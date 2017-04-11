Чем удивить гостей на Пасху? Декор своими руками

Скоро-скоро придёт Пасха, а в этом году ещё и раньше обычного. Самое время готовиться. И если с выпеканием куличей всё понятно (в ход пойдут рецепты, проверенные годами), то вопрос о праздничном декоре снова повисает в воздухе. Хочется чего-то нового и оригинального, чтобы праздники разных лет не сливались при воспоминаниях в однообразную массу.

Нужны свежие идеи! Отправимся на поиски? Пора узнать, какие ноу-хау пользуются популярностью в 2017 году.

В моде по-прежнему натуральные ткани и природные материалы. Интернет пестрит мастер-классами по преображению всяких веточек, листиков и палочек в модные элементы декора. Причём усилий требуется минимум. Зачастую и урок-то не нужен, всё понятно по картинке. Как, например, в случае с украшением, сделанным из яичной коробки. Ну что тут разбирать пошагово?

Всего-то понадобятся: деревянный брусок и бумажная коробка, несколько прутиков, пёрышек, скорлупок, свечей, цветов, кусочков бечевы и… фантазия!

Так же и с вариантом столового декора, предполагающим использование обычных стеклянных банок, соломки, растений и перепелиных яиц.

Всё предельно просто. А вариаций может быть масса. Поиграть можно с высотой, шириной ёмкостей, цветом подложки, формой и количеством элементов — что-то добавить, что-то убрать. Этим и хороши подобные идеи — никто не ограничивает волеизъявление. Есть лишь общая задумка, а как её использовать - каждый решает для себя.

Аналогичным образом можно сделать и декоративные подвесы. Разница только в том, что вместо стеклянных банок здесь нужно будет использовать чайные чашки.

Наполнение фактически то же самое: соломка, цветы, листья, яйца. Дополнение — вязаные салфетки, уложенные на дно. Но опять же повторимся: сочетания материалов могут быть любыми. Всё зависит от художественного вкуса творца. Ну и от доступности природных элементов, конечно.

Из новенького — в этом году, как никогда раньше, в фаворе мешковина. Её не использует только ленивый. Впрочем, это объяснимо: минимальные манипуляции позволяют превратить эту грубую ткань в эффектно смотрящиеся украшения.

Самый простой пример — изготовление пасхальной гирлянды. Понадобятся: неокрашенная мешковина частого плетения, белая водоэмульсионная краска, бечёвка, кусочки меха или ваты. Ткань разрезается на треугольники, внутри каждого рисуется силуэт зайца (или любой другой символ, ассоциирующийся с праздником), после чего готовые флажки нанизываются на бечёвку друг за другом. Кусочки меха используются в качестве хвостов.

Та же техника может быть использована при изготовлении бегунка (или дорожки) для праздничного стола. В примере опять-таки упоминаются кролики, но трафарет может быть любым другим. Окрашивать нужный сектор удобнее, подложив под мешковину бумагу. Хвосты-помпоны приклеиваются после высыхания краски. Кстати, края бегунка можно немного распустить, если нужна бахрома.

Ещё один вариант украшения стола — конвертики для столовых приборов. Тут даже красить ничего не придётся. Достаточно составить собственную флористическую композицию и прикрепить её к сшитому из мешковины куверту.

Ну и какая же Пасха без окрашивания яиц? В тренде — растительная тематика. Но если лень возиться, пытаясь точно воспроизвести многочисленные листики и веточки, то есть способ сократить временные затраты почти до нуля. Вот только придётся принести в жертву капроновый носок.

Техника проста: выбираете подходящий по форме и размеру листик или цветок, прикладываете его к яйцу, фиксируя носком (помещаете внутрь), затем погружаете всё в красящий состав, ждёте, вынимаете, разбираете — на скорлупе останется след от растения.

Кстати, если пищевые красители, производимые в промышленных масштабах, не вызывают у вас доверия, можно использовать натуральные:

Если нужен жёлтый - подойдет куркума.

Зелёный — шпинат.

Терракотовый — луковая шелуха.

Синий — краснокочанная капуста.

Розовый — свекла.

Бежевый — кора дуба.

Только не забудьте добавить в отвар уксус, в качестве закрепителя.

