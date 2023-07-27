Новый год-2023 в Санкт-Петербурге с программой

Если вы однажды посетите город Санкт-Петербург, то вам обязательно захочется возвращаться сюда вновь и вновь. И, как ни странно, независимо от того, какое количество раз вы посетите город, вы все равно не сможете узнать Питер до конца. Отправляясь встречать Новый 2023 год, предлагаем изучить наиболее популярные места, где можно провести время всей семьей.

Новогодний отдых в Санкт-Петербурге

Новогодние каникулы — возможность провести время увлекательно в течение нескольких дней. На территории города можно насладиться памятниками истории, которые расположены на территории города и Ленинградской области. Встреча Нового года в Питере — это массовые гулянья, суета, шумные компании. Если вам нравится все перечисленное, тогда Санкт-Петербург — это то, что подходит вам. Массовые новогодние гулянья проводятся в городе в следующих местах:

Можно отправиться на прогулку к Петропавловской крепости. Тут вы сможете насладиться городком ледяных скульптур, а сама площадь будет украшена большим количеством разноцветных огней.

Прекрасно провести время можно на Сенной площади. Кроме праздника и веселья вы можете насладиться и великолепным катком под открытым небом. Тут вы сможете посмотреть не только на новогоднюю елку, но и на иллюминации. В новогодней программе на площади выступают артисты. Кроме того, при праздновании Нового года всем посетителям предлагается бесплатное угощение.

За несколько часов до праздника начнутся гулянья и на Дворцовой площади. Как правило, праздник тут длится всю ночь и часов до 4 утра. Под бой курантов в небо будет запущено большое количество огней — праздничный фейерверк наверняка понравится каждому. При праздновании Нового года на Дворцовой площади важно соблюдать правила: запрещено проносить алкоголь на площадь, а также распивать спиртные напитки.

Если вы хотите увидеть настоящий, красивый и праздничный фейерверк, можно оставаться в любом месте города, так как запуск салюта производится с 35 точек.

Если вы планируете провести праздник с пользой, передвигаться по городу можно с использованием метро, так как оно работает круглосуточно.

Независимо от того, какое место для встречи Нового года вы выберете, практически в каждом месте вы можете стать участником розыгрыша, конкурсов, увидеть звезд эстрады.

Интересно! Поделки на Новый год 2023 из ватных дисков своими руками

Погода в СПб в первые дни Нового года

Многие туристы, несмотря на все достопримечательности города, не любят посещать город из-за непостоянной погоды. Питер отличается частыми дождями и ветрами. Зимой в городе ветреная погода, даже когда температура поднимается выше нуля. Снежных сугробов тут практически не бывает. Многие, кто сюда приезжает регулярно, стараются правильно подобрать одежду. Да и про обувь не стоит забывать, так как она должна быть подходящей, особенно если на новогоднюю ночь будет слякоть.

Температура зимой редко опускается ниже -10 градусов. И вроде кажется, не холодно, но при сильном ветре все равно очень некомфортно.

Встреча Нового года в ресторанах и кафе Санкт-Петербурга

Отправляясь в Санкт-Петербург для встречи Нового года, многие стараются подобрать кафе и рестораны с новогодней программой. Выбор, конечно, непростой. Стоимость отдыха может отличаться в зависимости от выбранного места отдыха. Так, если вы планируете провести тихий ужин, то цена будет около 3 000 руб. с человека, а вот шумная новогодняя ночь с банкетом и шоу-программой обойдется, примерно, в 30 тыс. руб.

В самом центре города турист может остановиться в мини-отеле «Венеция». Вид из окна на центральный проспект дает возможность насладиться городом. На территории отеля всего 4 номера, поэтому празднование Нового года не будет шумным. Стоимость проживания — от 2 500 до 3 300 руб. за номер. За новогоднюю программу придется платить дополнительно. Находится отель по адресу: Невский проспект, 132Б. Особой популярностью пользуется отдых в новогоднюю ночь в гостинице «Москва». Стоимость проживания с включенным завтраком составляет около 5 тыс. руб. за сутки. Ну и, конечно, придется заплатить за мероприятие, организованное в новогоднюю ночь. Гостиница располагается по адресу: пл. А. Невского, 1. Бронирование билетов нужно производить заранее, так как в ноябре уже практически все бывает скуплено. В четырехзвездочном отеле «Санкт-Петербург» туристам предлагается широкая развлекательная программа, где каждый найдет для себя много чего интересного. Располагается отель по адресу: Пироговская набережная, 5/2.

