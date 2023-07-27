Приметы на Новый год 2023, чтобы деньги водились в доме

Новый год — время, когда все, независимо от возраста, верят в чудеса и в то, что самое лучшее непременно сбудется при условии соблюдения традиций и примет. Выясним, что нужно сделать, чтобы в 2023 году в доме водились деньги.

Что можно и нельзя делать, чтобы водились деньги

Наступающий 2023 год предстоит провести под покровительством Голубого Кролика. Животное отличается любознательностью, чуткостью и проворностью. Не зря говорят: как встретишь Новый год, так его и проведешь. Чтобы в будущем все складывалось благополучно, важно встретить праздник в хорошем настроении и обратить внимание на некоторые приметы, запомнить, что можно и чего нельзя делать.

Начнем с запретов:

Как бы ни понравилась чужая вещь, ни в коем случае не одалживайте ее для встречи новогодней ночи. Это касается не только одежды, но и аксессуаров (браслетов, сережек и других украшений). Не испытывать судьбу и, как бы не хотелось, отказаться от развлечений в виде азартных игр. Это может привести к ухудшению финансового положения. Нельзя встречать праздник с пустыми карманами. Непременно надо положить в них денежные купюры. Чтобы не зависеть от кого-то, ни в коем случае нельзя занимать деньги незадолго до праздника. А имеющийся долг не отдавать накануне торжества. Сделать это нужно как минимум за пару недель до главного события. Ни в коем случае не отказывать тем, кто изъявил желание посетить вас на Новый год. В противном случае удача точно так же может отвернуться от вас, прием гостей — это своего рода проверка человека на жадность.

А теперь о том, что нужно делать для привлечения финансового благополучия:

Написать самому себе послание и вместе с ним положить в конверт пару бумажных купюр любого номинала. Желательно всегда носить их с собой. Украшая елку разноцветными шарами, не забыть повесить на нее бумажные банкноты, тем самым притягивая удачу и финансовое благополучие в дом. Под бой курантов, загадывая желание, обязательно зажать в кулачке левой руки монетку. Потом положить в самый отдаленный кармашек в кошельке и все время ходить с ней. В течении всего года тратить ее нельзя.

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Простые способы привлечения удачи в дом

Наши бабушки свято верили в разнообразные приметы и всегда с трепетом их соблюдали. Среди наиболее популярных, конечно же, были те, что связаны с финансами. Поэтому выясним, что нужно сделать, чтобы весь год не знать нужды в деньгах:

Спрятать под каждый угол стола, под скатерть по монетке. Зажечь 8 свечей, расставить их на столе таким образом, чтобы образовался символ бесконечности. По всему дому расставить фигурки символа Нового года, в 2023 это Кролик. Ни в коем случае не выбрасывать остатки еды с новогоднего стола, а отдать птицам или животным. Если вдруг к вам прибилась бездомная кошка (кот) или собака, не прогонять, а приютить. Добро непременно вернется сполна. Новый веник, только что купленный, перевязать лентой красного цвета и поставить на кухне метелкой вверх. Для встречи Нового года облачиться в новую одежду. Поставить на праздничный стол свечу и зажечь ее. Это не только создаст торжественную атмосферу, но и привлечет финансовый поток. Всю имеющуюся в доме поврежденную посуду (со сколами и трещинами) утилизировать, вместо нее купить новую.

Даже если все эти действия покажутся нелепыми, все равно стоит их придерживаться. В конце концов, можно же отнестись ко всему с юмором. Тем более это все равно ничего не будет вам стоить.

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Еще несколько советов для привлечения денег в дом

Чтобы деньги водились в доме на протяжении всего 2023 Нового года, следует обратить внимание еще на некоторые приметы:

Спрятать под свою тарелку крупную купюру. Это способствует тому, что весь год в доме будут водиться деньги. Чтобы на протяжении всего года на столе была вкусная и полезная еда, необходимо положить в мешочек монеты и бумажные купюры. Завязать его и убрать на полку в холодильник. Проделать эту манипуляцию лучше вечером 1 января наступившего нового года. На привлечение финансового потока хорошо действует и шикарно накрытый по случаю праздника стол. В центре должна стоять тарелка с нарезанным хлебом, испеченным собственноручно. По краям положите соль и денежные монетки. Именно они и не позволят бедствовать на протяжении всего года. По возможности, угостить совершенно незнакомых 17 прохожих фруктами и сладостями, будь то конфеты или печенье. Помимо финансовой удачи, вас ожидают улыбки и положительный посыл от людей. Для привлечения денежного потока, а еще удачи и благополучия, раздать всем гостям по несколько мандаринов. Считается, что если ароматные цитрусы, символизирующие Новый год, будут на столе и в карманах гостей, это принесет удачу во всех аспектах. Чтобы все складывалось благополучно, одну очищенную мандаринку необходимо оставить под елочкой.

Покупая на новогодний стол что-то особенное и вкусное, что не всегда можете позволить себе в будний день, не жадничайте. Понемногу начинайте пробовать это за пару дней до праздника. Давняя примета гласит, что если действовать так, в доме всегда будет хватать денег не только на хорошую, вкусную еду, но и на все остальное. И хозяевам дома не придется считать копейки от зарплаты до зарплаты.

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Правильные проводы старого года для привлечения денег

Чтобы весь негатив остался в уходящем году, а в Новый 2023 год перешло все самое лучшее, позитивное и прекрасное, чтобы в доме водились деньги, согласно приметам, необходимо сделать следующее:

Произвести тщательную уборку, вытереть от пыли каждую вещицу, помыть полы во всех помещениях. Все перестирать и от загрязнений очистить предметы интерьера. Мысленно отпустить весь негатив и настроиться исключительно на положительный лад. Пожелать себе и всем, даже тем, кто когда-то обидел, добра. При нехватке денег не стоит себе их желать. Действовать нужно несколько иначе — представить, что у вас всего в достатке и вы ни в чем не нуждаетесь, тем самым проецируя позитивную энергетику.

Не менее тщательно следует подходить и к встрече Нового года. Накрыть стол, поставив на него вкусные закуски, основное блюдо и, конечно же, шампанское, сладости и мандарины. Украсить свечами и не забыть о фигурке в виде кролика, символа предстоящего года. Облачиться в новую одежду и встретить год с позитивными мыслями. Тогда на протяжении всего года в доме будет полная чаша здоровья, любви, удачи и благополучия.

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