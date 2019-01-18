С какого числа растущая луна в феврале 2019 года
Людям, которые сверяют свои планы с лунным календарем, необходимо узнать, когда, с какого числа и время будет в феврале 2019 года растущая Луна. Это позволит защитить свою жизнь от неприятностей, повлиять на некоторые события и добиться успеха в творческой деятельности. Советы астрологов могут оказаться полезными, и помогут получить желаемое.
Растущая Луна в феврале 2019 года
Когда, с какого числа в феврале 2019 года ночное светило начнет расти? Этот вопрос все еще актуальный. Специалисты утверждают, что с 6 по 18 февраля Луна будет растущей. Это хорошее время, чтобы начинать работу над новыми проектами, назначать важные встречи, проводить переговоры. Успех в любых делах гарантирован.
Фазы Луны на февраль 2019 года
Последний зимний месяц подготовил много сюрпризов. Чтобы узнать, что ждет человека в это время, необходимо ознакомиться с рекомендациями астрологов. Прежде всего, нужно узнать, с какого числа по какое пройдут фазы Луны.
Это позволит запланировать дела, и получить максимальную выгоду от того или иного действия.
Основная информация содержится в таблице № 1:
|
Дата
|
Фаза Луны
|
01.02
|
Убывающая
|
02.02
|
Убывающая
|
03.02
|
Убывающая
|
04.02
|
Убывающая
|
05.02
|
Новолуние
|
06.02
|
Растущая
|
07.02
|
Растущая
|
08.02
|
Растущая
|
09.02
|
Растущая
|
10.02
|
Растущая
|
11.02
|
Растущая
|
12.02
|
Растущая
|
13.02
|
Первая четверть
|
14.02
|
Растущая
|
15.02
|
Растущая
|
16.02
|
Растущая
|
17.02
|
Растущая
|
18.02
|
Растущая
|
19.02
|
Полнолуние
|
20.02
|
Убывающая
|
21.02
|
Убывающая
|
22.02
|
Убывающая
|
23.02
|
Убывающая
|
24.02
|
Убывающая
|
25.02
|
Убывающая
|
26.02
|
Последняя четверть
|
27.02
|
Убывающая
|
28.02
|
Убывающая
В таблице можно найти информацию о том, когда, с какого числа в феврале 2019 года будет растущая Луна. Кроме того, представлены данные и о других фазах. Изучив рекомендации астрологов более подробно, удастся составить планы и получить от работы только пользу.
Влияние Луны на человека
Ночное светило влияет на всю планету. Человек также находится под его воздействием. В зависимости от того, в какой фазе будет Луна, меняется настроение людей, их работоспособность. Чтобы получать от определенных периодов только положительный эффект, необходимо прислушиваться к советам астрологов. Некоторые из них окажутся полезными, и помогут добиться успеха.
Растущая Луна: особенности, что можно делать, что нельзя
Луна в феврале 2019 года станет растущей 6 числа. Этот период является особенным, его необходимо использовать по максимуму. Время перемен, когда во всех начинаниях будет сопутствовать удача.
Что можно делать на растущую Луну:
- Начинать новые проекты, назначать встречи, проводить переговоры. Если есть желание, можно подыскать новое место работы. На все дела хватит сил и времени, тем более что они закончатся успешно.
- Посещать салон красоты. Оздоровительный массаж, процедуры по уходу за лицом и волосами принесут огромную пользу. Удастся не только позаботиться о своей внешности, но и получить заряд бодрости и сил.
- Начать новую жизнь. Можно завести дневник питания, посещать спортивный зал. Уже в скором времени настроение станет приподнятым, каждый день будет приносить радость.
- Достигать поставленную цель. Не стоит распыляться на многие дела, желательно направить силы на исполнение заветного желания.
- Наступает хорошее время для стрижки. Прическа сделает пряди более привлекательными, оздоровит их. Модницам, которые мечтают о длинных волосах, также стоит посетить мастера. Даже подравнивание кончиков будет полезным.
- Дачникам также есть чем заняться. Можно высаживать рассаду, прививать деревья, облагораживать участок. Внимание стоит уделить комнатным растениям, их следует полить или пересадить.
Чего нельзя делать на растущую Луну:
- Отказываться от правильного питания в пользу вредной еды. Если физические нагрузки ежедневные, то можно побаловать себя сладостями. Если же много времени приходится сидеть, то в рацион стоит включить фрукты и овощи. В противном случае можно набрать лишний вес.
- Назначать операции. Это может привести к неожиданному результату.
- Выбрасывать ненужные вещи. Позже окажется, что они могли еще пригодиться.
- Нежелательно конфликтовать. Наладить отношения с окружающими людьми будет довольно сложно.
- Дачникам следует отказаться от прополки, обрезки деревьев. Такие процедуры не принесут положительного результата.
Узнав о том, когда и с какого числа Луна будет растущей, следует составлять планы. Специалисты подскажут, что можно выполнять в эти дни, а от каких действий желательно отказаться.
Рекомендации астрологов на период растущей Луны в феврале 2019 года
В последнем зимнем месяце будет много удачных дней, многие из них придутся на растущую Луну. Что же ожидает людей в этот период, можно узнать из таблицы № 2.
|
Дата
|
Советы специалистов
|
06.02
|
Ответственный день, когда придется принимать важные решения. Если перед этим взвесить все за и против, в скором времени удастся получить дополнительную прибыль.
|
07.02
|
Астрологи рекомендуют заняться самосовершенствованием. Можно почитать книгу или посетить мастер-класс.
|
08.02
|
Особое внимание стоит уделить своей второй половинке. Партнер нуждается в заботе и нежности.
|
09.02
|
Отличное время, чтобы сменить работу.
|
10.02
|
Появится шанс закончить начатые дела, и поставить новые цели.
|
11.02
|
Придется быть сдержанным, чтобы не испортить отношения с окружающими людьми.
|
12.02
|
Свободное время стоит провести в кругу семьи.
|
13.02
|
Одиноким людям следует подумать о том, чтобы найти вторую половинку. Астрологи утверждают, что для новых отношений наступил подходящий момент.
|
14.02
|
Если некоторые проекты казались сложными, можно приняться за их реализацию.
|
15.02
|
Свободным людям следует посещать массовые мероприятия. Интересные знакомства и встречи гарантированы.
|
16.02
|
Появится шанс встретить вторую половинку.
|
17.02
|
Дела в семье будут складываться успешно. Конечно, в это время от приключений придется отказаться.
|
18.02
|
Появится шанс изменить свою жизнь. Это касается как личной сферы, так и профессиональной.
Узнав о том, с какого числа и во сколько Луна станет растущей, можно ставить перед собой цели. Это время подходит для перемен, перевоплощений и исполнения заветных желаний. Не стоит бояться экспериментов, они пройдут успешно.
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А вы ориентируетесь на лунный календарь? 3
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Инна / 18.01.19 10:16Читаю рекомендации астрологов регулярно. Часто встречаю информацию о том, что на растущую Луну необходимо начинать новые дела. Не знаю, насколько это помогает добиться поставленных целей, но стараюсь принимать важные решения только в те дни, которые отмечены в лунном календаре как удачные.
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Мария / 18.01.19 10:15На растущую Луну посещаю салон красоты. Привожу волосы в порядок, отдаю предпочтение стрижкам. Пряди словно оживают, радуют долгое время своей привлекательностью.
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Яна / 18.01.19 10:15Как только вижу, что Луна становится растущей, беру блокнот и расписываю свои дела на ближайшие дни. Знаю точно, что в это время можно ставить перед собой цели и идти к их достижению. Уже скоро удастся получить положительный результат от работы.