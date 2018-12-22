Открытки на Новый год 2019 своими руками

Открытки на Новый год никогда не перестанут быть актуальными. Особенно, если они сделаны своими руками и обязательно с любовью. В начале 2019 года будут очень актуальны поделки с изображением главного праздничного символа – Желтой Свиньи.

Поздравительная открытка для детей

Если ребенок хочет сам сделать подарок для своей мамы или бабушки, то в этом случае отлично подойдет предложенный ниже мастер-класс. Очень простая и веселая открытка поможет проявить свои чувства и развить творческие способности.

Материалы:

ножницы;

клей ПВА;

простой карандаш;

розовый карандаш;

картон белого цвета;

бумага розового цвета;

черный и розовый фломастеры;

шаблоны деталей свинки из бумаги;

розовые бусинки или другие украшения для декора;

салфетка или бумага для декупажа темного тона с рисунком.

Этапы работы:

Заранее распечатываем шаблон свинки и аккуратно вырезаем все детали. При этом нужно сохранить черный контур для большей симметричности.

Каждый шаблон «переводим» на розовую бумагу, используя карандаш такого же оттенка. Снова вырезаем их по линии, сохраняя нарисованную линию.

На белом картоне простым карандашом рисуем квадрат размером 15х15 см. Для удобства используем линейку, после чего аккуратно вырезаем фигуру.

Картонку прикладываем к салфетке для декупажа и отступаем с каждой стороны 0,5 см. Проводим дополнительные линии и вырезаем второй квадрат большего размера.

Разноцветную салфетку приклеиваем на белый картон. Немного приглаживаем его руками и дожидаемся полного высыхания.

За это время собираем нашу свинку. В самом начале крепим пятачок к мордочке, которую в свою очередь приклеиваем к туловищу, слегка наклоняя ее в сторону.

С помощью розового карандаша рисуем розовые щечки, а глаза и ноздри делаем с помощью черного фломастера с тонким наконечником.

Берем в руки основу для открытки и срезаем выступающие края разноцветной салфетки.

Готовую хрюшку крепим посередине. Для этого можно использовать не только клей, но и двухсторонний скотч – в некоторых случаях он даже надежнее.

Красивые бусинки (или другие декоративные элементы) приклеиваем у основания ушек с каждой стороны. Уже через несколько минут можно подписать открытку с другой стороны.

Сделать такую поделку можно как дома, так и в детском саду. Для детей это хорошая возможность сделать приятное своим близким людям и просто весело провести время.

Открытка-конверт «Щедрая свинка»

На праздники очень часто дарят деньги, которые никогда не будут лишними ни в одной семье. Но преподносить их просто так «из рук в руки» не прилично, поэтому для этих целей все чаще используют самодельные конверты.

Материалы:

линейка;

ножницы;

лист белого цвета;

простой карандаш;

розовый фломастер;

черная ручка (линер);

лист А4 розового цвета;

клей ПВА или «карандаш»;

синий (голубой) фломастер;

черный фломастер (маркер с тонким наконечником).

Этапы работы:

Берем розовый лист бумаги А4, аккуратно складываем его пополам и разрезаем на две равные части. Для работы понадобится только одна половинка.

Снизу, используя линейку, отступаем 7 см. А затем, ориентируясь на первую метку, отмеряем еще столько же сантиметров. Чуть ниже делаем такие же отступления.

С левого края над первой частью делаем метку в 3 см и 11 см. Между ними чертим линию длинной в 8 см. Чертим идентичную линию выше на вторых отметках.

Соединяем линии по бокам, так как это показано на фотографии ниже.

Теперь рисуем голову свиньи с заостренными ушками, круглым пятачком и маленькими глазами. Также рисуем четыре горизонтальные линии чуть ниже, которые будут напоминать руки.

Обводим контуры черной ручкой или линером. Выделяем детали еще и с помощью розового фломастера. Через несколько минут необходимо стереть вспомогательные линии.

Дальше без спешки вырезаем будущий конвертик по контуру. Заранее посмотрите на фотографию ниже, чтобы не обрезать ничего лишнего.

Сначала по линии загибаем нижнюю часть, а затем руки. Прорисовываем копыта черным цветом и отрезаем по краям небольшие треугольники для большей реалистичности.

Из белой бумаги вырезаем два прямоугольника с параметрами 8х5,5 см и 12х7 см. К последнему прикладываем линейку и отмеряем с обеих сторон по 2 см.

По этим отметкам сгибаем полоски с двух сторон друг к другу. Снизу (с одной стороны) отмечаем еще по 1 см и так же загибаем полоску. Срезаем две угловые стороны, как это показано на примере ниже.

Боковые стороны сгибаем пополам с одной и с другой стороны. Соединяем клеем только нижние части, чтобы получилась своего рода «пружина».

Теперь загибаем все полоски вовнутрь и покрываем их тонким слоем хорошего клея. Открываем свинку и крепим полученный конвертик по центру.

Обводим края меньшего прямоугольника голубым цветом и рисуем конвертик внутри. Украшаем его милой «печаткой» в виде сердца или любой другой формы. Приклеиваем его уже с внешней стороны.

Дорисовываем свинке снизу ножки с копытами и при желании пишем поздравления с Новым годом.

