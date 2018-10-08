Идеи подарков на Новый 2019 год своими руками

Еще совсем недавно было тепло и лето радовало взгляд своими яркими красками, но уже осталось совсем немного времени до Нового 2019 года, и нужно снова обдумывать, что подарить на этот феерический праздник. Потому что идеи подарков предсказуемы и требуют затрат, а поздравлять придется многих.

Поэтому есть смысл поразмыслить над способами возможной экономии, которые к тому же помогут не прибегать к тривиальным и штампованным наборам из носков, красиво упакованных чулок и полотенец, ежедневников и никому не нужных сувениров, поспешно купленных в последнюю минуту. Подарок, сделанный своими руками – наилучшее разрешение требований оригинальности, бюджетности и отхода от привычных праздничных клише.

Категории собственноручных изделий

Новогодние подарки своими руками – это обширный перечень изделий, для которых может потребоваться разный объем фантазии, и как ни горько это сознавать – небольшой объем денежных средств. Даже рукодельницам, способным шить и вязать, потребуются нитки, фурнитура, аксессуары и инструменты для работы.

А делая в красках расписанные елки из конфет, понимаешь, что даже на Новый 2019 год подарок, изготовленный собственноручно может обойтись в весьма кругленькую сумму.

Поэтому перед тем, как размышлять над проблемой, как сделать подарок своими руками, нужно примерно определиться с наличным бюджетом, и решить, из какой категории он будет:

Потребующие затрат. Подарок на Новый год 2019 из серии «можно красиво оформить». Идеи таких презентов всегда просты до крайности, и обходятся недешево, начинаясь со слов можно красиво (или оригинально) упаковать. К числу таких презентов относятся бутылки с пивом и шампанским, большие шоколадки, коробки с конфетами или пирожными, непременно украшенные с фантазией и выдумкой. Рукодельницы могут приложить свои таланты шить и вязать, мужчины – воспользоваться подручными инструментами и соорудить нечто грандиозное. Это обычно хорошая идея для подарка подруге или другу, способным по достоинству оценить и содержимое упакованного подарка и его прихотливое оформление. Особенно приятно, если с этим подарком отправиться в гости. При этом всегда есть вероятность, что его содержимого тоже удастся попробовать.

Мастер-класс, для которого остальным потребуются пошаговые фото, возможен при наличии определенных умений и навыков. Обычно это милые и красивые безделушки, для изготовления которых используют подручные материалы. В качестве примера можно привести кожаный браслет, невероятно красиво сплетенный из полосок, отрезанных с вышедшего из употребления предмета одежды или обуви, бисерные фенечки, браслеты из бусин – все, изготовленное собственноручно и с максимальной степенью оригинальности.

Употребление обычных ненужных предметов в нетривиальной форме не требует никаких денежных средств, но предполагает наличие этих ненужных предметов и определенное количество вспомогательных материалов. Это знаменитые подсвечники из некомплектных винных бокалов и стеклянных баночек, декоративные панно из ниток или крышечек от бутылок, расписанные красками виниловые грампластинки, или собранные по случаю древесные спилы. С ними особенно живописно получаются украшения в рустикальном стиле, если они дополнены ручной росписью и минимальными аксессуарами.

Такие подарки можно делать кому угодно, но нет никакой гарантии, что их не выбросят сразу после ухода или не задвинут пылиться на полку.

Обычная практика – дарить это бабушке, проинформировав, что изделие изготовлено собственноручно внуком или внучкой. Ей будет очень приятно, даже если ребенок принимал в этом только опосредованное участие. Она точно будет хранить такой подарок долго и любоваться на него с умилением.

Буржуйский шик задействуется, если нужно поразить воображение, или одарить любимого человека так, чтобы он не заподозрил подвоха. Например, материально помочь сестре, которая иначе не возьмет денег, но остро в них нуждается, или любимому мужу, собирающему средства на какой-то особенно вожделенный предмет. Денежная елка – идеальный вариант для новогоднего презента близким людям или тем, кому неизвестно что подарить, потому что имеется все и даже больше.

Знаки внимания. Обычно это оригинальные безделушки, торопливо закупаемый символ года в сувенирных магазинах. Из-за необходимого количества даже копеечная стоимость выливается в ощутимую сумму. Между тем, можно оригинально выйти из положения, собственноручно сделав оригами. Такая хрюшка у каждого вызовет улыбку, но ничего не будет стоить. А как ее изготовить – можно посмотреть в видеоролике (см видео).

