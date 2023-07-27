Укрытие туи на зиму — оптимальные сроки по регионам

Туя — это хвойное растение, которое имеет большую популярность в мире. Интересный факт, что в XVI веке король Франции дал ему имя «жизненное дерево». Его выращивают в садах, парках, как декоративный кустарник. Является достаточно выносливым растением, но холодное время года может сильно испортить красоту вечнозеленых хвойных деревьев. Укрытие туи на зиму — важный момент в подготовке садовых культур к холодному сезону.

Зачем туе нужно укрытие на зиму

Основой причиной является необходимость защиты после выпадения первого снега. Это нужно, потому что устанавливается умеренно морозная погода. Чаще всего укрывать необходимо молодые деревья, которые были посажены в первый год. Такие растения имеют слабые, достаточно тонкие побеги. Более зрелые кустарники могут пережить зиму без укрытия. Однако, если зима сильно морозная и солнечная, они также могут испортиться.

Основные причины укрытия туи:

Солнечные лучи. Зимой и ранней весной хвоя может обгореть из-за ослепительного солнечного света. Солнце сильно сушит и обезвоживает растение. Поэтому кустарники должны быть защищены. Как молодые, так и взрослые нуждаются в защите. В раннюю и теплую весну обгорает больше половины этого растения. Снег и ледяной дождь. Туя может быть легко трансформирована от веса. Проще говоря, под тяжестью осадков ветви могут сгибаться, легко ломаться. Зимние холода могут приводить к деформации корней. Может измениться цвет кроны, искривляются побеги. В основном это опасно для молодых (до 4–5 лет) и небольших саженцев сразу после посадки.

Очень важной особенностью является то, что укрытие защищает туи от иссушения.

Немаловажно отметить, что и форма растения может поменяться, принять не вертикальную, а сравняться с землей.

Когда укрывать тую на зиму по регионам

Оптимальные условия для защиты деревьев колеблются в зависимости от местности. Так, для одних регионов это может быть начало осени, для других — середина или ближе к концу.

Сроки по регионам:

в средней полосе (Московская область) растение может быть укрыто в начале ноября;

в Сибири, на Урале и в Ленинградской области необходимо осуществить работу в середине октября;

на юге страны — конец ноября.

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Чем можно укрыть туи: хорошие и плохие материалы

Существует большое количество ресурсов для защиты этих хвойников. Но основным условием является то, что все материалы должны пропускать воздух. Нельзя использовать пеленки или одеяла, потому что в основе материала — синтетика. В свою очередь создается парниковый эффект, дерево в таких условиях может замерзнуть и сгнить.

Подходят для использования:

белая хлопчатобумажная ткань,

мешковина,

крафт-бумага,

нетканый материал.

Материалы, которые нельзя использовать для защиты:

целлофановая пленка,

полиэтилен,

рубероид,

кровля.

Подготовка к укрытию

Все способы защиты туи к зиме направлены для подготовки к холоду. Можно выделить несколько моментов, которые связаны с подготовкой.

Подвязка куста

У основания куста необходимо привязать шнур (бечевку) и намотать его по кругу. Нельзя слишком туго связывать ветки и прижимать их.

При подвязке необходимо тщательно прижимать ветви туи к основному стволу. Лучше подвязывать как сверху, так и снизу, чтобы кусты были надежно подвязаны и не порвали веревку зимой.

Мульчирование

Эта процедура необходима для качественной подготовки куста к зиме. Мульча защищает корневую систему от отрицательных температур.

В южных регионах это можно сделать и без данных мероприятий. В холодную погоду (Московская область, Сибирь, Урал) приствольный круг следует мульчировать.

Мульчирование, как метод, имеет свои сроки. Выполнить эту процедуру желательно за 4–5 недель до заморозков.

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Способы укрытия туй на зиму

Существует несколько вариантов защиты хвойников. Каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Подробно разберем каждый пункт.

Этот этап предполагает простую защиту кустарников с использованием соответствующих материалов. Он хорошо защищает от яркого солнечного света и снега, в данном случае тую просто нужно обвязать. Если зимой выпадет много осадков, растение может сильно погнуться, поэтому данный метод недостаточен. Защита рамы. Вокруг кустарника прикрепите к земле 3 основы (желательно взять деревянные прутья). Они должны быть перекрещены над кроной растения. Затем оберните остов плотной вещью. При необходимости закрепите его веревкой. Эта тактика более результативна для ограды дерева от холода и солнечного света. Защита особыми сумками для хвойных растений (в торговле встречаются названия «шляпа», «занавеска»). Они твердо укрывают иглу от ультрафиолетового излучения, и в то же время смотрятся весьма живописно. С помощью защитного экрана. Этот метод подходит только для ограждения кустов от истощения. Рядом с кустарником необходимо разместить опоры (южные, западные и восточные). Положите на колонну защитную ткань или материал, не пропускающий свет, например листы фанеры.

Не рекомендуется хранение растений дома в горшках, потому что воздух сухой и температура высокая.

Совет от эксперта-садовода Ольги Вороновой по подготовке туи к укрытию:

почистить хвою от поражений, так как растения сбрасывают свою листву;

обрабатывать медьсодержащими препаратами;

подзимний обильный полив водой.

Итоги

Как и многие другие растения, туи нуждаются в хорошем уходе в осенний, весенний и летний период. Особо тщательного и щепетильного внимания они не требуют. Достаточно выполнять простые техники, чтоб не загубить деревья, и туи всегда будут радовать своей свежестью.

Важно отметить, что правильная подготовка туи к зиме защитит ваши деревья от зимних морозов, солнечного света и обильного снега. При правильном укрытии в холодный период туя останется красивой зеленой хвоей.