Во внутренний кармашек можно спрятать не только деньги, но и маленькие сувениры, наклейки или брелоки, сделанные своими руками.

Милая открытка за 5 минут

Легкая поделка, сделанная своими руками на Новый год 2019, поможет сэкономить деньги или дополнить основной новогодний подарок милым сувенирчиком. С такой работой сможет справиться даже ребенок.

Материалы:

линейка;

ножницы;

хороший клей;

простой карандаш;

двухсторонний скотч;

игрушечные глаза (пуговицы);

черный фломастер с тонким наконечником;

листы цветного картона (желтого, розового и синего цветов).

Этапы работы:

Вырезаем из желтого картона три кружка разного размера (7, 5 и 2,5 см). Аккуратно обводим их контур черным фломастером. Благодаря этому готовая открытка будет выглядеть объемнее и интереснее.

Также вырезаем заостренные ушки (2х3 см) и ножки (2х2,3(5) см). Прорисовываем детали темным цветом.

Из голубого картона вырезаем квадрат с закругленными краями со сторонами 11,5 и 14 см. Хорошо, если на задней «стенке» фона будет какой-то узор.

С помощью двухстороннего скотча приклеиваем самый большой круг к картонке так, как показано на фотографии ниже. С правой стороны обязательно должно остаться свободное место.

После крепим голову вместе с ушками, а в самом конце – пятачок (на котором прорисовываем ноздри). Следим за тем, чтобы детали хорошо сочетались между собой и выглядели симметричными.

Остается лишь снизу приклеить ножки – размещаем их так, чтобы создалось впечатление, что свинка танцует.

Используя супер клей, фиксируем глаза на равном расстоянии друг от друга. Для этих же целей можно использовать одинаковые пуговицы, но они должны быть маленькими.

Из розового картона (можно использовать и другие похожие оттенки) вырезаем 3 воздушных шарика. Слегка «выгибаем» их с помощью ручки или карандаша, чтобы добавить объема.

Поочередно приклеиваем их в желаемом порядке. Лучше всего, если шары будут находиться на разной высоте друг от друга. Так готовая работа получиться намного интереснее.

Черной гелиевой ручкой (фломастером) рисуем тонкие ниточки, которые ведут к вытянутой ноге свинки. Можно дорисовать маленькие бантики или другие декоративные элементы.

Из обрезков картона делаем хвостик – выбираем довольно тонкую полоску, закручиваем ее с помощью ручки и крепит сзади, используя двухсторонний скотч.

Готовую открытку рекомендуется подписать и приложить к основному подарку – это может быть даже обычная шоколадка или маленькая игрушка, так же сделанная своими руками.

Оригинальная открытка для близких людей

Символ наступающего года – Свинья. Поэтому елочные игрушки, наклейки, сладости и самодельные поделки с этим персонажем очень актуальны. Особенно, если учесть, что совершенно каждый человек может сделать милую открытку, просто следуя следующему мастер-классу с пошаговыми фотографиями.

Материалы:

кисть;

карандаш;

белая гуашь;

акварельная бумага;

бумажные салфетки;

декоративные блестки;

маркеры черного и серебряного цветов;

плотная цветная бумага или картон формата А4;

акварельная краска (красная, синяя и фиолетовая);

клей (можно ПВА, но лучше использовать «карандаш»).

Этапы работы:

На листе акварельной бумаги (формат А5 или немного меньше) рисуем веселого поросенка. Еще один вариант – сохранить себе готовый шаблон, который находится ниже.

Используя акварельные краски, добавляем будущей открытке яркости. Также можно использовать цветные/акварельные карандаши или фломастеры.

Если использовалась краска, то ждем, когда она полностью высохнет, после чего очень аккуратно обводим контур черным маркером с тонким наконечником.

Чтобы сделать открытку интереснее, обрезаем края, чтобы вместо квадрата получилась арка.

Плотный лист картона складываем пополам. Не стоит торопиться, чтобы готовая работа выглядела опрятнее и намного профессиональнее.

На лицевую сторону, как раз посередине, приклеиваем рисунок свинки. Если используется ПВА, то стоит пригладить шаблон руками и губкой «собрать» выступивший клей. Но нельзя размазывать его по всей поверхности.

Наносим белую гуашь по периметру рисунка плотно смятой салфеткой. Так создается эффект снега и получается замаскировать края бумаги.

Дополняем работу белыми точками – это маленькие снежинки, падающие с неба. Наносим клей по высохшей гуаши и присыпаем его декоративными блестками. В качестве альтернативы многие используют мелко порезанный серебристый (или разноцветный) дождик.

Когда клей схватится (примерно через четверть часа) стряхиваем на газету или старую клеенку излишки декоративной «мишуры».

Под картинкой серебряным маркером пишем красивую надпись «С Новым годом» или любое другое поздравление.

На развороте открытки рекомендуется нарисовать белой гуашью объемные снежинки, узоры из инея, наклеить рельефную бумагу, на которой пишутся поздравления, сделать рамочку или наклеить тематические картинки/наклейки. Еще одна интересная идея – наклеить внутри фотографию человека, которому предназначается новогодняя открытка.

Сделать открытки на Новый год своими руками довольно просто. Даже человек без опыта сможет гордиться полученным результатом, если будет пользоваться всеми советами профессионалов. И тогда праздник, вполне возможно, поселиться в доме намного раньше.