С какого числа растущая луна в феврале 2019 года

Людям, которые сверяют свои планы с лунным календарем, необходимо узнать, когда, с какого числа и время будет в феврале 2019 года растущая Луна. Это позволит защитить свою жизнь от неприятностей, повлиять на некоторые события и добиться успеха в творческой деятельности. Советы астрологов могут оказаться полезными, и помогут получить желаемое.

Растущая Луна в феврале 2019 года

Когда, с какого числа в феврале 2019 года ночное светило начнет расти? Этот вопрос все еще актуальный. Специалисты утверждают, что с 6 по 18 февраля Луна будет растущей. Это хорошее время, чтобы начинать работу над новыми проектами, назначать важные встречи, проводить переговоры. Успех в любых делах гарантирован.

Фазы Луны на февраль 2019 года

Последний зимний месяц подготовил много сюрпризов. Чтобы узнать, что ждет человека в это время, необходимо ознакомиться с рекомендациями астрологов. Прежде всего, нужно узнать, с какого числа по какое пройдут фазы Луны.

Это позволит запланировать дела, и получить максимальную выгоду от того или иного действия.

Основная информация содержится в таблице № 1:

Дата Фаза Луны 01.02 Убывающая 02.02 Убывающая 03.02 Убывающая 04.02 Убывающая 05.02 Новолуние 06.02 Растущая 07.02 Растущая 08.02 Растущая 09.02 Растущая 10.02 Растущая 11.02 Растущая 12.02 Растущая 13.02 Первая четверть 14.02 Растущая 15.02 Растущая 16.02 Растущая 17.02 Растущая 18.02 Растущая 19.02 Полнолуние 20.02 Убывающая 21.02 Убывающая 22.02 Убывающая 23.02 Убывающая 24.02 Убывающая 25.02 Убывающая 26.02 Последняя четверть 27.02 Убывающая 28.02 Убывающая

В таблице можно найти информацию о том, когда, с какого числа в феврале 2019 года будет растущая Луна. Кроме того, представлены данные и о других фазах. Изучив рекомендации астрологов более подробно, удастся составить планы и получить от работы только пользу.

Влияние Луны на человека

Ночное светило влияет на всю планету. Человек также находится под его воздействием. В зависимости от того, в какой фазе будет Луна, меняется настроение людей, их работоспособность. Чтобы получать от определенных периодов только положительный эффект, необходимо прислушиваться к советам астрологов. Некоторые из них окажутся полезными, и помогут добиться успеха.

Растущая Луна: особенности, что можно делать, что нельзя

Луна в феврале 2019 года станет растущей 6 числа. Этот период является особенным, его необходимо использовать по максимуму. Время перемен, когда во всех начинаниях будет сопутствовать удача.

Что можно делать на растущую Луну:

Начинать новые проекты, назначать встречи, проводить переговоры. Если есть желание, можно подыскать новое место работы. На все дела хватит сил и времени, тем более что они закончатся успешно. Посещать салон красоты. Оздоровительный массаж, процедуры по уходу за лицом и волосами принесут огромную пользу. Удастся не только позаботиться о своей внешности, но и получить заряд бодрости и сил. Начать новую жизнь. Можно завести дневник питания, посещать спортивный зал. Уже в скором времени настроение станет приподнятым, каждый день будет приносить радость. Достигать поставленную цель. Не стоит распыляться на многие дела, желательно направить силы на исполнение заветного желания. Наступает хорошее время для стрижки. Прическа сделает пряди более привлекательными, оздоровит их. Модницам, которые мечтают о длинных волосах, также стоит посетить мастера. Даже подравнивание кончиков будет полезным. Дачникам также есть чем заняться. Можно высаживать рассаду, прививать деревья, облагораживать участок. Внимание стоит уделить комнатным растениям, их следует полить или пересадить.

Чего нельзя делать на растущую Луну:

Отказываться от правильного питания в пользу вредной еды. Если физические нагрузки ежедневные, то можно побаловать себя сладостями. Если же много времени приходится сидеть, то в рацион стоит включить фрукты и овощи. В противном случае можно набрать лишний вес. Назначать операции. Это может привести к неожиданному результату. Выбрасывать ненужные вещи. Позже окажется, что они могли еще пригодиться. Нежелательно конфликтовать. Наладить отношения с окружающими людьми будет довольно сложно. Дачникам следует отказаться от прополки, обрезки деревьев. Такие процедуры не принесут положительного результата.

Узнав о том, когда и с какого числа Луна будет растущей, следует составлять планы. Специалисты подскажут, что можно выполнять в эти дни, а от каких действий желательно отказаться.

Рекомендации астрологов на период растущей Луны в феврале 2019 года

В последнем зимнем месяце будет много удачных дней, многие из них придутся на растущую Луну. Что же ожидает людей в этот период, можно узнать из таблицы № 2.

Дата Советы специалистов 06.02 Ответственный день, когда придется принимать важные решения. Если перед этим взвесить все за и против, в скором времени удастся получить дополнительную прибыль. 07.02 Астрологи рекомендуют заняться самосовершенствованием. Можно почитать книгу или посетить мастер-класс. 08.02 Особое внимание стоит уделить своей второй половинке. Партнер нуждается в заботе и нежности. 09.02 Отличное время, чтобы сменить работу. 10.02 Появится шанс закончить начатые дела, и поставить новые цели. 11.02 Придется быть сдержанным, чтобы не испортить отношения с окружающими людьми. 12.02 Свободное время стоит провести в кругу семьи. 13.02 Одиноким людям следует подумать о том, чтобы найти вторую половинку. Астрологи утверждают, что для новых отношений наступил подходящий момент. 14.02 Если некоторые проекты казались сложными, можно приняться за их реализацию. 15.02 Свободным людям следует посещать массовые мероприятия. Интересные знакомства и встречи гарантированы. 16.02 Появится шанс встретить вторую половинку. 17.02 Дела в семье будут складываться успешно. Конечно, в это время от приключений придется отказаться. 18.02 Появится шанс изменить свою жизнь. Это касается как личной сферы, так и профессиональной.

Узнав о том, с какого числа и во сколько Луна станет растущей, можно ставить перед собой цели. Это время подходит для перемен, перевоплощений и исполнения заветных желаний. Не стоит бояться экспериментов, они пройдут успешно.