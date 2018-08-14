Что интересного подарить мужчине на День рождения: варианты

Считается, что выбрать презент для представителя сильного пола – довольно сложная задача. На ум сразу приходит элитный алкоголь, сигары, носки, парфюм или бритвенные принадлежности. Такие сюрпризы носят формальный характер и свидетельствуют о том, что дарителю не слишком важны эмоции именинника. Если же мужчина вам дорог, и вы хотите преподнести ему интересный подарок на день рождения достаточно проявить немного фантазии.

Подарок любимому мужчине

Выбрать достойный презент супругу или парню, на самом деле, очень просто. Вы, как любящая женщина, точно знаете об увлечениях и пристрастиях своей второй половинки. Кроме этого, день рождения прекрасный повод для романтических или интимных сюрпризов. Вашему мужчине будет приятно осознать, что подарок выбирался с нежностью и только для него единственного:

Романтический ужин на крыше дома, берегу реки или в вашем особом месте. Вечер, свечи, приятная музыка, вкусные блюда, ваша забота и многообещающее продолжение не оставят равнодушным даже самого брутального мачо. Парные сеансы в SPA-салоне. Мужчины устают, и это факт. Расслабляющие процедуры позволят вашему возлюбленному ощутить новый вкус жизни, отпустить тревоги, восстановить энергию, вернуть тонус. Полет на воздушном шаре или парный прыжок с парашютом. Согласитесь, мало что сближает больше, чем совместно пережитые яркие, позитивные эмоции. Катание на танке, багги, квадроцикле, параплане, джип-тур, дайвинг, гонки. Кураж, азарт, адреналин – именно то, что оценит ваш мужчина в день именин. Пейнтбол или лазертаг с друзьями обеспечат отличную разрядку и хорошее настроение. Интимная настольная игра с заданиями разного уровня близости. Влюбленным молодым парам она позволит избавиться от лишних комплексов, познать предпочтения, раскрыть чувственность своего партнера. Супругам со стажем, игра поможет выйти за границы установленных рамок, разжечь огонь страсти и снова влюбиться в свою половинку. Интимные подарки из магазина для взрослых, танец. Мужчины любят глазами. Что может быть приятнее, чем созерцать свою изящную, гибкую возлюбленную, а затем окунуться с ней в мир удовольствия. Подарок по увлечениям. Автолюбителям понравится парктроник, кожаный чехол на руль, видеорегистратор, чехлы с подогревом на сиденья или рамка для номера с надписью «№1», «великий гонщик», «царь дорог». Любители рыбалки оценят рыболовный чемоданчик, готовый набор для рыбака, эхолот, коптильню для рыбы. Мужчине охотнику можно преподнести охотничий нож в красивых кожаных ножнах, чехол для ружья, навигатор, ягдташ-пояс, ружейную подсветку.

Когда финансы не позволяют приобрести интересный подарок на день рождения для любимого мужчины, вы можете создать его собственными руками. Например, семейный фотоальбом, мультирамку или генеалогическое древо.

Если же вы готовы радовать свою вторую половинку не только в день именин, тогда преподнесите ему «чековую книжку желаний». На каждой страничке обычного блокнота вклейте красочные картинки и запишите соответствующие им мечты вашего возлюбленного. Это может быть:

неделя ужинов по твоему заказу;

массаж;

вечер компьютерных игр;

исполнение любого интимного желания;

шоппинг только для тебя;

вечер с друзьями.

Только обязательно поставьте любимому условие: одно желание за день.

Сюрприз для коллеги и начальника

Подобрать интересный подарок на день рождения для мужчины коллеги – непростая задача. Если вы решили преподнести презент от себя, он должен быть относительно недорогим, не слишком личным, с соблюдением всех правил делового этикета.

Также обязательно учитывайте хобби именинника:

Именной USB-накопитель или внешний аккумулятор. Курящему сотруднику понравится необычная зажигалка в тандеме ионной пепельницей. Благодаря особой конструкции она затягивает дым в колпак и избавляется от него. Коллеге, старающемуся избавиться от пагубного пристрастия, можете преподнести электронную сигарету, кальян. Массажная накидка на офисное кресло или массажер для шеи. Жующая копилка, «поглощающая» деньги. Будильник-вертолет. Для отключения сигнала его сначала нужно догнать. Также существуют модели в форме футбольного мяча (для отключения необходимо ударить об стену) или с появляющейся мишенью, в которую нужно попасть из специального пистолета. Быстрое, бодрое и позитивное пробуждение гарантировано. Шкаф с мини книгами. Шарик антистресс с забавным пожеланием. Ручка с проекцией. Магнит для записей.

