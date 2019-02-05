Что можно есть последнюю неделю Великого поста перед Пасхой

Последняя неделя перед Пасхой называется Страстной седмицей. Она сопровождается самыми суровыми предписаниями поскольку перекликается с заключительными днями пребывания Спасителя на Земле. Каждый день имеет свое особенное название в соответствии с событиями, произошедшими в древности. Самые строгие предписания касаются меню постящихся, поэтому нелишним будет узнать, что можно есть на последней неделе перед Пасхой в 2019 году, чтобы соблюсти все правила Великого поста.

В это время православные церкви проводят специальные службы и строго следят за соблюдением всех запретов и правил. В это время нельзя поминать усопших и восславлять святых, так как все внимание верующих и служителей церкви направлено на подготовку к предстоящему светлому празднику Пасхи.

Страстная неделя по дням

В 2019 году Страстная седмица начинается 22 апреля, и длится вплоть до наступления Светлого Воскресенья. В понедельник во всех православных церквях вспоминают ветхозаветного патриарха Иосифа, судьба которого была сложной, полной предательств. Начинают варить миро, в состав которого входят благовонные смолы, душистые травы и растительные жиры. Все три дня, пока готовится священное масло, на ней неустанной читают молитвы.

Во вторник обязательно проходят проповеди, посвященные Иисусу Христу. Церковь вспоминает слова Спасителя, в которых он упоминал своим последователям о чудесах, творимых Богом и Страшном суде.

Великая среда посвящена предательству Иуды Искариота и грешнице, которая омыла ноги Спасителя и помазала их миром. В этот день постящиеся прихожане могут исповедаться и покаяться во всех своих грехах, чтобы встретить Светлое Воскресенье с чистой душой.

В Чистый четверг церковь вспоминает Тайную Вечерю Христа со своими последователями. Именно тогда было установлено Святое Причастие, поэтому все верующие после исповеди могут причаститься.

Красная пятница считается днем траура и скорби, поскольку она посвящена страданиям, которые пришлось вытерпеть Спасителю на кресте. Из алтаря выносят плащаницу, изображение Христа, лежащего в гробу. Вся паства преклоняется этим реликвиям.

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В Страстную субботу проводится торжественное богослужение, на котором вспоминается момент погребения Иисуса и его нахождение в гробе. Это уже считается праздничным днем, поэтому все священнослужители облачаются в светлые одеяния. Во всех приходах освящаются куличи, яйца и пасхи. Поздно вечером начинается служба, которой верующие встречают Пасху.

Что можно и нельзя есть по дням

Последняя неделя перед Светлым Воскресеньем Пасхой отличается суровостью, поэтому необходимо знать, что можно есть по дням, чтобы не нарушить правила поста. Некоторые верующие полностью отрекаются от еды, позволяя себе вкусить только хлеб и воду.

Помимо этого по монастырскому уставу первые четыре дня позволяется есть еще сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи и мед.

Чтобы разнообразит свой рацион можно приготовить салаты, овощные или фруктовые, добавить в них орехи или изюм. Такое полезное, богатое витаминами блюдо пойдет на пользу изголодавшемуся организму. Пятницу лучше полностью посвятить молитвам и не употреблять никакую пищу до вечерней службы. В субботу также соблюдается голодание, но вечером верующих ждет торжественно накрытый стол, поскольку пост заканчивается и наступает Пасха.

Освобождаются от соблюдения великого воздержания только беременные женщины, дети и тяжелобольные люди, которым отказ от некоторых продуктов может навредить здоровью.

Меню на Страстной неделе

Последняя неделя поста перед Пасхой должна строго соблюдать календарь питания. Но, тем не менее, рацион должен быть разнообразным и вкусным. Что можно есть по дням, чтобы не только не отходить от церковных предписаний, но и получать все необходимые витамины и минералы, интересует многих верующих.

На самом деле, все не так страшно, как кажется непосвященным людям, ведь основу питанию могут составлять овощные салаты с различными сочетаниями:

капуста с черносливом;

капуста с яблоком;

салаты из свеклы;

морковь с грецкими орехами.

