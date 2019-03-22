Калатея - уход в домашних условиях

Калатея - красивое растение и уход в домашних условиях за ним требует определенных знаний. Это представитель семейства марантовых, относящихся к комнатным декоративным растениям. Калатея весьма привередливая, поэтому цветоводы должны набраться сил и выполнить необходимые действия для сохранения ее красоты и здоровья.

С Калатеей не так уж и просто, в ее уходе в домашних условиях имеется много тонкостей, которыми нужно овладеть. Если не следовать требованиям по созданию благоприятной обстановки, у капризного цветка могут появиться заболевания.

Уход за Калатеей в домашних условиях

Самым главным условием при выращивании цветка Калатеи и уходе в домашних условиях является формирование теплой и влажной среды. Именно в такой обстановке растение будет расти, сохранять свою красоту и здоровье.

Освещение

Если дать цветку слишком много света, можно навредить его пестрый окрас. Калатея будет сворачивать свою листву из-за яркого света. Если правильно следить за Калатеей, например, разновидности Медальон, а также соблюдать требования к уходу в домашних условиях, растение сможет порадовать не только зеленой листвой, но и фиолетовой.

Хорошее самочувствие цветку обеспечено в обычно квадратной комнате в затененном месте. Только так растение сможет разнообразить обыденный интерьер и внести некую привлекательность.

Температура воздуха, влажность

Цветок не нуждается в подготовке высокой температуры воздуха:

в летний период для него будет достаточно от +16 до +24 градусов Цельсия;

в зимний период без орошения почвы – от +12 до +16 градусов Цельсия.

Калатея чувствительна к смене температуры воздуха, в особенности, если открывать двери и окна, а также реагирует на солнечные лучи. Исходя их этого, растение рекомендуется держать подальше от светлых окон, регулярно открывающихся дверей, где постоянные сквозняки.

Некоторые цветоводы, которые содержат Калатею, при уходе в домашних условиях, замечают, что сохнут листья. Чтобы растение нормально развивалось, главным требованием является высокая влажность воздуха в течение всего года. Каждый день необходимо проводить опрыскивание цветка мелким распылителем, обязательно чистой водой, в которой не содержится хлор и кальций. Горшок следует держать под влажным материалом, например галькой, и постоянно его увлажнять.

Стоит отметить, что растения с бархатистой структурой, а также с опущенной листвой, нельзя брызгать водой. Более подходящий вариант – это поливание под душем два раза в месяц.

Опрыскивать лучше всего окружающий воздух вокруг цветка пару раз в день. Если на растении скопилась пыль, нужно воспользоваться сухой салфеткой или кистью и аккуратно протереть листву. Для повышения влажности в помещении, Калатею рекомендуется выращивать наряду с другими растениями.

Режим полива

Калатея, например, разновидности Микс и других, при уходе в домашних условиях требует качественную воду для своего полива. Вода должна быть температурой на 2-3 градуса теплее в сравнении с температурой в комнате. Для полива лучше всего использовать мягкую воду, например, дождевую.

Если нет возможности добыть такую влагу, а есть только из-под крана, нужно вечером набрать ведро воды, добавить в него примерно три горсти торфа, завернутого в марле. С утра этой водой можно будет поливать цветок.

В период весны и лета Калатея требует более влажный уход в домашних условиях, особенно, если сохнут листья. Поливать цветок следует как можно больше. После того, как почва будет увлажнена, необходимо избавиться от лишней влаги в подставке под горшок. Если этого не сделать, возможно гниение корней.

Зимой необходим сдержанный полив почвы, а по рекомендациям специалистов, чтобы растение благоприятно развивалось, нужно сохранять почву немного влажной.

Почва

В природе Калатея чаще всего встречается в лесах, например, Бахема, которая обитает в Бразильских растительных местностях, при уходе за которой в домашних условиях необходимо придерживаться уличных параметров.

Перед тем, как посадить растение, необходимо подготовить почвенную смесь, содержащую листовую землю, песок и торф в соотношении 2:1:1. В эту смесь необходимо добавить древесный уголь, коку и немного хвойной земли.

Чтобы улучшить физические свойства, а также повысить питательность, нужно добавить около 30 процентов перегноя. В магазинах продается уже готовая смесь, предназначенная для комнатных растений.

Удобрения

Для того чтобы почва растения получала достаточное количество питательных элементов, важно регулярно добавлять подкормку. Когда длится вегетация, удобрять необходимо около двух или трех раз в месяц, используя подкормку, не содержащую в себе кальций и азот. Подкармливать необходимо перед цветением, а также после его окончания.

Интересно, что Калатея Лансифолия при уходе в домашних условиях цветет крайне редко, даже порой совсем не показывает своих благоухающих цветков.

Пересадка Калатеи

Молодые растения необходимо систематически пересаживать один раз в год, а уже взрослые цветки – раз в 2-3 года. Самое подходящее время для пересадки – это весна. Горшок нужно использовать среднего размера, широкий и небольшой высоты.