Коллективный подарок предполагает более широкие финансовые возможности. Поэтому можно презентовать:

Яркие эмоции: полет в аэротрубе, на авиатренажере истребителя или реактивном ранце, урок экстремального вождения, заезд на гоночном болиде, катание на бронированной разведывательно-дозорной машине. Подарочный сертификат в тематический магазин, согласно интересам вашего коллеги. Можно выбрать самостоятельно и, например, рыбаку подарить дорогостоящую удочку, мастеру на все руки набор инструментов, любителям живописи картину известного художника. Коллега, играющий в бильярд, оценит оригинальный кий, спортсмену придется по вкусу тренажер. Абонемент в элитный спортклуб, билеты на концерт любимой группы, футбол, хоккей, баскетбол. Учитывая то, что в день рождения можно позволить себе расслабиться, подарите коллеге тур по барам города в сопровождении гида и лучших друзей. Наручные часы, желательно из драгоценного металла.

С особой тщательностью стоит подходить к выбору интересного подарка на день рождение для мужчины, который является вашим начальником. Запомните, нельзя презентовать вещи, способные продемонстрировать неуважение или нарушающие субординацию.

Подходящими, но в то же время нестандартными подарками могут стать:

Мастер-класс по владению японским мечом. Дайвинг с морскими хищниками. Предмет декора для рабочего кабинета: картина, панно, настольный фонтан, биосфера, настенная метеостанция, 3D светильник, левитирующий глобус. Эксклюзивная перьевая ручка и чернильница. Именная звезда или «Оскар». Ретро музыкальный центр. Несессер для командировок.

Подарок начальнику должен быть коллективным. Это знак уважения, часть делового и корпоративного этикета. Индивидуальные презенты неприемлемы.

Сюрпризы для мужчин разного возраста

Чтобы подарок на день рождения был действительно интересным для мужчины, обязательно учитывайте возраст именинника. Молодые парни будут счастливы, получить в качестве презента:

Качественные наушники с хорошим диапазоном частот, которые работают через Bluetooth. Необычный рюкзак с хитроумной системой защиты от воров и USB-выходом. 3D очки виртуальной реальности. Сертификат на обучение стрельбе, рукопашному бою, абонемент в магазин спортивного питания и прочее. Главное, чтобы подарок соответствовал увлечениям парня. Скретч-плакат «100 вещей, которые необходимо сделать в жизни». Портативную акустическую систему с защитой от влаги, аккумулятором большой емкости, чистым звучанием. Подсветку для колес велосипеда.

Мужчинам от 25 до 35 лет можно преподнести:

геймпад;

сертификат на прохождение квеста;

смарт-часы;

книгу-бар;

солнечную зарядку для гаджетов;

автомобильный коммуникатор;

веселые парни, которые не скрывают своего внутреннего ребенка, придут в восторг от квадрокоптера. Благодаря ему можно не только шпионить за соседями и возомнить себя великим разведчиком, но и смотреть на любимые места с высоты птичьего полета;

портативную баню;

холостяки и трудоголики по достоинству оценят робот-пылесос;

домашнюю мини-пивоварню.

Хорошим подарком для взрослого, состоявшегося мужчины, станет:

Сертификат на индивидуальный пошив обуви или одежды. Часы, ручка, зонт с гравировкой, запонки с часовым механизмом. Набор редких сортов чая и кофе. Очки для водителя с антибликовым покрытием, фотохромные или «антифары». Можно выбрать стильную оправу и преподнести ее в кожаном чехле. Любителю туристических походов понравится кондиционер в палатку, переносной душ, рюкзак с большим количеством отделов. Биокамин. Мастер-класс по стрельбе из гладкоствольного оружия, арбалета, лука, снайперской винтовки. Портмоне с секцией power-bank, позволяющий заряжать гаджеты. Дегустация вин или других спиртных напитков.

При выборе подарка, не бойтесь оригинальных решений. Главное, учитывайте предпочтения мужчины и не забывайте, что не меньшее значение имеют искренние пожелания, с которыми вручается презент.