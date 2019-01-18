Когда будет растущая луна в марте 2019 года

Начало первого весеннего месяца в этом году придется на убывающую луну. Но циклическая смена фаз спутника отдает большее количество дней этого месяца растущей луне. Календарь на март 2019 г. точно определяет когда, с какого числа наступает фаза растущей луны. Эти сведения помогут распланировать дела на месяц рационально.

Растущая луна в марте 2019 года

В астрологии огромное значение имеет фаза роста спутника Земли. Растущая луна в марте 2019 г. занимает почти половину месяца, 14 дней с 7 по 20 марта. Месяц начинается с четвертой фазы, которая характеризуется некой пассивностью, замедлением любых процессов, инертностью. Люди в это время более вялые, чаще и сильнее устают.

Но уже со второй недели марта, с 7 числа луна начинает набирать объем. Фаза новолуния придаст сил, откроет новые возможности. На тело человека в этот период все имеет двойное воздействие. Рождается больше детей. Но с ростом видимой части луны уменьшается скорость и интенсивность заживления ран, повреждений.

Чтобы запланировать начало приема витаминов, или подкормку растений, важно знать когда, с какого числа начинает расти луна, чтобы результат мероприятий был максимально эффективным. В первую и вторую фазу, когда луна растет, человеческий организм максимально усваивает и откладывает «про запас» любую пищу. Организм легче набирает вес, чаще возникает тяжесть в желудке, особенно у тех, кто склонен к патологиям ЖКТ.

Для тех, кто соблюдает диету, важно знать, с какого числа по какое, в марте растет луна, чтобы скорректировать режим питания и питья.

В дни растущей фазы скапливается вода в организме. Ее сложно вывести. Это нужно учитывать особенно тем, кто страдает отеками.

В марте с 7 по 20 числа – период благоприятный для стрижки. Если сделать стрижку в указанные дни, волосы быстрее отрастут. Фаза роста позволяет с максимальной пользой совершать любые мероприятия по уходу за телом. Организм впитывает все питательные вещества масок, кремов, прочих средств, реагирует максимально на уход. Можно сказать, что на второй и третьей неделе марта следует активно применять любые процедуры для ухода за кожей, волосами.

Нужно отследить по календарю, с какого числа и во сколько луна переходит от новолуния в фазу роста и когда наступает полнолуние. Это поможет спланировать процедуры по уходу за собой, корректировку питания, другие дела.

Фазы Луны на март 2019 года

Начало месяца приходится на 4 фазу. В это время рекомендовано завершать дела, выполнять любые сложные, ранее поставленные задачи. В новолуние, которое в марте приходится на 6 число, можно отдохнуть, заняться очищением организма, выполнить небольшие текущие дела. В период растущей луны можно планировать начинания, ухаживать за собой, активно заниматься спортом.

На убывающей луне после 20 марта можно сменить род деятельности, завершить начатое, отдохнуть.

В таблице показано, когда новолуние в марте 2019 г., с какого числа наступает фаза растущей луны, когда она идет на убывание, обозначено время и другие характеристики по каждому дню.

День марта: число/день недели % освещенности луны на 12-00 № лунные сутки Фаза №/название В каком знаке 1/пятница 23 24-25 4/убывающая Козерог 2/суббота 16 25-26 4/убывающая Козерог/Водолей 3/воскресенье 9 26-27 4/убывающая Водолей 4/понедельник 5 27-28 4/убывающая Водолей 5/вторник 1 28-29 4/убывающая Водолей/Рыбы 6/среда 0 29,30,1 Новолуние наступает в 19.04 Рыбы 7/четверг 0 1-2 1/растущая Рыбы/Овен 8/пятница 3 2-3 1/растущая Овен 9/суббота 7 3-4 1/растущая Овен 10/воскресенье 13 4-5 1/растущая Овен/Телец 11/понедельник 20 5-6 1/растущая Телец 12/вторник 29 6-7 1/растущая Телец/Близнецы 13/среда 39 7-8 1/растущая Близнецы 14/четверг 49 8-9 1/растущая Близнецы 15/пятница 60 9-10 2/растущая Близнецы/Рак 16/суббота 71 10-11 2/растущая Рак 17/воскресенье 81 11-12 2/растущая Рак/Лев 18/понедельник 90 12-13 2/растущая Лев 19/вторник 96 13-14 2/растущая Лев/Дева 20/среда 99 14-15 2/растущая Дева 21/четверг 100 15-16 2/растущая Дева/Весы 22/пятница 97 16-17 Полнолуние, наступит в 4.42 Весы 23/суббота 93 17-18 3/убывающая Весы/Скорпион 24/воскресенье 86 18-19 3/убывающая Скорпион 25/понедельник 77 19-20 3/убывающая Скорпион/Стрелец 26/вторник 68 19,20,21 3/убывающая Стрелец 27/среда 58 20,21,22 3/убывающая Стрелец/Козерог 28/четверг 48 21-22 4/убывающая Козерог 29/пятница 39 22-23 4/убывающая Козерог 30/суббота 30 23-24 4/убывающая Козерог/Водолей 31/воскресенье 21 24-25 4/убывающая Водолей

Влияние Луны

Растущая луна в марте 2019 г. оказывает мощное положительное воздействие на человека и его судьбу, когда и с какого числа наступает этот период показано в таблице выше. В это время активизируется деятельность мозга и всего организма. Возникает или увеличивается желание действовать. Луна позволит завязать благоприятные знакомства, начать новые успешные дела, получить пользу от любых косметических процедур.

Если в первую фазу луна поможет спланировать дела, то во вторую фазу она благоприятно повлияет на тех, кто приступает к активным действиям. Но в этот период медленнее начинают идти процессы заживления, восстановления.

Рекомендации астрологов на период Растущей Луны в марте 2019:

Ночное светило имеет влияние в фазу роста на представителей всех знаков зодиака по-разному. Овнам астрологи советуют больше слушать свой внутренний голос, воздержаться от проявления эмоций. Тельцам можно смело заниматься рутинными делами, они будут успешны и доставят удовольствие. Близнецам на время растущей луны в марте можно планировать деловые поездки, встречи. Для Раков растущая луна в марте будет причиной нестабильности, неуверенности. Они будут нуждаться в помощи близких. Львам будут необходимы новые эмоции, эстетические, приятные, возвышенные. Они станут той необходимой подпиткой, которая поможет сгенерировать новые идеи. Для дев фаза роста луны в марте станет неприятным временем. Они могут почувствовать опустошение. Весам необходимо будет строго разграничить личное и профессиональное. Скорпионам полезны будут встречи с друзьями. Любые переживания приведут к личностному русту. Стрельцам астрологи дают конкретную рекомендацию – осуществить мечту о поездке за границу. У Козерогов в период роста луны появится прилив деловой активности. Нужно суметь грамотно им распорядиться. Водолеям рекомендована благотворительность в середине марта. Для них станет необходимым эмоциональный контакт с нуждающимися. Рыбам следует с головой погрузиться в работу.

Следуя рекомендациям астрологов можно избежать неприятностей как на работе, так и в личной жизни.