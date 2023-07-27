Поделки на Новый год-2023 из ватных дисков своими руками

Ватные диски — это не просто косметическое изделие, а превосходный материал для творчества. Своими руками из них можно смастерить самые оригинальные поделки. Это может быть открытка, аппликация, новогодние украшения, игрушки на Новый 2023 год и белоснежные елочки.

Новогодняя открытка из ватных дисков

Из ватных дисков можно сделать самые необычные поделки, например, новогоднюю открытку. Такой особенный подарок на Новый 2023 год смогут смастерить своими руками даже самые юные мастера.

Материалы:

цветной картон;

ватные диски;

клей;

декор.

Мастер-класс:

У ватного диска заворачиваем края с двух сторон так, чтобы получился треугольник, подклеиваем. Для открытки понадобится 16 таких заготовок. На картонную основу темного цвета приклеиваем заготовки так, чтобы вышла елочка. Для нижнего яруса берем 5 треугольников, сверху приклеиваем ярус из 4 заготовок, для следующего берем 3 детали и на самую верхушку клеим один треугольник. На нижний край иголочек приклеиваем блестящую синельную проволоку и также для украшения елочки используем маленькую звездочку. Дополним открытку падающими снежинками, их можно просто нарисовать или приклеить полубусины разных размеров.

Из ватных дисков можно сделать еще одну елочку для открытки. Елку вырезаем из картона. На косметических изделиях делаем небольшие, словно иголочки, надрезы. Наклеиваем на елку, затем на открытку и украшаем любым декором.

Красивая поделка из ватных дисков для детей

Мастер-класс идеально подходит для детского творчества, ведь малыши своими руками смогут сделать особенную поделку из обычных ватных дисков. Ее можно отнести на конкурс в детский сад или в школу.

Материалы:

цветной картон;

ватные диски;

глиттерный фоамиран;

тонкая ленточка;

клей;

декор разных цветов.

Мастер-класс:

Из картона голубого цвета подготовим круг диаметром 20 см, это будет основа для поделки.

Из глиттерного фоамирана зеленого цвета вырезаем самую обычную елочку, украшаем ее разноцветными стразами и клеим на основу.

Рядом с елочкой наклеиваем один круглый диск, а сверху немного внахлест еще один, это будет снеговик.

Из блестящего фоамирана вырезаем снеговику ручки и варежки.

Также из фоамирана сделаем для снеговика шляпу. Тонкую ленточку завязываем в бантик, фиксируем на клей все детали.

На место глазок и пуговиц клеим стразы. Нос-морковку делаем из простого фоамирана или картона. Черным фломастером прорисуем улыбку.

В нижней части основы немного внахлест наклеиваем 5 круглых дисков, это будут сугробы. Украшаем поделку маленькими искусственными снежинками.

Вместо фоамирана можно использовать фетр, материал очень удобный в работе. Для украшения можно взять цветные помпоны — такой пушистый декор малышам обязательно понравится.

Зимняя аппликация «Снегири»

Для детского конкурса или просто для развития вместе с малышами можно сделать по-настоящему зимнюю поделку из ватных дисков. Мастер-класс простой, но интересный и увлекательный, юным талантам он обязательно понравится.

Материалы:

цветной картон;

ватные диски;

разноцветные краски;

клей.

Мастер-класс:

На картоне темного цвета начинаем рисовать дерево, используя белые краски. Сначала прорисовываем ствол, а затем крону. А для того, чтобы покрыть ее снегом, краску наносим с помощью кусочка губки или ваты.

Для снегиря делим ватный диск напополам. Один уголочек округляем, это будет головка.

Красной краской закрашиваем брюшко снегиря, черной его крылышко и спинку. Также черную краску используем, чтобы нарисовать глазик и клювик.

Делаем еще несколько таких зимних птичек, которых и сажаем на дерево.

Если малышам неудобно разукрашивать половинку ватного диска, но вначале приклеиваем ее на дерево, а затем уже используем краски.

Интересно! Как украсить квартиру на Новый год 2023 своими руками

Ангелочек из ватных дисков

Из ватных дисков своими руками на Новый 2023 год с можно смастерить самые необычные украшения как для дома, так и для елки. Например, это может быть поделка в виде ангелочка. Получается очень красиво и необычно.

Материалы:

ватные диски;

атласная лента;

золотистый шнурок;

стразы;

клей.

Мастер-класс:

Ватный диск делим на две половинки. С одной собираем вату и катаем ее в маленький помпон.

Ватный шарик оборачиваем половинкой диска и перевязываем ниточкой, это будет голова будущего ангела.

Голову крепим к целому диску, подворачиваем края и подклеиваем.

На платьице приклеиваем несколько разноцветных страз.

Из двух ватных дисков делаем крылья и скрепляем.

Для ручек также берем два диска, вырезаем детали треугольной формы, подворачиваем края, подклеиваем. Обрезаем острый уголок наискосок и приклеиваем.

Для нимба используем тонкий золотистый шнурок, который обводим вокруг головы и подклеиваем.

Ангелу приклеиваем бантик из тонкой атласной ленты.

Самым юным мастерам можно предложить простой мастер-класс. Для головы подготовим кружочек. Из другого прорезаем серединку так, чтобы получились крылья. Берем еще один диск, подклеиваем края, приклеиваем голову, крылья и петельку, поделку украшаем.