Заправлять блюда можно апельсиновым соком – интересное и необычное сочетание, которое редко встретишь на мирской кухне.

В четверг позволяется приготовить овощи на пару или отварить их слегка подсоленной воде, заправить их растительным маслом. На столе также может стоять красное вино, которое символизирует кровь Спасителя. В пятницу следует ограничиться хлебом и водой. Вот несколько рецептов постных блюд, которые можно использовать во время всего Великого поста.

Салат с капустой, огурцами и клубникой

В последнюю неделю перед Пасхой мирянам допускаются некоторые послабления, поэтому в пищу можно добавить немного растительного масла. Вот именно им можно заправить необычный салат из капусты, в который добавлен нетипичный продукт – клубника.

Ингредиенты:

200 г белокочанной капусты;

1 огурец;

1 пучок укропа;

150 г клубники;

соль;

растительное масло.

Рецепт приготовления:

Капусту освобождаем от верхних листьев, промываем под струей проточной воды и шинкуем соломкой. Складываем в глубокую миску, присыпаем солью и хорошенько мнем руками, пока не проступит сок.

Огурец также промываем и нарезаем на половинки кружочков. Укроп мелко рубим.

Клубнику очищаем от плодоножки и нарезаем на четыре части.

Все ингредиенты складываем в салатник, заправляем растительным маслом и подаем к столу.

Изюминку в это простое блюдо может привнести кинза, которой можно украсить тарелки.

Салат из моркови

В меню по дням можно добавить еще один простой, но вкусный и питательный салат. Оригинальный рецепт содержит морковь и особую заправку, но если для разнообразия включить в его состав сладкий перец и редьку, получится еще более насыщенный и пикантный вкус.

Ингредиенты:

250 г моркови;

250 г зеленой редьки;

100 г сладкого перца;

4 ст. л. постного масла;

соль и черный перец по вкусу.

Рецепт приготовления:

Морковь очищаем от кожицы и промываем под струей проточной воды. Натираем продукт на терке, предназначенной для корейских салатов. Редьку освобождаем от кожуры и также натираем. Сладкий перец потрошим от семян, нарезаем тонкой соломкой. Все овощи складываем в салатник и готовим заправку из растительного масла, соли и перца. Поливаем ей содержимое миски, перемешиваем и подаем к столу.

Интересный рецепт, который показывает, что есть овощи в дни сухоядения можно не только по отдельности, но и в составе салата. Единственным условием является исключение растительного масла. Заменить его можно лимонным соком.

Суп-пюре с добавлением цветной капусты

Идеально для поста подходит суп-пюре с любыми незапрещенными продуктами. К слову, этот рецепт подходит не только для употребления в последнюю неделю поста перед Пасхой, а также для людей далеких от церкви, например, спортсменам или желающим похудеть девушкам.

Ингредиенты:

1 ст. л. растительного масла;

2 ч. л. муки;

1 головка цветной капусты, примерно 500-700 г;

1 луковица;

1 л воды;

соль;

перец молотый;

паприка.

Рецепт приготовления:

Цветную капусту измельчаем таким образом, чтобы кусочки не превышали 3 см в диаметре, лук мелко рубим кубиками На плиту ставим кастрюлю, добавляем подсолнечное масло и обжариваем на нем муку. Через две минуты должен появиться румяный цвет. После этого заливаем чистую воду и ждем, пока она закипит. Добавляем в кастрюлю с кипящей жидкостью лук и капусту, ждем, пока все снова не закипит, убавляем нагрев и накрываем. Готовим 20 минут, пока капуста не размягчится. Добавляем в суп немного паприки, чтобы придать цвета и аромата, а также приправляем солью и перцем. Ждем 2-3 минуты, выключаем нагрев. Погружным блендером превращаем суп в пюре, пробуем на вкус и добавляем по необходимости еще приправ. Даем постоять 10 минут.

Подаем крем-суп горячим, добавив в каждую тарелку немного подсолнечного масла и посыпав свежемолотым душистым перцем. Суп-пюре из цветной капусты получается очень нежным и ароматным. По желанию можно использовать и другие овощи, а также заменить специи – на свой любимый набор, к примеру, на смесь прованских трав или кориандр.