Хотя… так красить яйца ещё наши бабушки умели. Новенького бы чего-нибудь! А вот, пожалуйста. Как насчёт маркеров? Чёрных, несмываемых… диковато звучит? Поверьте, предложение использовать их для нанесения рисунка пугает только поначалу. Достаточно взглянуть на конечный результат, чтобы оценить все преимущества данного способа.

Данную технику декорирования можно также применить при изготовлении необычных элементов сервировки. Вместо банальных колец для салфеток используйте декоративную тесьму с нанизанными на неё яичными скорлупками, выполняющими роль подсказок при рассадке.

Впрочем, даже неокрашенные яичные скорлупки могут стать отличным элементом декора. Только их нужно заранее собрать в достаточном количестве. Что радует — не нужно изощряться, аккуратно сливая белок и желток через маленькие отверстия. Достаточно мыть, сушить и сохранять половинки каждый раз при приготовлении яиц. Причём неважно, как они разбились — скорлупки с неровными краями смотрятся только лучше.

Следующий вариант использования неокрашенных скорлупок потребует больших усилий. Делить их на части абы как, увы, уже не выйдет. Нижние половинки должны превратиться в миниатюрные вазочки. Где они будут стоять? Нигде. Они будут висеть! Этим необычным способом декорируются окна. Скорлупки без «крышечек» подвешиваются на лентах, затем в них наливается вода, а потом вставляются цветы. Вуаля, дом преобразился!

Ну и хватит о яйцах. Давайте вернёмся к кроликам. А что поделаешь? Пасхальная тема предполагает обязательное использование либо одного, либо другого символа — такие традиции. Не нам же их нарушать?

Как насчёт праздничных венков? Они в моде на Западе, ввиду большого количества домовладельцев, но не так популярны у нас. Ведь вешать их надо снаружи, на входную дверь… а у нас с этим сложно — того и гляди кто-нибудь покусится.

Но кто-то же должен ломать стереотипы? Добавим позитива и веры в людей? Желающие рискнуть могут сделать венок из самых простых и доступных материалов. Смотреться он будет шикарно, несмотря на минимальную себестоимость.

Понадобятся: хорошо гнущиеся прутья, куски бумажной бечёвки, охапка травы или соломки, несколько морковок, ветки с зелёными листьями и… распечатка с кроличьей головой. Собираем всё, как на картинке — раз, два и забавный декоративный элемент для дверей готов!

Не хотите плести венок, но нравится сама идея украшения входных дверей? Есть вариант и для вас. Нужно лишь найти старый зонтик и преобразовать его в вазон для весенних цветов. Композицию можно дополнить самодельными гнёздами с пасхальными яйцами. Ярко, необычно, просто!

Ну а если Пасху вы справляете в загородном доме, то для тех же целей можно использовать старую лейку. Смотреться будет не менее эффектно, да и в реализации проще.

Напоследок идея для подарка друзьям и близким — яйцо с сюрпризом-предсказанием. Все хорошо знакомы с китайским аналогом, представляющим собой пирожок, внутри которого прячется пожелание. Здесь принцип такой же. Только вместилищем для записки становится пустая яичная скорлупа.

Шаг первый и второй — проделываете в яйце небольшое отверстие, сливаете содержимое.

Шаг третий и четвёртый — окрашиваете скорлупу, пишете пожелание на тонкой бумажной ленте.

Шаг пятый и шестой — сворачиваете предсказание трубочкой, вталкиваете её внутрь скорлупы через отверстие, затем кладёте яйцо в коробку.

Шаг седьмой — надписываете адрес и наклеиваете марку, стилизуя подарочную коробку под почтовое отправление.

Шаг восьмой…

А вот последнее действие должен совершить адресат! Согласитесь, такой сюрприз получить любому приятно. Усилия дарителей будут оценены по достоинству, а праздник получит продолжение в стенах ещё одного дома. Прекрасная задумка в духе светлого пасхального воскресенья.

И на этой позитивной ноте мы заканчиваем наш обзор. Арсенал идей пополнен — дело за реализацией. Творите, украшая дом вещами, созданными своими руками. И пусть каждое празднование Пасхи будет неповторимо!