Когда будет растущая луна в марте 2019 года
Начало первого весеннего месяца в этом году придется на убывающую луну. Но циклическая смена фаз спутника отдает большее количество дней этого месяца растущей луне. Календарь на март 2019 г. точно определяет когда, с какого числа наступает фаза растущей луны. Эти сведения помогут распланировать дела на месяц рационально.
Растущая луна в марте 2019 года
В астрологии огромное значение имеет фаза роста спутника Земли. Растущая луна в марте 2019 г. занимает почти половину месяца, 14 дней с 7 по 20 марта. Месяц начинается с четвертой фазы, которая характеризуется некой пассивностью, замедлением любых процессов, инертностью. Люди в это время более вялые, чаще и сильнее устают.
Но уже со второй недели марта, с 7 числа луна начинает набирать объем. Фаза новолуния придаст сил, откроет новые возможности. На тело человека в этот период все имеет двойное воздействие. Рождается больше детей. Но с ростом видимой части луны уменьшается скорость и интенсивность заживления ран, повреждений.
Чтобы запланировать начало приема витаминов, или подкормку растений, важно знать когда, с какого числа начинает расти луна, чтобы результат мероприятий был максимально эффективным. В первую и вторую фазу, когда луна растет, человеческий организм максимально усваивает и откладывает «про запас» любую пищу. Организм легче набирает вес, чаще возникает тяжесть в желудке, особенно у тех, кто склонен к патологиям ЖКТ.
Для тех, кто соблюдает диету, важно знать, с какого числа по какое, в марте растет луна, чтобы скорректировать режим питания и питья.
В дни растущей фазы скапливается вода в организме. Ее сложно вывести. Это нужно учитывать особенно тем, кто страдает отеками.
В марте с 7 по 20 числа – период благоприятный для стрижки. Если сделать стрижку в указанные дни, волосы быстрее отрастут. Фаза роста позволяет с максимальной пользой совершать любые мероприятия по уходу за телом. Организм впитывает все питательные вещества масок, кремов, прочих средств, реагирует максимально на уход. Можно сказать, что на второй и третьей неделе марта следует активно применять любые процедуры для ухода за кожей, волосами.
Нужно отследить по календарю, с какого числа и во сколько луна переходит от новолуния в фазу роста и когда наступает полнолуние. Это поможет спланировать процедуры по уходу за собой, корректировку питания, другие дела.
Фазы Луны на март 2019 года
Начало месяца приходится на 4 фазу. В это время рекомендовано завершать дела, выполнять любые сложные, ранее поставленные задачи. В новолуние, которое в марте приходится на 6 число, можно отдохнуть, заняться очищением организма, выполнить небольшие текущие дела. В период растущей луны можно планировать начинания, ухаживать за собой, активно заниматься спортом.
На убывающей луне после 20 марта можно сменить род деятельности, завершить начатое, отдохнуть.
В таблице показано, когда новолуние в марте 2019 г., с какого числа наступает фаза растущей луны, когда она идет на убывание, обозначено время и другие характеристики по каждому дню.