Интересно! Приметы на Новый год 2023, чтобы деньги водились в доме

Все отели города отличаются комфортабельностью, шикарной мебелью. В каждом есть ванные комнаты с душевой кабиной, кровати, телевизор, сейф. Ну и конечно, любой отель оснащен сетью wi-fi.

Если не получилось забронировать отель, то можно воспользоваться предложениями частных лиц и снять квартиру. В этом случае вы можете провести Новый год так, как захотите.

Новогодние туры в СПб

Не знаете, где отметить Новый 2023 год? Обязательно ознакомьтесь с организованными турами. Есть готовые пакеты, которые включают в себя проживание, питание, празднование Нового года, экскурсии и развлечения. Путевка рассчитана на 3–4 ночи, а ее стоимость будет около 20 тыс. руб. на двоих. Обязательно на новогодних каникулах нужно посетить и исторические места. Это и Царское село, и Гатчина, и, конечно же, г. Пушкин.

Если вы планируете отпраздновать Новый год в Санкт-Петербурге, необходимо заранее посчитать, какое количество денежных средств вам потребуется. Так, стоимость перелета составит от 1 500 руб. в один конец, проживание в отеле — от 3 тыс. руб. и выше. Если планируете воспользоваться организованными турами, то цена будет от 20 тыс. руб., а вот экскурсии — от 500 руб. Самые дорогие места для посещения туристов — музей «Эрмитаж», а также Исаакиевский собор (стоимость входа — от 1 700 руб.).

Новогодние экскурсии

Отправляясь в Санкт-Петербург для встречи Нового года, нельзя не посетить экскурсии. На территории города и области огромное количество мест, в которых стоит побывать обязательно.

Особенно привлекательна поездка по новогоднему городу. Экскурсии организованы по ночному Санкт-Петербургу, которые начинаются вечером. Экскурсоводы расскажут о том, как праздновали Новый год во времена Петра I. Детям будет предложено угощение, взрослым — шампанское. Предлагается туристам и новогодняя автобусная экскурсия по городу. Все желающие смогут увидеть легендарные питерские места. Можно воспользоваться предложениями обзорных экскурсий по городу и обязательно посетить музей «Эрмитаж», Казанский собор.

Кроме всех привычных поездок, можно воспользоваться предложениями экскурсий по барам, частным пивоварням, крышам, а также парадным Санкт-Петербурга.

Интересно! Как встретить Новый год 2023 весело всей семьей

Где встретить Новый год с детьми в СПб

Если вы планируете отправиться встречать Новый 2023 год с детьми, то программу отдыха придется выбирать более тщательно. Обязательно стоит приобрести билеты на новогоднее шоу-сказку или спектакль. Особой популярностью пользуются мероприятия, организованные в Ледовом дворце. Скорее всего, по традиции будет показана сказка «Щелкунчик», а в «Юбилейном» можно посмотреть «Алису в стране чудес».

Посетите и Мариинский театр и покажите ребенку балет «Спящая красавица». Нельзя оставить без внимания Цирк на Фонтанке, катки, ледовые горки и, конечно, крейсер «Аврора».

Как добраться до СПб

Если вы планируете отправиться в путешествие в новогоднюю ночь в Санкт-Петербург и вас интересует стоимость билета, стоит сказать о том, что нужно для начала определиться с расстоянием. Чем больше километров вам придется преодолеть, тем стоимость билета будет выше.

Добраться до Питера можно любым транспортом: машиной, поездом, самолетом, автобусом. В случае, если вы планируете выехать на Новый год в Санкт-Петербург, то билеты стоит купить заранее, так как их стоимость с каждым днем будет расти.

Итоги

Если вы планируете отправиться на Новый год в Питер, задумайтесь о бронировании билетов и номеров заранее. Стоит посетить местные достопримечательности. Встреча Нового года возможна как под открытым небом, так и в ресторанах и кафе.

Новый год — прекрасное время, поэтому его нужно провести не только ярко, но и с пользой.