Среда, в которую нужно посадить растение, должна быть слабокислой, рыхлой, а также воздухопроницаемой. Рекомендуется приобрести готовую почвенную смесь для Калатеи и последующего ее ухода в домашних условиях, чтобы избежать возникновения болезней и их лечений.

Если нет возможности купить субстрат, можно приготовить его самостоятельно:

Для этого нужно взять одну часть прогретого речного песка с добавлением двух частей торфа, две части перегноя и две части лиственной почвы. В процессе пересадки нужно выполнять все аккуратно, а также следить за правильностью действий. В первую очередь на дно горшка плотно укладывается слой дренажа, сверху посыпается свежей земляной смесью. Затем нужно перевалить куст в новый горшок, стараясь сохранить корневую систему и комок почвы на ней. Образовавшуюся пустоту в горшке нужно заполнить свежей земляной смесью.

При правильном уходе за цветком, он будет хорошо расти, развиваться и обязательно зацветет. Например, Калатея Кроката при хорошем уходе в домашних условиях, может цвести на протяжении 2-3 месяцев.

Размножение

Размножаться Калатея может несколькими способами, каждый из которых представлен ниже.

Деление куста

Весной, когда пересаживается цветов, корневую систему взрослого растения можно поделить на части, да так, чтобы каждая доля имела несколько образованных листьев и корневищ.

Части растения нужно рассадить по отдельным горшкам и наполнить специальной смесью для представителей марантового семейства. Затем растения нужно поставить в затененное место с повышенной влажностью и теплым воздухом.

Под горшки следует поставить поддон с влажным керамзитом и предусмотреть, чтобы вблизи стояло отапливающее оборудование. Укрепление Калатеи происходит достаточно долго, и успех в развитии корневой системы зависит от правильности ухода.

Размножение черенками

При таком варианте размножения от материнского куста необходимо осторожно отрезать надземный черенок. Для укоренения Калатею нужно посадить во влажную почву, накрыть обрезанной бутылкой из пластика или полиэтиленовым прозрачным пакетом. Когда появятся первые корни, необходимо избавиться от укрытия. Важно понимать, что черенок может и не укорениться, такие случаи бывают нередко.

С помощью черенков

Такой вариант выращивания очень сложный, ведь даже самые отборные семена могут не взойти. В любом случае так размножаться можно и для этого нужно:

Взять горшок, насыпать в него земельную смесь из песка и листовой почвы в соотношении 1 к 2 и посеять семена. Посев нужно поставить в место, где температура воздуха будет достигать от +21 до +25 градусов Цельсия. После появления первых сформировавшихся листьев, всходы пикируют в ящик с такой же смесью, которая применялась при посеве. Когда цветки подрастут и окрепнут, их нужно посадить в индивидуальные горшки.

Болезни и вредители

Обитая в помещении с сухим воздухом, в Клатее могут появиться щитовки, паутинные клещи или трипсы, в результате чего растение начнет желтеть и терять листву.

Чтобы понять, поселился ли какой-то вредитель в цветке, нужно внимательно его осмотреть. Признаками обитания насекомых являются следующие образования на листьях:

липкий налет;

паутинка;

бледные точки.

Если замечены указанные проявления, нужно быстро выполнять необходимые действия:

промыть листву водой с мылом;

если насекомые остались, растение нужно опрыскать раствором специального инсектицидного препарата;

использовать химические средства при борьбе с клещами.

Если неправильно ухаживать за растением, а также создать для него неподходящую среду, могут возникнуть разные проблемы с листвой:

Сухость кончиков – при таких проблемах нужно проследить, чтобы воздух был влажным. Засыхание кончиков происходит в сухом помещении. Нужно как можно чаще опрыскивать растение и разместить Калатею в поддон с влажной галькой. Образование сухих пятен на поверхности – возможно после того, как на листве остается большое скопление воды после опрыскивания. При реакции солнечных лучей с этими каплями, получается ожог. Полное засыхание – получается в результате сквозняков, слабого полива или в результате обитания в растении трипсов. Пожелтение – если желтеет нижняя часть листвы, то беспокоиться не нужно, это нормальный процесс отмирания листьев. Появление желтизны в других частях цветка может быть спровоцировано переизбытком удобрений либо неправильным режимом полива. Желтеют листья в результате недостаточного количества воды, а также из-за образованной в корнях жидкости. Увлажнение почвы нужно производить в тот момент, когда верхний слой высохнет примерно на 20 миллиметров глубиной. Процесс подкормки также очень важен. Питательные смеси нужно добавлять не в полном объеме, а только половину от указанного объема на упаковке. Помимо этого холодный воздух также может провоцировать пожелтение листьев. Скручивание – причиной этому может стать низкая температура, не достаточная влажность окружающей среды, а также сквозняки.

Всевозможные трудности, которые могут появиться при выращивании Калатеи, связаны с неправильным уходом и созданием плохой среды для роста растения. Это означает, что для здоровья цветка нужно правильно за них ухаживать, подкармливать и следить за температурой и влажностью окружающей обстановки.