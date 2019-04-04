Крещение ребенка – это большое событие. Но, как же быть, если крестины совпали с днями поста перед великим праздником, можно ли крестить детей в пост перед Пасхой?

Крестить ли перед Пасхой

Если рассматривать данный момент, как один из важнейших вопросов для родителей, то церковь не запрещает подобные обряды и во время Великого поста перед Пасхой. Но иногда ответ батюшки может прозвучать отказом в проведении обряда в этот период. Они ссылаются на то, что именно в это время в храмах больше времени уходит на богослужение.

Но можно ли крестить ребенка в пост перед Пасхой на самом деле? Согласно законодательству, крещение по время поста не запрещается, так прозвучал ответ батюшки. Небольшое количество употребляемого алкоголя еще никому не вредил, поэтому обряд разрешили проводить и во время Благовещения.

Если молодые родители будут придерживаться строгих правил церкви, то ни один священник не сможет отказать. Но частенько люди сами становятся предлогом отказа в проведении торжества в этот день. Так как они думают, что это связано с плохими поверьями, в которые верят спокон веков. Хорошим предзнаменованием считается время на Пасху. В это время ребенок получает благословения от самого Господа. К тому же ходят легенды, что некоторых выдающихся людей крестили именно в это самое время.

Если крестят детей в день Христово Воскресенье, то они обязательно станет великими людьми, который в будущем сможет повлиять на основной ход истории.

"Если же малыш родился на пасхальную неделю, то он получить от Господа крепкое здоровье" - ответил батюшка.

Есть еще множество разных поверий, которые наоборот разрешают проведение крестин в это время.

Разрешено ли проводить крестины на Пасху в 2019 году?

По сути, некоторые обстоятельства и выбор даты на крещение продиктованы временем, и дата крещения может выпасть именно на время поста перед Пасхой. Несмотря на множество возражений со стороны священнослужителей, никто не вправе отказать в проведении обряда. Поэтому особого запрета в этом нет.

Но родителям ребенка следует помнить, что не стоит устраивать шумные посиделки, сопровождающиеся употреблением спиртных напитков и жирной пищи. Если вы решили крестить ребенка в Великий пост перед Пасхой, придется накрывать стол постной пищей.

Если все-таки крещение приходится в момент Великого поста, священнослужители рекомендуют выбрать для этого обряда именно день Чистого четверга. Именно в этот день верующие проходят очищение. Отчего проведение таинства крещения в Чистый четверг символизирует смывание с ребенка первородный грех, полностью очищает его душу.

Плюсы и минусы крещения ребенка в пост и на Пасху

Еще до того, как принять единственно правильное решение при крещении малыша, родителям необходимо все взвесить. Для начала следует отметить, что:

первородный грех с ребенка полностью смывается;

в этот день многие начинают испытать облегчение, и необычное состояние души;

благодаря этому весь обряд крещения малышом будет восприниматься спокойней;

именно крещение на Пасху может стать дополнительным поводом, чтобы собраться всем родственникам вместе и просто отпраздновать рождение нового верующего.

Но в этом деле есть свои проблемы, которые возникают в поиске священнослужителя. В период поста обычно в церквях проходит множество разных богослужений, именно поэтому священники постоянно выкраивают свое время для граждан, страдающих от серьезных заболеваний. Они частенько предлагают проводить крещение детей на поздний срок, не желая крестить ребенка в пост перед Пасхой.

В день Пасхи обычно храмы заполнены многочисленными прихожанами. Ребенок плохо реагирует на большое количество людей, в результате начинает нервничать и после просто капризничает.

Если родители крохи все-таки решаются провести крещение в пост или на Пасху, то им придется учитывать следующее:

правильно подобрать храм, священнослужителя;

договариваться со священником заранее;

заранее продумать о меню торжества.

К тому же существует такое мнение, что именно крещение человека в момент большого праздника может принести в его жизнь защиту, исходящую от самого Господа. Возможно, благодаря этому родителям все-таки придется приложить свои усилия и не смотреть на возможные ограничения, чтобы подарить своему чаду духовную силу. На вопрос, можно ли крестить ребенка в Великий пост перед Святой Пасхой, прозвучал положительный ответ священника.