|
День марта: число/день недели
|
% освещенности луны на 12-00
|
№ лунные сутки
|
Фаза
№/название
|
В каком знаке
|
1/пятница
|
23
|
24-25
|
4/убывающая
|
Козерог
|
2/суббота
|
16
|
25-26
|
4/убывающая
|
Козерог/Водолей
|
3/воскресенье
|
9
|
26-27
|
4/убывающая
|
Водолей
|
4/понедельник
|
5
|
27-28
|
4/убывающая
|
Водолей
|
5/вторник
|
1
|
28-29
|
4/убывающая
|
Водолей/Рыбы
|
6/среда
|
0
|
29,30,1
|
Новолуние наступает в 19.04
|
Рыбы
|
7/четверг
|
0
|
1-2
|
1/растущая
|
Рыбы/Овен
|
8/пятница
|
3
|
2-3
|
1/растущая
|
Овен
|
9/суббота
|
7
|
3-4
|
1/растущая
|
Овен
|
10/воскресенье
|
13
|
4-5
|
1/растущая
|
Овен/Телец
|
11/понедельник
|
20
|
5-6
|
1/растущая
|
Телец
|
12/вторник
|
29
|
6-7
|
1/растущая
|
Телец/Близнецы
|
13/среда
|
39
|
7-8
|
1/растущая
|
Близнецы
|
14/четверг
|
49
|
8-9
|
1/растущая
|
Близнецы
|
15/пятница
|
60
|
9-10
|
2/растущая
|
Близнецы/Рак
|
16/суббота
|
71
|
10-11
|
2/растущая
|
Рак
|
17/воскресенье
|
81
|
11-12
|
2/растущая
|
Рак/Лев
|
18/понедельник
|
90
|
12-13
|
2/растущая
|
Лев
|
19/вторник
|
96
|
13-14
|
2/растущая
|
Лев/Дева
|
20/среда
|
99
|
14-15
|
2/растущая
|
Дева
|
21/четверг
|
100
|
15-16
|
2/растущая
|
Дева/Весы
|
22/пятница
|
97
|
16-17
|
Полнолуние, наступит в 4.42
|
Весы
|
23/суббота
|
93
|
17-18
|
3/убывающая
|
Весы/Скорпион
|
24/воскресенье
|
86
|
18-19
|
3/убывающая
|
Скорпион
|
25/понедельник
|
77
|
19-20
|
3/убывающая
|
Скорпион/Стрелец
|
26/вторник
|
68
|
19,20,21
|
3/убывающая
|
Стрелец
|
27/среда
|
58
|
20,21,22
|
3/убывающая
|
Стрелец/Козерог
|
28/четверг
|
48
|
21-22
|
4/убывающая
|
Козерог
|
29/пятница
|
39
|
22-23
|
4/убывающая
|
Козерог
|
30/суббота
|
30
|
23-24
|
4/убывающая
|
Козерог/Водолей
|
31/воскресенье
|
21
|
24-25
|
4/убывающая
|
Водолей
Влияние Луны
Растущая луна в марте 2019 г. оказывает мощное положительное воздействие на человека и его судьбу, когда и с какого числа наступает этот период показано в таблице выше. В это время активизируется деятельность мозга и всего организма. Возникает или увеличивается желание действовать. Луна позволит завязать благоприятные знакомства, начать новые успешные дела, получить пользу от любых косметических процедур.
Если в первую фазу луна поможет спланировать дела, то во вторую фазу она благоприятно повлияет на тех, кто приступает к активным действиям. Но в этот период медленнее начинают идти процессы заживления, восстановления.
Рекомендации астрологов на период Растущей Луны в марте 2019:
- Ночное светило имеет влияние в фазу роста на представителей всех знаков зодиака по-разному.
- Овнам астрологи советуют больше слушать свой внутренний голос, воздержаться от проявления эмоций.
- Тельцам можно смело заниматься рутинными делами, они будут успешны и доставят удовольствие.
- Близнецам на время растущей луны в марте можно планировать деловые поездки, встречи.
- Для Раков растущая луна в марте будет причиной нестабильности, неуверенности. Они будут нуждаться в помощи близких.
- Львам будут необходимы новые эмоции, эстетические, приятные, возвышенные. Они станут той необходимой подпиткой, которая поможет сгенерировать новые идеи.
- Для дев фаза роста луны в марте станет неприятным временем. Они могут почувствовать опустошение.
- Весам необходимо будет строго разграничить личное и профессиональное.
- Скорпионам полезны будут встречи с друзьями. Любые переживания приведут к личностному русту.
- Стрельцам астрологи дают конкретную рекомендацию – осуществить мечту о поездке за границу.
- У Козерогов в период роста луны появится прилив деловой активности. Нужно суметь грамотно им распорядиться.
- Водолеям рекомендована благотворительность в середине марта. Для них станет необходимым эмоциональный контакт с нуждающимися.
- Рыбам следует с головой погрузиться в работу.
Следуя рекомендациям астрологов можно избежать неприятностей как на работе, так и в личной жизни.
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А вы верите лунному календарю? 3
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Иван / 18.01.19 11:21Интересно, а растения тоже в растущую фазу впитывают все подкормки лучше. Нужно опробовать на рассаде.
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Ольга / 18.01.19 11:21Всегда стригу волосы на растущей луне. Это верно, что они быстро отрастают.
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Оксана / 18.01.19 11:20Как раз планировала поездку в Прагу. Я Стрелец и отпуск у меня в марте. Все совпало!