Новогоднее украшение «Дед Мороз»

Из ватных дисков можно сделать еще одно новогоднее украшение, и этот будет настоящий Дед Мороз. При этом есть несколько вариантов изготовления такой поделки. Для первого мастер-класса нужно взять основной материал и ткань, а для второго — обычную пластиковую ложку.

Из ватных дисков и ткани

Мастер-класс:

Из красной ткани вырезаем колпак. С краю его подклеиваем, чтобы ткань в дальнейшем не распускалась.

К верхней части колпака крепим петельку из атласной ленты, а сверху диск, который будет выполнять роль помпона.

В нижней части колпака также наклеиваем диски, только не круглые, а разрезанные пополам. При этом клеим их немного внахлест.

Из розового картона подготовим полукруг, это будет лицо Деда Мороза, которое и фиксируем с обратной стороны колпака.

По краю полукруга наклеиваем поочередно ватные диски, создавая форму бороды.

Усы мастерим из двух половинок диска и приклеиваем поверх бороды.

На место носа наклеиваем розовый помпон, а на место глазок бусины, но подойдут и пуговицы, игрушечные глазки и даже камушки из стекла.

Деда Мороза также можно сделать из ватных дисков и бумажной тарелки, которую разрезаем пополам. Центральную часть прокрашиваем розовым карандашом, клеим нос-помпон и глазки. Усы делаем из дисков. Наклеиваем заготовку на вырезанный из красного картона треугольник и оформляем верхнюю часть ватными дисками.

Из ватных дисков и пластиковой ложки

Мастер-класс:

У ватного диска загибаем его боковую часть к центру и по краю круга делаем маленькие надрезы. Красным маркером сразу рисуем улыбку.

На пластиковую ложку, кроме края ее выпуклой части, наносим клей, а затем плотно обматываем ее красной пряжей.

На оставшуюся выпуклую часть наносим полоску клея и наклеиваем подготовленный диск с надрезами. С обратной стороны наклеиваем целый диск.

На кончик ручки клеим малый кружочек, который также делаем из диска.

Из косметического изделия делаем еще один маленького диаметра кружочек, красим его в красный цвет и наклеиваем его на место носа.

На место глазок наклеиваем маленькие черные пуговички.

Из шнурка или атласной ленты делаем петельку и крепим к поделке.

При желании сделать объемного Деда Мороза берем красный плотный лист бумаги, скручиваем в конус. Для лица используем бумагу, наклеиваем бороду и опушку колпака из белых дисков. Для рукавов просто вырезаем два прямоугольника, а для опушки также используем кусочки ватных дисков.

Зефирный шарик

Из ватных дисков можно сделать еще одну необычную елочную игрушку. И это будет шар, он получается очень необычным, воздушным, как зефир.

Материалы:

пенопластовый шарик;

ватные диски;

тонкая ленточка;

бусины.

Мастер-класс:

Ватные диски делим на две половинки. Делаем накладку одной детали диска на другую и прошиваем простым стежком.

Сшиваем вместе 4 детали, натягиваем ниточку, фиксируем и получаем такой своеобразный цветочек. Для шарика нужно сделать около 20 таких заготовок.

В шарике из пенопласта прорезаем маленькое отверстие, вставляем петельку из ленты, фиксируем ее на клей.

Основу полностью по кругу закрываем цветочками из белоснежных дисков.

Шарик произвольно декорируем золотистыми или серебрянными бусинами.

Для основы можно взять старый елочный шар, только с него нужно снять покрытие при помощи обычной наждачной бумаги.

Интересно! Интересные гадания на Новый 2023 год

Новогодняя елка из ватных дисков

Из простых косметических изделий можно сделать настоящую новогоднюю елку. Она может быть разных размеров, маленькой или большой. Для украшения можно использовать любой декор.

Материалы:

картон;

ватные диски;

декор.

Мастер-класс:

Для основы берем картон, скручиваем в конус, подравниваем донышко и оборачиваем скотчем. Ватный диск сгибаем напополам, посередине скрепляем степлером. Для елочки подготавливаем много таких деталей. Половинку диска сгибаем еще раз пополам, на сгиб наносим клей и наклеиваем к основе. Основу из картона полностью декорируем по кругу подготовленными деталями до самого кончика конуса. Украшаем елочку любым декором: бусинами, стразами, цветными помпонами и т. п.

Елочку можно сделать из целых дисков, просто приклеиваем их по кругу, начиная снизу и до самой верхушки. Также на заготовках можно сделать небольшие надрезы, словно это иголочки пушистой красавицы.

Рождественский венок

Из ватных дисков можно смастерить еще одно украшение, которое часто используют в качестве новогоднего декора. И это рождественский венок, он получается таким же необычным, воздушным и красивым.

Материалы:

пенопластовая основа;

ватные диски;

колпак Деда Мороза.

Мастер-класс:

Ватные диски сгибаем напополам, затем еще раз, чтобы получился треугольник, скрепляем степлером. Для поделки делаем много таких деталей и затем обклеиваем пенопластовую основу немного больше ее половины. На оставшуюся часть кольца натягиваем колпак Деда Мороза.

Можно полностью обклеить основу ватными дисками, зафиксировать петельку из ленточки для подвешивания и украсить венок любым декором.

Из ватных дисков можно сделать еще много интересных поделок своими руками, все зависит от вашей фантазии. Так, для украшения дома на Новый 2023 год можно смастерить гирлянду, для елки — разные игрушки, а для детского конкурса — настоящий снежный дом.