Что нужно дарить в наступающий Год Желтой Свиньи

Выбор подарка в наступающем году относится к сложной категории, потому что астрологи не рекомендуют дарить дорогие и бесполезные безделушки, равно как и сувениры, которые не несут никакой практической ценности. В этом году неприлично дарить неупакованные презенты, нельзя приносить в незнакомую компанию еду и напитки, если точно не известно о хозяйских предпочтениях.

Даже близким людям не стоит дарить в канун наступающего года вещи прикольные, содержащие насмешку или издевку. Нереальным считается также дарить моющие средства или вещи, похожие на прошлогодние подарки.

Поэтому идея о подарках в виде парфюмерии, косметики и даже собственноручно изготовленного мыла считается неблагоприятной и неудачной. Зато денежный подарок будет принят благосклонно, единственное, что огорчает – невозможность вручить его малознакомым, посторонним или начальству.

Судя по опубликованным гороскопам, Свинка весьма прихотлива в выборе предполагаемых подарков.

Презенты должны отвечать следующим требованиям:

быть полезными, необходимыми, или практичными (статуэтка с символом года отпадает, потому что она не порадует Свинку, считающую ее бесполезной безделушкой);

вещи для дома – прекрасный вариант, и если на них будет символ года – это еще лучше, но они непременно должны быть красиво упакованы;

предметы повседневного быта – тапочки, полотенца или кухонные прихватки, чашки, тарелки или чайные наборы – все приветствуется, но снова упирается в упаковку;

идеальный вариант для знака внимания – свинка-копилка с прорезью и монеткой внутри;

приветствуются и украшения для стола или интерьера – свечи, панно, елочные игрушки, подсвечники;

домашнее животное, высоко ценящее уют и комфорт, с удовольствием воспримет собственноручно изготовленные сладости;

исходя из современных реалий, можно дарить полезные и оригинальные аксессуары – мышку, флешку, мини-зарядку, чехол для мобильного, изготовленный собственноручно, прикольные наушники, беспроводные колонки.

Как видно из приведенного перечня, изготовление подарков или даже упаковки своими руками приветствуется и поощряется. Поэтому стоит подумать об оригинальных вариантах упаковки или изготовлении целенаправленных вещей, ориентированных на определенного человека.

Подарки родным и близким

Если Новый год принято встречать в кругу семьи, следует заранее позаботиться о предстоящем празднике и приготовить подарок, который будет особенно приятно получить. Для этого всегда нужно как следует обдумать варианты, предположить, что особенно приятно будет получить каждому из членов семьи.

Презенты для родных часто вызывают затруднения в выборе, и все кончается формальными наборами из необходимых предметов, в которых всегда есть необходимость.

Между тем именно маме всегда хочется получить не сумму и не дорогу вещь, а какой-то особенный знак любви и внимания.

Для мамы – с любовью

Самым распространенным и самым удачным предложением подарка для мамы считается поделка, изготовленная своими руками. Маленькие дети обычно делают их в детском саду, или с помощью папы, взрослые – готовят украдкой, пока ее нет дома.

Идеи подарков в год Желтой Свиньи для самой любимой следующие:

Очень красиво оформленная банка с собственноручно испеченным печеньем, ориентированным на новогоднюю тематику – в виде елочных игрушек, елочек, снежинок, сердечек, разукрашенных белой и цветной глазурью;

Домашний оберег, изготовленный из насыпанных цветных слоев, в которые могут входить соль, специи, присыпка для торта или любая крупа – подарок красивый и знаковый, символизирующий достаток и благополучие. Насыпушка, изготовленная фабричным способом, возможно, выглядит красивее, но и стоит дорого. А для того, чтобы сделать такую в домашних условиях всегда найдется все необходимое.

Очень красочными и необычными получаются сувениры из соленого теста. Все, что необходимо для его изготовления – мука, вода, соль и немного крахмала. Поделки получаются разной формы, раскрашиваются и сушатся в духовке. Применив немного фантазии, из него можно сделать елочные игрушки, декоративные фигурки для упаковки подарков и даже ожерелье на шею. В качестве декоративных элементов можно использовать глазурь, анис, палочки корицы и даже лавровый лист.

