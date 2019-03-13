Когда Пасха в 2019 году

Ежегодно в каждой христианской семье ожидают главный церковный праздник – Пасху. К празднованию готовятся заранее, а отмечают день в кругу родных и близких. Чтобы успеть все приготовить к Пасхе в 2019 году, нужно знать какого числа она будет у православных. Если воспользоваться церковным календарем или же рассчитать самостоятельно день, станет известно, что в нынешнем году светлый праздник будет поздним.

Времени на подготовку еще много, потому что Пасху в 2019 году будут отмечать 28 апреля.

История праздника

По библейским данным сын Божий Иисус Христос отважился на мучительную смерть, чтобы искупить человеческие грешные деяния. Его распяли на кресте, который был установлен на горе Голгофа. Распятие произошло в пятницу, именно этот день стал называться Страстной пятницей. Тело Иисуса после страшных терзаний было доставлено в пещеру.

Одна из раскаявшихся грешниц Мария Магдалина со своими помощницами, принявшими христианство, в ночь с субботы на воскресенье решили попрощаться с Иисусом, чтобы показать ему свою любовь и уважение.

Для этого они пришли в пещеру и заметили, что гробница, в которой лежало тело, была пустой, а два ангела в один голос сказали: «Иисус Христос воскрес».

Происхождение наименования праздника лежит в основе древнееврейского языка, а именно от слова «Песах», что равносильно «пощаде», «избавлению». Прослеживается тесная связь с десятой, самой жестокой египетской казнью, которая продемонстрирована в Торе и Ветхом Завете.

Согласно преданию, люди и животные были наказаны тем, что родившиеся у них первенцы вскоре умирали.

Под исключение попадали люди, жилище которых было помечено кровью безгрешного ягненка. Согласно мнению исследователей, обозначающее название праздника тесно переплетается с верой христиан, что Христос был таким же невинным, как ягненок.

Какого числа Пасха в 2019 году у православных

Уже сейчас люди начинают готовиться к Пасхе в 2019 году и хотят знать, какого числа она будет у православных согласно календарю.

В этом году такой светлый день будут отмечать 28 апреля.

По традиции, когда наступит Пасха в 2019 году, то завершится Великий пост, а для тех, кто не знает какого числа начало поста, информация такова – продлится воздержание с 11.03.19 по 27.04.19 гг. В этот период все православные питаются в ограниченном режиме, очищаются от грехов, пересматривают свое поведение.

По традиции на Пасху принято готовить сдобную ароматную выпечку, украшать уличи, красить яйца, обустраивать дома и территории символикой праздника: кроликами, ягнятами. Также в этот день во многих храмах проводят службу, люди ходят по гостям и приветствуют друг друга фразой «Христос Воскрес!», а в ответ – «Воистину Воскрес!».

Когда армянская Пасха в 2019 году

Многие интересуются, когда же будет армянская Пасха в 2019 году, какого числа люди смогут отметить этот светлый праздник в Армении.

В армянской апостольской церкви ведется летоисчисление по Григорианскому календарю, поэтому празднование такого события приходится на день отмечания католической и протестантской Пасхи.

Это первое воскресенье после первого полнолуния весной. Чтобы рассчитать дату, учитывают расположение солнца и луны, то есть в соответствии с лунным календарем. На основании количества дней, которые остаются до ближайшей полной Луны от дня весеннего равноденствия, определяется день Пасхи. В воскресенье, которое следует за полнолунием, и принято отмечать светлый праздник.

Тем, кто планирует заблаговременную подготовку к празднику, важно знать, какого числа в 2019 году у армян будет Пасха. Так, отмечать этот день армянский народ будет 21 апреля.

Если знать про Пасху в 2019 году, и какого числа она у православных по календарю на 2019 года, то можно предугадать дату армянского светлого события. Бывает, когда между этими праздниками разница всего 7 дней, но такой промежуток получается не всегда, они могут даже совпадать.

Католическая Пасха в 2019 году

Зачастую Светлое католическое воскресенье празднуют немного раньше (на 1-2 неделю) по сравнению с православным событием, но иногда бывает по-другому.

Раз в три года Великий пост и Пасха позволяют воссоединиться христианским людям. Благодаря этому, представители различной веры могут скоротать священное время в мире и согласии.

Что касается Пасхи в 2019 году, и какого числа она у католиков, согласно календарю на 2019 год, то с христианским событием она не совпадает. Принимать поздравления люди, исповедующие католическую веру, будут 21 апреля нынешнего года.

Еврейская Пасха в 2019 году (Песах)

Четко установленной даты празднования Светлого воскресенья у евреев нет. Чтобы определить день, необходимо воспользоваться лунным календарем, с помощью которого и высчитывали праздничные события в древности.

Празднование Пасхи (Песаха) приходится на первое полнолуние весной, в 14-й день первого месяца еврейского календаря (нисан). Как указывает современное летоисчисление, торжествуют обычно в период с марта по апрель и на протяжении одной недели.

Таким образом, Пасха в 2019 году у евреев, согласно календарю на 2019 год, начнется 19 апреля, а закончится 27 апреля. В периоды с 20 по 21 апреля, а также с 26 по 27 апреля запрещено выполнять какие-либо работы. С 22 по 25 апреля разрешается заниматься делами при условии определенных противопоказаний.

Традиции праздника

На протяжении многих десятков и сотен лет религиозный народ отмечает этот праздник и выполняет устоявшиеся традиции. Несмотря на различия в праздновании, люди со всего мира объединены определенным перечнем обычаев, который присущ каждому.

К главным традициям, которые ежегодно соблюдаются людьми в Пасху, относятся:

приготовление праздничных куличей по разным рецептам, в каждой семье своя технология выпекания. Если подойти к этому делу с душой, то получится превосходное блюдо;

так как скорлупа символизирует новую и вспыхивающую жизнь, к этому дню принято красить яйца. Согласно легенде, камень, которым преграждал путь в гробницу с телом Иисуса, был яйцевидной формы. Изначально использовали в покраске только красный оттенок, так он символизировал кровь Спасителя. Но спустя некоторое время стали применять и другие цвета;

принято организовывать праздничный стол, за котором должны присутствовать все члены семьи;

в этот день здороваются и отвечают на приветствие иначе. Начинают разговор с «Христос воскрес!», а в ответ: «Во истину Воскрес!». Приняты взаимные объятия, поцелуи в щеку (3 раза), а такой порядок общения должен сохраняться в течение сорока дней;

также после того, как заканчивается домашнее празднование, принято ходить по гостям в соседние дома и угощать их обитателей своими вкусностями;

необходимы состязания между детьми с крашеными яйцами. Такой вид забавы не запрещен, а наоборот пользуется одобрением;

в доме принято ставить живые цветы, на стол ставят посуду, предназначенную для особых случаев.

Праздничный стол необходимо покрыть чисто-белой выглаженной скатертью.

Празднование такого светлого события продолжается на протяжении сорока дней. Такой период времени установлен не зря, после воскресения Спаситель пребывал на земле именно столько дней.