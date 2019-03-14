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Когда Радоница в 2019 году

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Радоница, или Поминальный день после Светлой Пасхи, не имеет определенного числа, поскольку отсчитывается от самого большого в году двунадесятого праздника. Ежегодно еврейские священники по своим канонам определяют сроки своего празднества, а христианский мир после этого проводит свои вычисления. Так что какого числа этот день будет в 2019 году, уже известно, особенно, если посмотреть Церковный календарь на 2019 год. 

В 2019 году у православных Светлое Воскресенье пришлось на 28 апреля, отсюда и легко посчитать, какого числа Радоница – 7 мая.

История

Церковные традиции у православных устанавливались на протяжении тысячелетий. У каждого церковного праздника есть не только религиозно-теософское обоснование, но и глубоко уходящие в даль веков народные верования и обряды. Уникальность Православия состоит в его способности воспринимать духовные начала и верования народа, принимать их в свои духовные скрепы, свято хранить и соблюдать. 

Зная какого числа в 2019 году отмечается Радоница, многие верующие переносят праздник на выходной день – субботу или воскресенье, и церковь этого не запрещает.

В 2019 году Радоница не утратила своего глубинного смысла. Хоть ее и считают рудиментом язычества, но на самом деле – это память о предках, которой придается особое значение. У славян был целый цикл обрядов и верований, посвященных почитанию умерших и погибших, у них было свое понятие о рае, в который улетали души.

Их заклинали особыми словами – приятным обращением, хвалебными тостами, теплыми воспоминаниями, произнесенными вслух на могилах. На местах захоронения оставлялась пища и проливалось вино из церковных чаш.

В церковных традициях у празд​ника совсем иное значение. На 9 день душа умершего все еще на земле, поэтому его отсчитывают от дня воскрешения и собираются в храмах для молитвы и на кладбищах для поминовения. 

Знать, какого числа особое поминовение, когда Радоница, христиане стараются с 3 века нашей эры. Потому что именно особый поминальный день – наилучший повод для изменения загробной жизни в лучшую сторону. Ведь умерший человек, потеряв бренное тело, становится неполноценным и не может каяться. А если за него возносятся особые молитвы, и загробная участь его будет значительно облегчена. 

Когда будет Радоница в 2019 году

Срок и дата, когда будет Радоница в России, зависит от дня празднования Светлого Воскресенья. Радоница – всегда 9-й день после Пасхи и всегда приходится на четверг. И поскольку Пасха в этом году 28 апреля, несложно подсчитать, что поминальный вторник будет 7 мая. 

Но поминовение усопших можно перенести на ближайшую субботу (иногда Радоница так и считается, в ряду христианских православных суббот, отведенных для поминания и молитв). Ничего криминального в этом нет, предки-славяне отводили для этого действа целую неделю.

И если у верующего человека рабочий день, то по церковному разрешению и по традициям своих предков, он может поминать своих дорогих умерших на протяжении недели. Например, перенести на субботу или воскресенье, следующие за поминальным днем, а 7 мая просто зайти с утра в церковь и выполнить все необходимые ритуалы.

Если постоянно и бескорыстно молиться об умершем, это принесет ему на том свете куда больше пользы и отрады, чем самые богатые и помпезные памятники, выставленные на кладбище. 

Радоницу неслучайно называют Пасхой Мертвых, хотя у предков она именовалась Тризнами, Навьим днем или могилками. Нынешнее название произошло от слова радость. В этот день не нужно грустить. Нужно только молиться Богу о душах умерших, и вспоминать их тепло и доброжелательно.

  • А вы ходите на кладбище в Радоницу?

Традиции

При посещении кладбища обязательно приносили с собой вареные яйца, которые зарывали в землю на могиле, или же разбивали о крест и крошили. Богоугодным деянием считалось и раздача пищи – то же самое очищенное яйцо можно было отдать убогим, сирым и голодным. 

В некоторых местностях не ходили на кладбище, считали, что души, усопших нужно встречать дома. Для них символически топили баню, оставляли чистые вещи, а сами туда не ходили, особенно вечером. Только после окончания светлого поминального дня туда заходили умыться, и это – тоже традиция.

Рачительные хозяйки непременно готовили особые блюда для церкви, часть отдавали священнослужителям, а вторая часть оставлялась в храме, чтобы можно было накормить голодных.

На подоконнике в доме непременно ставили воду и крошки, а за столом, помимо тарелок для всех – еще три пустые тарелки – за три дневные трапезы. 

Гостей кормили досыта, спиртное не было под запретом. Чаще всего гости оставались ночевать, и на следующий день устраивали гуляния. Если в этот день шел дождик, непременно умывались дождевой водой. И как это ни удивительно, но в этот поминальный день он всегда есть, но, как правило, небольшой.

Приметы на Радоницу

Считалось, что если сходить на кладбище и попросить родственников послать вещий сон, то он непременно будет и сбудется. 

Второе гадание на сон было с березовой веткой. Береза в верованиях славян считалась особым деревом, и если положить на Радоницу под подушку березовую ветку, то приснится жених, за которого девушка выйдет замуж. 

С березой было связано и еще одно поверье – венки из веток спускались по реке, и смотрели, куда он поплывет:

  • если венок утонет, то верили, что это к смерти;
  • если уплывет в каком-то направлении, то оттуда придет долгожданный жених.

Народные традиции запрещали в этот день заниматься какими угодно работами с землей. Старики искренне верили, что если не посещать могилки на Радоницу, то их после смерти никто и не вспомнит.

Дождик без ветра считался прекрасной приметой, приносящей счастье, а вот если дует сильный ветер и идет дождь, то мертвые недовольны. Хотя под грозу и гром в поминальный четверг для девиц считалось хорошей приметой умыться через золотое или серебряное кольцо, это поможет похорошеть и надолго сохранить молодость.

В Православии на Радоницу было принято радоваться, устраивать гуляния, вспоминать умерших добрыми и светлыми словами.

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14.03.2019
Теги: Радоница какого числа православные

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А в знали о данном празднике? 3  

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  • Вера / 14.03.19 16:39
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    Спасибо тем людям, кто напоминает нам про наши светлые праздники. Кто не помнит свою веру и историю – тот пропащий человек, хотя, может, и не осознает этого.
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  • Ольга / 14.03.19 16:38
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    Радоница – истинно славянский, православный праздник. Наша добрая и светлая религия сохранила нам практически все традиции и верования наших предков, оттого и настолько она нам близкая. Особенно верю в приметы. Всегда сбываются.
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  • SlaVa / 14.03.19 16:38
    -
    0
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    Нет ничего прекраснее народных традиций. В детстве родители отвозили меня в деревню, а мне все казалось пережитками, средневековьем. А сейчас жалею, что не перенимала и не прислушивалась. Сейчас бы ох как пригодилось, передала бы знания внукам.
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