировать начало приема витаминов, или подкормку растений, важно знать когда, с какого числа начинает расти луна, чтобы результат мероприятий был максимально эффективным. В первую и вторую фазу, когда луна растет, человеческий организм максимально усваивает и откладывает «про запас» любую пищу. Организм легче набирает вес, чаще возникает тяжесть в желудке, особенно у тех, кто склонен к патологиям ЖКТ.

Для тех, кто соблюдает диету, важно знать, с какого числа по какое, в марте растет луна, чтобы скорректировать режим питания и питья.

В дни растущей фазы скапливается вода в организме. Ее сложно вывести. Это нужно учитывать особенно тем, кто страдает отеками.

В марте с 7 по 20 числа – период благоприятный для стрижки. Если сделать стрижку в указанные дни, волосы быстрее отрастут. Фаза роста позволяет с максимальной пользой совершать любые мероприятия по уходу за телом. Организм впитывает все питательные вещества масок, кремов, прочих средств, реагирует максимально на уход. Можно сказать, что на второй и третьей неделе марта следует активно применять любые процедуры для ухода за кожей, волосами.

  • А вы учитываете фазы луны выполняя какие-то важные дела?

Нужно отследить по календарю, с какого числа и во сколько луна переходит от новолуния в фазу роста и когда наступает полнолуние. Это поможет спланировать процедуры по уходу за собой, корректировку питания, другие дела.

Фазы Луны на март 2019 года

Начало месяца приходится на 4 фазу. В это время рекомендовано завершать дела, выполнять любые сложные, ранее поставленные задачи. В новолуние, которое в марте приходится на 6 число, можно отдохнуть, заняться очищением организма, выполнить небольшие текущие дела. В период растущей луны можно планировать начинания, ухаживать за собой, активно заниматься спортом.

На убывающей луне после 20 марта можно сменить род деятельности, завершить начатое, отдохнуть.

В таблице показано, когда новолуние в марте 2019 г., с какого числа наступает фаза растущей луны, когда она идет на убывание, обозначено время и другие характеристики по каждому дню.

День марта: число/день недели

% освещенности луны на 12-00

№ лунные сутки

Фаза

№/название

В каком знаке

1/пятница

23

24-25

4/убывающая

Козерог

2/суббота

16

25-26

4/убывающая

Козерог/Водолей

3/воскресенье

9

26-27

4/убывающая

Водолей

4/понедельник

5

27-28

4/убывающая

Водолей

5/вторник

1

28-29

4/убывающая

Водолей/Рыбы

6/среда

0

29,30,1

Новолуние наступает в 19.04

Рыбы

7/четверг

0

1-2

1/растущая

Рыбы/Овен

8/пятница

3

2-3

1/растущая

Овен

9/суббота

7

3-4

1/растущая

Овен

10/воскресенье

13

4-5

1/растущая

Овен/Телец

11/понедельник

20

5-6

1/растущая

Телец

12/вторник

29

6-7

1/растущая

Телец/Близнецы

13/среда

39

7-8

1/растущая

Близнецы

14/четверг

49

8-9

1/растущая

Близнецы

15/пятница

60

9-10

2/растущая

Близнецы/Рак

16/суббота

71

10-11

2/растущая

Рак

17/воскресенье

81

11-12

2/растущая

Рак/Лев

18/понедельник

90

12-13

2/растущая

Лев

19/вторник

96

13-14

2/растущая

Лев/Дева

20/среда

99

14-15

2/растущая

Дева

21/четверг

100

15-16

2/растущая

Дева/Весы

22/пятница

97

16-17

Полнолуние, наступит в 4.42

Весы

23/суббота

93

17-18

3/убывающая

Весы/Скорпион

24/воскресенье

86

18-19

3/убывающая

Скорпион

25/понедельник

77

19-20

3/убывающая

Скорпион/Стрелец

26/вторник

68

19,20,21

3/убывающая

Стрелец

27/среда

58

20,21,22

3/убывающая

Стрелец/Козерог

28/четверг

48

21-22

4/убывающая

Козерог

29/пятница

39

22-23

4/убывающая

Козерог

30/суббота

30

23-24

4/убывающая

Козерог/Водолей

31/воскресенье

21

24-25

4/убывающая

Водолей

Влияние Луны

Растущая луна в марте 2019 г. оказывает мощное положительное воздействие на человека и его судьбу, когда и с какого числа наступает этот период показано в таблице выше. В это время активизируется деятельность мозга и всего организма. Возникает или увеличивается желание действовать. Луна позволит завязать благоприятные знакомства, начать новые успешные дела, получить пользу от любых косметических процедур.

Если в первую фазу луна поможет спланировать дела, то во вторую фазу она благоприятно повлияет на тех, кто приступает к активным действиям. Но в этот период медленнее начинают идти процессы заживления, восстановления.

Рекомендации астрологов на период Растущей Луны в марте 2019:

  1. Ночное светило имеет влияние в фазу роста на представителей всех знаков зодиака по-разному.
  2. Овнам астрологи советуют больше слушать свой внутренний голос, воздержаться от проявления эмоций.
  3. Тельцам можно смело заниматься рутинными делами, они будут успешны и доставят удовольствие.
  4. Близнецам на время растущей луны в марте можно планировать деловые поездки, встречи.
  5. Для Раков растущая луна в марте будет причиной нестабильности, неуверенности. Они будут нуждаться в помощи близких.
  6. Львам будут необходимы новые эмоции, эстетические, приятные, возвышенные. Они станут той необходимой подпиткой, которая поможет сгенерировать новые идеи.
  7. Для дев фаза роста луны в марте станет неприятным временем. Они могут почувствовать опустошение.
  8. Весам необходимо будет строго разграничить личное и профессиональное.
  9. Скорпионам полезны будут встречи с друзьями. Любые переживания приведут к личностному русту.
  10. Стрельцам астрологи дают конкретную рекомендацию – осуществить мечту о поездке за границу.
  11. У Козерогов в период роста луны появится прилив деловой активности. Нужно суметь грамотно им распорядиться.
  12. Водолеям рекомендована благотворительность в середине марта. Для них станет необходимым эмоциональный контакт с нуждающимися.
  13. Рыбам следует с головой погрузиться в работу.

Следуя рекомендациям астрологов можно избежать неприятностей как на работе, так и в личной жизни.

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18.01.2019
Теги: Луна 2019 год какого числа

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