Для мамы можно сделать елочку из шампанского, букет из конфет или цветов, оригинально оформить простую шкатулку для ее бижутерии.

Основное условие – чтобы это было обдуманно, со вкусом и красиво, а главное чтобы оно создавало новогоднее настроение.

Подарки папе

Папе тоже хочется внимания и любви, но почему-то чаще дети уделяют внимание матери, а отец получает формальные и стандартные подарки. Между тем, если хорошо поразмыслить, то порадовать отца даже проще, чем маму. Топ – 5 подарков для папы не потребуют особых затрат, но доставят ему удовольствие.

Не следует забывать, что мужчины меньше уделяют внимания приятным мелочам, но больше – практичному смыслу.

Если учесть, что хозяйка года – Желтая Свинка, тоже любит полезные и практичные вещи, особых затруднений с выбором не возникнет:

вкусная композиция из продуктов предпочтения и гастрономических предпочтений, оформленная в новогоднем духе, принесет папе море удовольствия;

хороший алкоголь (если папа его употребляет), снабженный веселым нарядом, красивой упаковкой или разукрашенным тубусом – на втором месте;

красивая чашка со смешной надписью, подобранная в зависимости от пристрастий (к чаю или кофе), пивной бокал или личная тарелка особой формы – бронзовый приз, если для чашки сделать своими руками чехол, чтобы хранить тепло, а кружку или бокал оформить с выдумкой;

билет на любимое мероприятие в собственноручно склеенной шкатулочке или в очень красивом конвертике (хоккей, концерт, театр – уже определяется в зависимости от пристрастий, а если мама пойдет – тогда 2 билета);

вещи для любимого хобби или рода занятий, как это ни тривиально – находятся все-таки в ТОПе подарков, потому что для многих мужчин – это предмет особого пристрастия.

Для такого рода подарков пригодится умение рукодельничать. Собственноручно связанный шарф, или теплые шерстяные носки, варежки, домашний жилет, прихватка для горячего, чехол для мобильника – все это покажет, что подарок задумывался давно, и делался с любовью. А для родителей- это самое дорогое, из всего, что только можно получить на Новый год.

Не забываем и о красивом оформлении, упаковке подарков, которая наверняка понравится новой хозяйке наступающего года.

Насыпушка: быстро и без хлопот, мастер-класс

Для изготовления этого простого, но знакового сувенира потребуется совсем немного времени, и практически никаких затрат. В доме наверняка найдется пустая стеклянная бутылочка, которую пожалели выбросить из-за красивой и оригинальной формы. Тщательно вымытая и высушенная, она станет прекрасным вариантом для изготовления домашнего оберега.

Самый простой вариант – использование всего, что есть под рукой – соли, молотого красного перца, перца-горошка, шафрана, корицы и так далее. Цветные слои насыпаются с помощью воронки с искривленным носиком или любого другого подручного средства.

Если не получается насыпать ровно, можно аккуратно потряхивать бутылочку для выравнивания, или трамбовать с помощью палочки из китайского ресторана, коктейльной соломинки. Через нее можно аккуратно вдувать воздух, чтобы придавать цветным прослойкам необходимую толщину.

Второй вариант требует больше времени, но выходит еще бюджетнее. Мелкую соль красят гуашевыми красками и размещают в контейнеры, после чего аккуратно засыпают в бутылочку, добиваясь красивого цветового сочетания. При некоторой сноровке можно создавать даже простые рисунки или пейзажи, но на это потребуется время, которого перед Новым годом ни у кого нет. Пробка может предполагать самое простое решение – кусочек мешковины, перевязанный веревочкой с бусинами, цветным плетением из проволоки, или даже заливку смолой.

Если использовать для насыпушки банку с закручивающейся крышкой, ее останется только обернуть цветной лентой и красиво завязать атласный бантик.

Подарки на Новый год своими руками иногда приносят больше удовольствия тому, кто проявлял фантазию, созидал и творил, чем тому, кто получил такую поделку. Получая такое изделие ни в коем случае не стоит показывать разочарования, даже если расчет был на более дорогую или заранее оговоренную вещь. Потраченные усилия – это самое наглядное свидетельство любви и доброго отношения.