Крестовые булочки с шоколадом

Классический английский рецепт, но с секретным ингредиентом — я добавила в тесто шоколад.

Очень удобно с молочными чипсами: они хорошо тают, немного окрашивая и разжижая тесто. Теперь хочу попробовать с горьким шоколадом, чтоб сохранить цвет теста и получить более интенсивный вкус. Но это на любителя.

В тесте большое количество апельсиновой цедры, и вкус довольно яркий. Булочки особенно вкусны в теплом виде, разрезанные пополам и намазанные маслом. Это просто наркотик!

Состав:

Мука 550 г

Масло сливочное 50 г

Сахар 80 г + 2 ст.л.

Яйцо 1 шт.

Молоко 225 мл

Апельсин 1 шт.

Изюм 100 г

Шоколад 100 г

Корица 1 ч.л.

Дрожжи сухие быстрые 2,5 ч.л.

Готовим!

1. С апельсина снять цедру и выжать сок. В соке замочить изюм и оставить.

2. Просеять 450 г муки. Масло растопить и смешать с молоком. Вылить эту смесь к муке. Добавить 80 г сахара, яйцо и апельсиновую цедру, сухие дрожжи. На этапе замешивания, когда тесто уже будет хорошо вымешано, добавить отжатый от апельсинового сока изюм, порубленный шоколад и корицу. Сок от изюма собрать и оставить для глазури. Тесто оставить расстояться на 1,5 часа.

3. Смазать руки растительным маслом и сформировать булочки. Сначала расплющить шарик из теста в лепешку, завернуть ее края вовнутрь и скатать шарик. Выложить булочки на противень, застеленный пергаментом, на расстоянии друг от друга, они увеличатся примерно вдвое. Накрыть булочки полотенцем и оставить на 30 минут в тепле.

4. Для украшения в виде креста смешать 100 г муки с 6-7 ст.л. холодной воды. Должна получиться вязкая масса. Наполнить ею кондитерский мешок и выдавить на каждую булочку в виде креста.

5. Поставить противень с булочками в нагретую заранее до 170 градусов духовку и выпекать их 20-25 минут.

6. Для глазури нагреть апельсиновый сок, в котором настаивался изюм, и смешать с 2 ст.л. сахара. Кисточкой смазать глазурью горячие булочки и дать им остыть.