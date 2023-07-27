Что можно и нельзя делать в Новый год для привлечения финансового благополучия. Подготовка к празднику, проводы уходящего и встреча Нового года. Приметы на Новый год 2023, чтобы деньги водились в доме.
Новый год — время, когда все, независимо от возраста, верят в чудеса и в то, что самое лучшее непременно сбудется при условии соблюдения традиций и примет. Выясним, что нужно сделать, чтобы в 2023 году в доме водились деньги.
Что можно и нельзя делать, чтобы водились деньги
Наступающий 2023 год предстоит провести под покровительством Голубого Кролика. Животное отличается любознательностью, чуткостью и проворностью. Не зря говорят: как встретишь Новый год, так его и проведешь. Чтобы в будущем все складывалось благополучно, важно встретить праздник в хорошем настроении и обратить внимание на некоторые приметы, запомнить, что можно и чего нельзя делать.
Начнем с запретов:
- Как бы ни понравилась чужая вещь, ни в коем случае не одалживайте ее для встречи новогодней ночи. Это касается не только одежды, но и аксессуаров (браслетов, сережек и других украшений).
- Не испытывать судьбу и, как бы не хотелось, отказаться от развлечений в виде азартных игр. Это может привести к ухудшению финансового положения.
- Нельзя встречать праздник с пустыми карманами. Непременно надо положить в них денежные купюры.
- Чтобы не зависеть от кого-то, ни в коем случае нельзя занимать деньги незадолго до праздника. А имеющийся долг не отдавать накануне торжества. Сделать это нужно как минимум за пару недель до главного события.
- Ни в коем случае не отказывать тем, кто изъявил желание посетить вас на Новый год. В противном случае удача точно так же может отвернуться от вас, прием гостей — это своего рода проверка человека на жадность.
А теперь о том, что нужно делать для привлечения финансового благополучия:
- Написать самому себе послание и вместе с ним положить в конверт пару бумажных купюр любого номинала. Желательно всегда носить их с собой.
- Украшая елку разноцветными шарами, не забыть повесить на нее бумажные банкноты, тем самым притягивая удачу и финансовое благополучие в дом.
- Под бой курантов, загадывая желание, обязательно зажать в кулачке левой руки монетку. Потом положить в самый отдаленный кармашек в кошельке и все время ходить с ней. В течении всего года тратить ее нельзя.
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Простые способы привлечения удачи в дом
Наши бабушки свято верили в разнообразные приметы и всегда с трепетом их соблюдали. Среди наиболее популярных, конечно же, были те, что связаны с финансами. Поэтому выясним, что нужно сделать, чтобы весь год не знать нужды в деньгах:
- Спрятать под каждый угол стола, под скатерть по монетке.
- Зажечь 8 свечей, расставить их на столе таким образом, чтобы образовался символ бесконечности.
- По всему дому расставить фигурки символа Нового года, в 2023 это Кролик.
- Ни в коем случае не выбрасывать остатки еды с новогоднего стола, а отдать птицам или животным.
- Если вдруг к вам прибилась бездомная кошка (кот) или собака, не прогонять, а приютить. Добро непременно вернется сполна.
- Новый веник, только что купленный, перевязать лентой красного цвета и поставить на кухне метелкой вверх.
- Для встречи Нового года облачиться в новую одежду.
- Поставить на праздничный стол свечу и зажечь ее. Это не только создаст торжественную атмосферу, но и привлечет финансовый поток.
- Всю имеющуюся в доме поврежденную посуду (со сколами и трещинами) утилизировать, вместо нее купить новую.
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Еще несколько советов для привлечения денег в дом
Чтобы деньги водились в доме на протяжении всего 2023 Нового года, следует обратить внимание еще на некоторые приметы:
- Спрятать под свою тарелку крупную купюру. Это способствует тому, что весь год в доме будут водиться деньги.
- Чтобы на протяжении всего года на столе была вкусная и полезная еда, необходимо положить в мешочек монеты и бумажные купюры. Завязать его и убрать на полку в холодильник. Проделать эту манипуляцию лучше вечером 1 января наступившего нового года.
- На привлечение финансового потока хорошо действует и шикарно накрытый по случаю праздника стол. В центре должна стоять тарелка с нарезанным хлебом, испеченным собственноручно. По краям положите соль и денежные монетки. Именно они и не позволят бедствовать на протяжении всего года.
- По возможности, угостить совершенно незнакомых 17 прохожих фруктами и сладостями, будь то конфеты или печенье. Помимо финансовой удачи, вас ожидают улыбки и положительный посыл от людей.
- Для привлечения денежного потока, а еще удачи и благополучия, раздать всем гостям по несколько мандаринов. Считается, что если ароматные цитрусы, символизирующие Новый год, будут на столе и в карманах гостей, это принесет удачу во всех аспектах.
- Чтобы все складывалось благополучно, одну очищенную мандаринку необходимо оставить под елочкой.
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Правильные проводы старого года для привлечения денег
Чтобы весь негатив остался в уходящем году, а в Новый 2023 год перешло все самое лучшее, позитивное и прекрасное, чтобы в доме водились деньги, согласно приметам, необходимо сделать следующее:
- Произвести тщательную уборку, вытереть от пыли каждую вещицу, помыть полы во всех помещениях.
- Все перестирать и от загрязнений очистить предметы интерьера.
- Мысленно отпустить весь негатив и настроиться исключительно на положительный лад. Пожелать себе и всем, даже тем, кто когда-то обидел, добра.
- При нехватке денег не стоит себе их желать. Действовать нужно несколько иначе — представить, что у вас всего в достатке и вы ни в чем не нуждаетесь, тем самым проецируя позитивную энергетику.
Не менее тщательно следует подходить и к встрече Нового года. Накрыть стол, поставив на него вкусные закуски, основное блюдо и, конечно же, шампанское, сладости и мандарины. Украсить свечами и не забыть о фигурке в виде кролика, символа предстоящего года. Облачиться в новую одежду и встретить год с позитивными мыслями. Тогда на протяжении всего года в доме будет полная чаша здоровья, любви, удачи и благополучия.
Итоги
- Чтобы год прошел удачно, нужно встретить его весело и с размахом. Перед праздником убраться в своем жилище и избавиться от разбитой посуды и ненужных вещей.
- Согласно приметам, незадолго до праздника нельзя брать деньги в долг, а если брали, то отдать желательно за месяц до Нового года. Чтобы вступить в него без долговых обязательств.
- Если к вам прибилось животное, не прогонять, накормить, приютить. Добрый поступок вернется тем же.